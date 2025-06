El amor es eterno, pero el préstamo para la boda también: esto es lo que cuesta casarse en España, según un estudio

Dos personas casándose. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El día más feliz de tu vida, el que no olvidarás jamás, un recuerdo imborrable… Para muchas personas casarse es un sueño, es ese evento que tantas veces han recreado en sus cabezas. Y está claro que será difícil no acordarse de él a lo largo de los años, pero no sólo por lo dichosos que han sido, sino por el dinero que se han tenido que gastar. Casarse en España ya no es sólo un compromiso sentimental, sino también económico.

Según un estudio de Raisin, el coste medio de una boda en el país se sitúa en 16.175 euros, aunque muchas parejas superan ampliamente esta cifra y algunas alcanzan los 30.000 euros. La investigación, realizada a partir de una encuesta a más de 1.500 personas, revela cómo se financian las bodas, en qué se gasta el dinero y cuánto cuesta también ser invitado.

¿Cómo se paga una boda en España?

El informe muestra que la mitad de las parejas paga su boda con ahorros propios, mientras que otra parte recibe ayuda económica de sus familias. Ahorrar para este evento puede tardar entre uno y dos años, aunque un número significativo necesita hasta cinco años para reunir el dinero. Esto explica por qué muchas parejas postergan la celebración: el 41 % se casa entre seis meses y un año después del compromiso, y un 31 % espera entre uno y dos años.

Las parejas contratan hasta ocho proveedores distintos

En promedio, las parejas contratan ocho proveedores distintos. El más solicitado es el fotógrafo, elegido por el 81 % de los encuestados. Le siguen el vestido de novia (75 %), el cátering (73 %) y el traje del novio (66 %). Sin embargo, el mayor gasto individual es el lugar de celebración, con un coste medio de 5.170 euros.

Cuánto le cuesta una boda a un invitado

No sólo casarse es caro, asistir también. Más del 60 % de los españoles ha ido a una boda por compromiso y no por deseo. En muchos casos, por tratarse de un familiar cercano. Pero el aspecto emocional no es el único desafío: el económico pesa cada vez más.

Uno de cada tres invitados ha considerado no acudir a una boda por motivos financieros y un 20 % ha tenido que rechazar una invitación por falta de recursos. Los gastos incluyen vestuario (entre 100 y 300 euros), desplazamientos, alojamiento, peluquería y maquillaje. Más del 40 % paga por dormir fuera de casa, y casi el 70 % invierte también en ropa para sus acompañantes.

A esto se suman otros costes como despedidas de soltero/a, días libres no remunerados o el cuidado de hijos y mascotas. Según los datos recogidos por Raisin, el gasto adicional medio por asistir a una boda, sin contar el regalo, asciende a 206 euros por persona.

En las bodas, son muchas las gestiones de organización y los preparativos que tienen que hacer los novios, aunque Hacienda seguro que no figura en sus planes

¿Cuánto dinero se regala en una boda?

El eterno dilema de los invitados es decidir cuánto dinero entregar como regalo. La mayoría opta por poner entre 150 y 200 euros en el sobre, aunque los novios consideran que entre 100 y 150 euros es suficiente. La diferencia de percepción también varía según el género: los hombres suelen aportar menos, mientras que las mujeres son más proclives a moverse en el tramo superior.

Pese a estas cifras, muchos ignoran que el coste del cubierto suele superar ampliamente la cantidad regalada. Es decir, ni siquiera la generosidad de los invitados compensa el desembolso real que supone organizar el evento. Por lo que, si estás pensando en casarte (aunque sea en 2035), lo mejor es que empieces a ahorrar ya.