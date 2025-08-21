España

Nace una aplicación con la que puedes ir a bodas de desconocidos: “Es una alternativa moderna para financiar la ceremonia”

Se trata de una app francesa en la que los novios pueden vender entradas para la ceremonia. Con que pagues y cumplas con el código de vestimenta tendrás acceso a todo lo demás

Por Guillermo Urquiza

Una app de bodas te
Una app de bodas te permite asistir a las ceremonias de desconocidos y ayudarles a financiar el evento (Pexels)

Las bodas siempre son eventos singulares a los que todo el mundo quiere ir; sin embargo, suceden mucho menos de lo que nos gustaría. Vestirse, cenar un menú extraordinario, bailar, celebrar el amor. Es un ritual que siempre despierta alegría entre los asistentes. No obstante, todo lo que tiene de atractivo, también lo tiene de caro. Sufragar una ceremonia como esta requiere de un gran desembolso. Ante la problemática, una app francesa ha llegado para poner solución, tanto para los que desean ir a una boda como invitados, como los que necesitan ayuda para financiarla.

Una app transgresora

Se trata de Invitin, una app que puedes descargar en tu móvil donde podrás asistir a bodas de desconocidos o vender entradas para tu boda al precio que tú quieras. Frente a la creencia común de que una boda es un evento íntimo, surge esta propuesta transgresora que viene a revolucionar este tipo de ceremonias. No hace falta que conozcas a los novios. Pagando el precio correspondiente de la entrada, tendrás acceso a toda la ceremonia.

Frente a las bodas tradicionales
Frente a las bodas tradicionales surge una nueva propuesta trangresora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comida, bebida, baile. Según informa el medio digital Artículo 14, Invitin se presenta al mundo con el lema: “La experiencia del matrimonio, reinventada para ser accesible y financiable”. Su fundadora, Katia Lekarski, afirma que más de 1.500 parejas en Francia ya han utilizado la plataforma. Inspirado en otras aplicaciones de experiencias compartidas, el modelo ofrece una alternativa a las bodas tradicionales, añadiendo además la posibilidad de financiar gran parte del evento.

Se trata de una app
Se trata de una app de financiación de bodas (Fuente: perfil de Instagram)

Las parejas pueden definir en la app qué características y requisitos quieren que cumplan sus invitados, atrayendo a los perfiles más afines. De esta manera, podrán sufragar una de las partes más caras de la ceremonia: el menú. Esto es algo muy típico del sur de Europa. Le damos, también en España, mucha importancia a la comida como forma de socialización en los eventos. Por ello, sobre todo en las bodas donde se asiste a restaurantes más caros, supone uno de los principales y más importantes gastos.

La boda de Jenifer y Pablo

Entre los primeros usuarios de la aplicación tenemos a Jenifer y Pablo. Ella actriz, él deportista. Actualmente, se encuentran vendiendo entradas para su boda por la app. La ceremonia tendrá lugar en París y están cobrando, según informa Antena 3 Noticias, unos 130 euros por persona. Esta entrada da acceso a toda la ceremonia, participando en el evento al igual que los familiares de los novios. Ya son cinco las personas que han comprado, sin conocerles de nada, una entrada para su boda lo que, por un lado, eleva a 100 el número de asistentes, pero por otro, ayuda a financiar el enorme gasto que supone.

Si bien es cierto que esta app contribuye a capitalizar un aspecto más de la vida íntima de las personas, al mismo tiempo, contribuye a colectivizar una parte de los gastos. En España aún no existe ninguna app parecida, aunque al ritmo que va la app francesa, no tardarán en aparecer propuestas similares. Así, Invitin, no solo transforma la manera de celebrar, sino que también redefine cómo las parejas y sus familias pueden compartir y financiar un momento tan importante de sus vidas.

