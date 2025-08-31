Así fue el último mensaje de Kiko Rivera a Irene Rosales antes de su ruptura: “Que sigamos compartiendo la vida...”

Irene Rosales y Kiko Rivera, en una imagen de archivo. (EUROPA PRESS).

El pasado 27 de agosto se confirmó lo que desde hacía semanas eran solo rumores: Kiko Rivera e Irene Rosales han puesto fin a su matrimonio tras once años juntos. La noticia, adelantada en exclusiva por la revista Semana y posteriormente ratificada por ambos protagonistas en redes sociales, marca el cierre de una etapa en la que compartieron alegrías, retos y la crianza de sus dos hijas en común.

La ruptura llega después de un verano que habían pasado como familia, incluso con el hijo mayor del DJ, lo que alimentó las especulaciones de que todavía existía margen para salvar la relación. De hecho, en algunos programas se especuló sobre la posibilidad de que el matrimonio consiguiera superar el bache durante las vacaciones, aunque ahora conocemos que la decisión de separarse ya estaba tomada de antemano.

Días antes de hacer pública la ruptura, Kiko Rivera dedicó a Irene unas emotivas palabras a través de redes sociales. En aquel escrito, el hijo de Isabel Pantoja hablaba de su esposa como su refugio, su compañera y la persona que le había tendido la mano en sus momentos más oscuros. “No hay suficientes palabras para expresar lo que significas para mí. Eres mi compañera, mi hogar, mi fuerza, y sobre todo, la luz que apareció cuando todo lo que me rodeaba era oscuridad. Cuando me sentía perdido, roto, sin rumbo… llegaste tú”, escribió.

“Con tu forma de mirar la vida, con tu paciencia, tu ternura y ese amor que no exige nada, pero lo da todo. Me viste en mis peores momentos, cuando ni yo mismo me soportaba, y aun así decidiste quedarte", continuaba el hijo de Paquirri, para después agradecerle ver en él una oportunidad: “Decidiste tenderme la mano y decirme, sin decir nada, que podía levantarme, que podía volver a creer, que merecía vivir, amar, y ser amado”.

El mensaje terminaba con una petición que hoy resulta especialmente significativa: el deseo de seguir compartiendo la vida con ella, tanto en los buenos momentos como en los más complicados. “Que sigamos compartiendo la vida, creciendo, riendo, abrazándonos fuerte en los días buenos y también en los no tan buenos. Que nunca falte esa complicidad que solo nosotros entendemos, y que el tiempo no haga más que reforzar lo que ya es indestructible entre nosotros”, confesó. Una declaración cargada de sentimientos que, sin embargo, se producía cuando la pareja ya había decidido internamente emprender caminos separados.

Kiko Rivera e Irene Rosales pasean junto a sus hijas en 2023. (Europa Press / Leandro Wassaul)

El detonante de la separación

Aunque desde el entorno de la pareja insisten en que no existen terceras personas implicadas y que el cariño permanece intacto, sí se ha señalado un episodio concreto como detonante. Según relató el periodista Saúl Ortiz en el programa Fiesta, la chispa definitiva saltó durante la comunión de una de sus hijas, celebrada hace unos meses. En pleno evento familiar, Rivera se ausentó durante un largo rato, algo que Irene interpretó como una falta de respeto en un día clave. No era la primera vez que sucedía algo parecido y, para ella, fue la gota que colmó el vaso.

Conscientes de que su relación había llegado a un punto sin retorno, ambos acordaron mantener la normalidad durante las vacaciones de verano por el bienestar de las niñas. Una decisión que, según Terelu Campos, demuestra respeto y madurez: “Cuando tienes un respeto por la persona que ha compartido tu vida y tu prioridad son tus hijos, es entendible. En esta decisión, ambos marcan los tiempos”, comentó la presentadora.

Kiko Rivera e Irene Rosales junto a sus hijas durante la comunión de Ana. (Europa Press)

La versión de Irene Rosales

Tras días de silencio, Irene emitió un comunicado en el que explicó la situación con serenidad. “Como ya sabéis, después de 11 años ha llegado el momento de que Kiko y yo tomemos caminos separados”, comenzaba el texto. La excolaboradora de televisión subrayó que, pese a la ruptura, “hay mucho cariño. Hay unión y, sobre todo, mucho amor por la familia que hemos formado”. Recalcó también que su vínculo seguirá existiendo por sus dos hijas, a quienes ambos piensan proteger en esta nueva etapa.

En sus redes sociales, Irene ha retomado la actividad habitual mostrando rutinas de deporte, alimentación saludable y moda, sin hacer más referencia al asunto. Ella seguirá residiendo en la vivienda familiar, mientras Kiko busca un nuevo hogar desde el que empezar de cero.