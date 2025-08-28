Kiko Rivera se muda de la casa en la que vivía con Irene Rosales y sus dos hijas: “Él se siente liberado”

Kiko Rivera e Irene Rosales en una imagen compartida en Instagram (@riverakiko)

Nada hacía presagiar este amargo final. Tras once años de relación, nueve de ellos como matrimonio, Kiko Rivera e Irene Rosales tomaron la decisión de continuar sus vidas por separado. Una ruptura que ha salido a la luz este miércoles, 27 de agosto, gracias a Semana, pero que, sin embargo, ha sido sumamente meditada y de mutuo acuerdo. Eso sí, por el bien de sus dos niñas en común, los dos continuarán tratándose como familia.

No había razones que hicieran pensar que, en el seno de su intimidad, las cosas no iban bien encausadas. Y es que, hace unas semanas, los dos vivieron unas vacaciones en Menorca, donde estuvieron unos días junto a sus dos hijas y al hijo mayor de Kiko Rivera. A lo largo de su historia de amor, el tándem ha pasado altas y bajas, superando rumores de infidelidad, la dinamitada relación del DJ con su familia, así como la muerte de los padres de Irene y varios problemas de salud. Sin embargo, su relación no llegó a buen puerto.

Pensando siempre en el bienestar de sus hijas, quisieron mantener su separación en el seno de su intimidad con el fin de que las niñas no sufriesen. “Hace tiempo que lo sabía, antes del verano. Para vosotros puede ser inesperado, pero para el entorno no lo era”, ha manifestado Raquel Bollo en TardeAR.

Kiko Rivera e Irene Rosales en una imagen de archivo (Europa Press)

Dicha afirmación que contrasta con las emotivas palabras que el primo de Anabel Pantoja le dedicó a su entonces mujer por su cumpleaños en redes sociales. “Yo solo pido un deseo: que sigamos compartiendo la vida, creciendo, riendo, abrazándonos fuerte en los días buenos y también en los no tan buenos. Que nunca falte esa complicidad que solo nosotros entendemos, y que el tiempo no haga más que reforzar lo que ya es indestructible entre nosotros", expresó en una publicación, acompañando sus palabras con varias imágenes en las que ambos posan juntos.

Kiko Rivera abandona la casa en la que vivió con Irene Rosales

Sin embargo, todo apunta que no hay vuelta atrás. “Aunque Irene fue quien más peleó por salvar la relación, ha llegado un punto en el que no podía más. La decisión final y real de terminar ha sido de ella. Kiko no se esperaba que Irene fuese tan firme en su decisión”, ha explicado Leticia Requejo en el espacio de Telecinco. “Me dicen que él, después de la ruptura, se siente absolutamente liberado y que es ella la que está fatal porque la modelo lo considera un fracaso tras haberlo intentado todo”, ha añadido Kike Quintana, agregando que el punto de inflexión que marcó un antes y un después en su matrimonio fue la muerte del padre de la exnuera de Isabel Pantoja.

Entrevista a Kiko Rivera.

“La noche en la que Irene enterró a su padre, Kiko Rivera no estuvo a la altura de lo que se espera de un marido con su mujer”, ha afirmado el sobrino de Ana Rosa Quintana. Sus palabras han sido matizadas por Raquel Bollo, quien ha asegurado que “todo lo que veáis en una línea puede tener otra detrás, pero eso solo les pertenece a ellos”.

“Es algo real, una decisión consensuada, no de un día para otro. Hay respeto mutuo y, sobre todo, piensan en sus hijas. Irene también quiere al primogénito de Kiko como si fuese suyo. No hay terceras personas. Se va a hablar mucho, pero no siempre lo que se diga será la realidad“, ha manifestado la colaboradora de televisión.

Pese a todo ello, parece ser que la expareja ha estado conviviendo en la casa que tienen en común en Castilleja de la Cuesta. No obstante, tras hacerse pública su ruptura, Kiko Rivera tomó la decisión de mudarse de una vez por todas. Me confirman que llevan unos meses de difícil convivencia y que los últimos meses han sido bastante duros. Me confirman que el DJ es el que abandona el domicilio, pero no se quiere ir lejos de sus hijas para poder seguir ocupándose de ellas en su día a día“, ha contado Pepe del Real en Vamos a ver. “Quieren estar en contacto a diario y dicen que les vamos a ver mucho juntos”, ha añadido.