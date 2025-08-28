Kiko Rivera emite un nuevo comunicado tras el escrito de Irene Rosales: “Sé que muchos creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años”

Kiko Rivera en una imagen de archivo (Europa Press)

Kiko Rivera e Irene Rosales continúan siendo los protagonistas de la actualidad mediática después de que Semana anunciara en exclusiva su ruptura, tras once años de relación y dos hijas en común. Después de conocerse esta amarga noticia, el hijo de Isabel Pantoja ha emitido dos comunicados en sus redes sociales, siendo el último el que ha publicado la mañana de este jueves, 28 de agosto.

“Quiero daros las gracias de corazón por todos los mensajes tan bonitos que me estáis enviando en un momento tan complicado para mí”, ha comenzado a decir el hermano de Isa Pantoja en su escrito. El DJ ha reconocido que durante este proceso ha recibido palabras de aliento, aunque también ha sido objeto de numerosas críticas. “Es verdad que siempre aparece algún comentario negativo, pero al final cada uno refleja lo que lleva dentro”, ha sostenido.

El primo de Anabel Pantoja puso el foco de atención en su evolución personal, mostrándose firme sobre su presente. “Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años, pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie”, ha afirmado, enfatizando que su desarrollo personal durante los últimos años le ha permitido afrontar de otra manera las dificultades.

Entrevista a Kiko Rivera.

“Hoy soy una persona libre, más fuerte y con la mente preparada para empezar una nueva vida. Y lo mejor es que quiero que forméis parte de ella: todos los que me seguís y me apoyáis desde las diferentes plataformas”, ha expresado el cantante, poco antes de pedir a sus seguidores “paciencia” para poder adaptarse por completo a su nueva vida y residencia. “A partir de ahí, empieza todo de nuevo. Gracias por vuestro apoyo”, ha concluido.

Irene Rosales también se pronuncia

Kiko Rivera ha emitido su segundo comunicado poco después de que Irene Rosales rompiese su silencio a través de sus redes sociales. “Buenos días, familia. Como ya sabéis, después de 11 años ha llegado el momento de que Kiko y yo tomemos caminos separados”, declaró Rosales, reconociendo la dificultad que ha implicado esta decisión para ambos. “Ha sido una decisión dura. Nada fácil, pero ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos separados”, expuso en su comunicado.“Hay mucho cariño. Hay unión y, sobre todo, mucho amor por la familia que hemos formado. Eso seguirá siendo así”, afirmó, poniendo el foco de atención en el cariño que aún se procesan.

“Porque, aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará. Tenemos dos niñas preciosas que se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres y así será siempre”, manifestó. Fuentes cercanas al entorno de la pareja afirmó a Semana que la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales se ha producido de mutuo acuerdo y de modo cordial. Ambas partes coinciden en que no ha habido terceras personas implicadas en la ruptura, sino que responden a la necesidad de iniciar caminos separados, priorizando el bienestar de sus hijas.