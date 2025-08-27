España

Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio y dos hijas en común

El hijo de Isabel Pantoja y su expareja mantenían una relación de once años y habían formado una familia

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
Kiko Rivera e Irene Rosales
Kiko Rivera e Irene Rosales en una imagen de archivo (Europa Press)

Kiko Rivera e Irene Rosales han decidido poner fin a su matrimonio, tal como confirma en exclusiva Semana en su edición de este miércoles, 27 de agosto. Tras once años de relación, nueve de ellos como matrimonio, y después de haber formado una familia con la llegada de sus dos hijas en común, la expareja han anunciado que continuarán sus vidas por separado.

Pese a que podría decirse que existe un motivo de peso detrás de esta inesperada noticia, lo cierto es que fuentes cercanas al tándem ha explicado a la revista del corazón que en su ruptura no hubo terceras personas y que todo fue de mutuo acuerdo, después de haber meditado durante un tiempo la decisión. “Ha sido una decisión muy complicada y muy meditada, que en ningún caso responde a un momento de ‘calentón’ de las partes, sino de una toma de conciencia sobre su situación muy sopesada”, expresaron.

El hijo de Isabel Pantoja y su expareja mantendrán una relación cordial y buena por el bien de sus dos hijas, pues ambos han tenido un gran compromiso con ellas. Tanto Rivera como Rosales sostienen que el bienestar de las menores es su prioridad y que, pese a la separación, seguirán actuando como una familia. “Lo primero son las hijas, a pesar de las circunstancias que les han llevado a romper su relación”, señalan, reafirmando su intención de brindar estabilidad a sus hijas durante el proceso.

La historia de amor de Kiko Rivera e Irene Rosales

Su romance se remonta a 2014, cuando se conocieron a través de amigos en común. Quienes le conocen aseguran que el DJ se sintió atraído por Rosales desde su primer encuentro. Pero, lo que empezó como una amistad se transformó al poco tiempo en una relación sentimental. Durante su noviazgo, Rosales decidió ir paso a paso, consciente de la exposición mediática que conllevaba vincularse con el hijo de Isabel Pantoja, figura central del mundo del espectáculo y la prensa rosa en España.

El noviazgo, que duró dos años, acaparó numerosas portadas y se mantuvo en el foco mediático. Durante ese tiempo, Rosales se consolidó como un apoyo fundamental para Rivera, en especial durante períodos de conflictos familiares. Un hecho destacable es el acompañamiento de Rosales cuando Rivera hizo pública la crisis con su madre, Isabel Pantoja, en un programa de televisión. Su presencia junto al DJ fue constante durante esos momentos. La entonces pareja pasó por el altar en octubre de 2016. Su primera hija, Ana, nació en 2015, y en 2018 tuvieron a Carlota, la segunda hija en común. Rivera es además padre de un niño fruto de una relación anterior con Jessica Bueno.

Entrevista a Kiko Rivera.

Hasta hace poco, nada hacía sospechar una separación inminente. Y es que, semanas antes de conocerse su ruptura, la familia compartió unas vacaciones en Menorca, junto a las dos hijas de la expareja y el hijo mayor de Rivera. De regreso, el propio Rivera posteó en sus redes sociales: “Cerramos estos días en Menorca con el corazón lleno. La isla nos ha regalado paisajes de postal, atardeceres que se quedan grabados y esa calma que solo se siente aquí. Pero lo mejor de todo no ha sido el lugar… ha sido el tiempo en familia. Ver a mis hijos y mis sobrinos, reír, jugar y crear recuerdos juntos no tiene precio. Al final, los sitios son especiales por las personas con las que los vives, y estos días han sido un regalo que me guardo para siempre”. Dicha reflexión no anticipaba el fin de la relación, que ahora confirman ambas partes.

Temas Relacionados

Kiko RiveraIsabel PantojaCantantesHijos de FamososRuptura de FamososFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un español que vive en Irlanda alucina con los cines en el país: “Se debería hacer en toda España”

Ante los elevados precios de este tipo de establecimientos, el servicio que se ofrece en la mayoría de los cines del país se convierte en un gran incentivo para aumentar la audiencia

Un español que vive en

El precio de la gasolina este 27 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Aquí está la lista de los precios más baratos de los carburantes y también los más inasequibles en distintas ciudades de España

El precio de la gasolina

Estas son las sanciones que puedes recibir dependiendo de la cantidad de dinero en efectivo que ingreses o retires del banco, según Hacienda

La Agencia Tributaria vigila las operaciones en metálico para evitar prácticas relacionadas con la evasión de impuestos o el blanqueo de capitales

Estas son las sanciones que

El plan del PP contra los incendios no convence a los ecologistas: “Debería asumir su responsabilidad en las regiones donde gobierna”

Greenpeace advierte sobre la falta de profundidad de las propuestas del partido de Feijóo a la hora de abordar “problemas estructurales como el abandono del medio rural”

El plan del PP contra

Edema óseo: causas, síntomas y tratamiento

Esta lesión puede tratarse con éxito en sus fases iniciales y sin consecuencias permanentes

Edema óseo: causas, síntomas y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los vecinos de La Palma

Los vecinos de La Palma de Cervelló consiguen frenar la subida del 25% en su factura del agua gracias a una sentencia: es un “fraude de ley”

Interior licita por más de 1,2 millones de euros el suministro de medicamentos antipsicóticos para los presos

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | Surge un nuevo incendio en Asturias y ya son seis en gravedad 2 en Castilla y León

Yolanda Díaz reforzará la Inspección de Trabajo con más de medio millar de empleados y un laboratorio de informática forense para perseguir el fraude laboral

Robles se abre a que el Ejército pueda desplegarse en futuras catástrofes sin la necesidad de que las autonomías lo pidan

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina este 27 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Estas son las sanciones que puedes recibir dependiendo de la cantidad de dinero en efectivo que ingreses o retires del banco, según Hacienda

“Se está engañando a muchas personas”: esta es la reflexión que hace un abogado sobre las indemnizaciones por accidente

La UE esquiva el nuevo ataque de Trump contra sus leyes tecnológicas y se ciñe a los aranceles ya acordados: “Son cuestiones separadas”

Se acabó el secretismo de sueldos en España: la nueva normativa de la UE que busca terminar con la brecha salarial

DEPORTES

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia rítmica, tras ganar dos medallas de bronce en un Mundial con polémica: “Ha sido una competición muy dura y atípica, pero las deportistas han sabido sobreponerse”

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac F1, la nueva escudería que llega al paddock en 2026

El FC Barcelona, en el punto de mira por su acuerdo con el Congo: Amnistía Internacional les acusa de “blanquear violaciones de Derechos Humanos”

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1

El alpinista Marco Confortola, en el punto de mira por supuestamente manipular sus fotos para reclamar ascensiones de varios ochomiles