Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio y dos hijas en común

Kiko Rivera e Irene Rosales en una imagen de archivo (Europa Press)

Kiko Rivera e Irene Rosales han decidido poner fin a su matrimonio, tal como confirma en exclusiva Semana en su edición de este miércoles, 27 de agosto. Tras once años de relación, nueve de ellos como matrimonio, y después de haber formado una familia con la llegada de sus dos hijas en común, la expareja han anunciado que continuarán sus vidas por separado.

Pese a que podría decirse que existe un motivo de peso detrás de esta inesperada noticia, lo cierto es que fuentes cercanas al tándem ha explicado a la revista del corazón que en su ruptura no hubo terceras personas y que todo fue de mutuo acuerdo, después de haber meditado durante un tiempo la decisión. “Ha sido una decisión muy complicada y muy meditada, que en ningún caso responde a un momento de ‘calentón’ de las partes, sino de una toma de conciencia sobre su situación muy sopesada”, expresaron.

El hijo de Isabel Pantoja y su expareja mantendrán una relación cordial y buena por el bien de sus dos hijas, pues ambos han tenido un gran compromiso con ellas. Tanto Rivera como Rosales sostienen que el bienestar de las menores es su prioridad y que, pese a la separación, seguirán actuando como una familia. “Lo primero son las hijas, a pesar de las circunstancias que les han llevado a romper su relación”, señalan, reafirmando su intención de brindar estabilidad a sus hijas durante el proceso.

La historia de amor de Kiko Rivera e Irene Rosales

Su romance se remonta a 2014, cuando se conocieron a través de amigos en común. Quienes le conocen aseguran que el DJ se sintió atraído por Rosales desde su primer encuentro. Pero, lo que empezó como una amistad se transformó al poco tiempo en una relación sentimental. Durante su noviazgo, Rosales decidió ir paso a paso, consciente de la exposición mediática que conllevaba vincularse con el hijo de Isabel Pantoja, figura central del mundo del espectáculo y la prensa rosa en España.

El noviazgo, que duró dos años, acaparó numerosas portadas y se mantuvo en el foco mediático. Durante ese tiempo, Rosales se consolidó como un apoyo fundamental para Rivera, en especial durante períodos de conflictos familiares. Un hecho destacable es el acompañamiento de Rosales cuando Rivera hizo pública la crisis con su madre, Isabel Pantoja, en un programa de televisión. Su presencia junto al DJ fue constante durante esos momentos. La entonces pareja pasó por el altar en octubre de 2016. Su primera hija, Ana, nació en 2015, y en 2018 tuvieron a Carlota, la segunda hija en común. Rivera es además padre de un niño fruto de una relación anterior con Jessica Bueno.

Entrevista a Kiko Rivera.

Hasta hace poco, nada hacía sospechar una separación inminente. Y es que, semanas antes de conocerse su ruptura, la familia compartió unas vacaciones en Menorca, junto a las dos hijas de la expareja y el hijo mayor de Rivera. De regreso, el propio Rivera posteó en sus redes sociales: “Cerramos estos días en Menorca con el corazón lleno. La isla nos ha regalado paisajes de postal, atardeceres que se quedan grabados y esa calma que solo se siente aquí. Pero lo mejor de todo no ha sido el lugar… ha sido el tiempo en familia. Ver a mis hijos y mis sobrinos, reír, jugar y crear recuerdos juntos no tiene precio. Al final, los sitios son especiales por las personas con las que los vives, y estos días han sido un regalo que me guardo para siempre”. Dicha reflexión no anticipaba el fin de la relación, que ahora confirman ambas partes.