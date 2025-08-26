España

Qué significa morderse las uñas, según la psicología: un molesto hábito con posibles causas en la salud mental

Esta costumbre, que se conoce como onicofagia, puede provocar problemas como alteraciones dentales o infecciones

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
Una mujer mordiéndose las uñas
Una mujer mordiéndose las uñas (Freepik)

Es un gesto casi automático y del que la mayoría de veces no se es ni siquiera consciente: las manos viajan hasta la boca y con los dientes se van mordisqueando las uñas, dejándolas a veces hasta el límite. Este hábito se conoce como onicofagia, término que se refiere a la situación que experimentan las personas que tienen como costumbre morderse las uñas de las manos. Además, en ocasiones también se incide sobre la piel que rodea la uña, aumentan el riesgo de heridas e infecciones.

Aunque generalmente se presenta durante la infancia y la adolescencia, también es frecuente que las personas adultas caigan en este hábito que puede provocarles dolor o vergüenza. “Puede ser una manía o tener una causa emocional y conductual que en ocasiones precisa ayuda de profesionales para corregirla”, señalan desde la Sociedad Española de Medicina Interna.

Riesgos de morderse las uñas

Aunque a simple vista la onicofagia parece solamente un problema estético, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid destaca que este hábito puede derivar en un problema de salud: “Puede provocar la pérdida total de la uña, heridas en los dedos, labios o encías, alteraciones dentales o el desarrollo de varias infecciones”.

Un hombre mordiéndose las uñas
Un hombre mordiéndose las uñas (Adobe Stock)

Así, la morfología de la uña puede experimentar cambios: por ejemplo, que su tamaño pase a ser menor, que su superficie se vuelva más fina o rugosa... Además, la coloración también puede alterarse. Riesgos más serios podrían ser la inflamación de la piel que rodea la uña; infecciones secundarias por bacterias, hongos y virus, o problemas en las encías, los dientes o la flora bacteriana de la boca.

Causas de la onicofagia

Este hábito guarda una estrecha relación con la conducta, el bienestar emocional y el estado anímico. Así, desde la psicología señalan que morderse las uñas suele tener su origen en la salud mental. El grupo de profesionales de De Salud Psicólogos destacan en su página web que algunas de las causas más frecuentes son la ansiedad y el estrés, así como la inseguridad, la timidez o la depresión.

La onicofagia aumenta cuando la persona que la sufre experimenta momentos importantes de cambio vital, baja autoestima y sentimientos de culpa o periodos de frustración, inquietud o rabia, estados de ánimo que acrecientan el estrés. Además, los expertos explican que es frecuente que las personas con un trastorno obsesivo compulsivo (TOC) o perfeccionismo se muerdan las uñas.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

El Centro de Psicología Canvis añade también el aburrimiento como una posible causa y explica el “beneficio” que quienes realizan dicho hábito obtienen con él: “Las personas que experimentan niveles elevados de estrés pueden hallar consuelo en el acto repetitivo de morderse las uñas. Según estudios, este comportamiento puede provocar la liberación de endorfinas en el cerebro, lo que a su vez puede aliviar temporalmente el estrés y la ansiedad".

Técnicas para dejar de morderse las uñas

Los expertos señalan la importancia de evitar esta costumbre, especialmente por los problemas de salud que pueden derivarse de él. Así, los niveles de estrés pueden aliviarse a través de estrategias como masticar chicle, que mantiene la boca ocupada y evita que muchas personas recurran a las uñas para reducir el cortisol; utilizar esmaltes de sabores desagradables, una técnica ampliamente conocida, o usar guantes, tiritas o uñas postizas, aunque estos no siempre son útiles entre quienes sufren una onicofagia difícilmente controlable.

En los casos más severos, la recomendación principal es acudir a un especialista que ayude a la persona a abandonar su hábito involuntario. En ocasiones, además, es necesario buscar ayuda psicológica para tratar el origen de esta costumbre.

Temas Relacionados

PsicologíaSalud MentalSalud Mental EspañaAnsiedadEstrésEnfermedadesEnfermedades y Medicamentos EspañaEnfermedades y MedicamentosEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

El banco Santander intenta despedir a una trabajadora por “irregularidades” con seguros, pero pierde: la entidad “conocía y toleraba” estas prácticas

El Tribunal Supremo confirma la improcedencia del despido de Irene, empleada en una sucursal de Córdoba

El banco Santander intenta despedir

Meryl Streep revela su clave para envejecer con salud y dignidad: “A las mujeres jóvenes les diría que no se preocupen tanto por su peso. Hay cosas mejores”

La actriz no recurre a duros entrenamientos, pero tiene claro cómo cuidarse para sentirse bien, verse bien y, sobre todo, estar en paz consigo misma

Meryl Streep revela su clave

Una historiadora corrige a Grok, la IA que ubicaba una foto de la posguerra en Málaga en el Estados Unidos de la Gran Depresión: “Podéis sacar vuestras conclusiones”

El chatbot se negaba a afirmar que la imagen había sido tomada en España en 1952 a pesar de que la usuaria le facilitaba toda la información necesaria para que se corrigiera

Una historiadora corrige a Grok,

Un abogado explica cómo Hacienda va a “meter mano” a las indemnizaciones por despido: “Tienen que recortar 1.600 millones de euros en impuestos”

El experto laboralista Ignacio de la Calzada advierte de que el Gobierno podrçia estar barajando eliminar una exención fiscal para cumplir con Bruselas y aumentar su capacidad de recaudación

Un abogado explica cómo Hacienda

Una mujer pide 400.000 euros a la Sanidad andaluza por diagnosticarle estrés cuando en realidad tenía un tumor cerebral

La paciente acudió hasta en 8 ocasiones al centro de salud para que le realizaran pruebas complementarias que permitieron identificar la causa de su malestar

Una mujer pide 400.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Por qué en algunos países

Por qué en algunos países se introduce un pez de hierro en los guisos: un químico lo explica

Una heredera consigue eludir una multa de 36.000 euros impuesta por la Agencia Tributaria por no aplicar correctamente la reducción del Impuesto de Sucesiones

Condenado a 16 meses de prisión un empresario por estafar más de 60.000 euros a un inversor con falsos negocios petrolíferos

Este tipo de personas son propensas a ser más infieles, según una psicóloga: “Se basa en un componente genético”

Estos son los alimentos que recomienda una doctora a sus pacientes con ansiedad: “Mejoran su funcionamiento y equilibrio a nivel mental”

ECONOMÍA

Conoce cuáles son las mejores

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Un abogado explica cómo Hacienda va a “meter mano” a las indemnizaciones por despido: “Tienen que recortar 1.600 millones de euros en impuestos”

Viviendas de lujo desde 7 millones de euros: estas son las 10 calles más caras para comprar una casa en España

Una mujer le compra una casa a su hijo para no pagar los 10.000 euros al año de una residencia para estudiantes y alquila las habitaciones: “Espero beneficios”

Miguel Benito, abogado: “Si has cuidado de tus hijos cuando eran pequeños, puedes conseguir hasta cinco años de cotizaciones extra”

DEPORTES

La lamentable situación de uno

La lamentable situación de uno de los grandes estadios del fútbol español: “Pintadas, olores terribles y gente malviviendo debajo”

Cuándo y dónde ver la segunda ronda del US Open 2025: el enfrentamiento de Alcaraz contra Mattia Bellucci

LaLiga vuelve a poner al FC Barcelona en aprietos: no cambiará el orden del partido ante el Valencia y descarta Mestalla como primer escenario

Qué significa la nueva celebración de Mbappé: el francés volvió a hacerla durante el partido ante el Real Oviedo

El escalador español Guillermo Peinado se queda sin su medalla de bronce tras dar positivo en el antidoping por tomarse una pastilla para el TDAH