España

Un joven de 19 años atropella a siete ciclistas a la altura de Brunete y es atendido por una crisis de ansiedad: uno de los heridos está grave

El resto, cuatro de ellos en estado moderado y dos leves, también han sido trasladados al hospital

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Dos agentes de la Guardia Civil durante un control de tráfico (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)
Dos agentes de la Guardia Civil durante un control de tráfico. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

Siete ciclistas han sido atropellados este domingo por un turismo conducido por un joven de 19 años en la M-600, a la altura de la localidad madrileña de Brunete. Uno de ellos está en estado grave, cuatro moderados y dos leves con diferentes traumatismos.

Según ha informado este domingo el SUMMA112, a su llegada al lugar del siniestro atendieron a los siete ciclistas, todos hombres de entre 25 a 50 años de edad, tras ser arrollados por un turismo conducido por un joven de 19 años, que ha sido atendido también por una crisis de ansiedad. De los siete varones, uno está grave y ha sido trasladado en helicóptero sanitario al hospital Puerta del Hierro.

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El resto, cuatro de ellos en estado moderado y dos leves, han sido trasladados a distintos hospitales de la Comunidad de Madrid. El suceso está siendo investigado por la Guardia Civil.

Fallece un montañero tras sufrir una caída en el pico Almanzor

Entre los sucesos del domingo, también destaca la muerte de un montañero de 63 años residente en Sevilla, que ha perdido la vida tras sufrir una caída por una de las laderas del pico Almanzor, en Zapardiel de la Ribera (Ávila). El montañero recorría el lugar en un grupo junto con otras ocho personas, según han informado la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, que han precisado que el cadáver ha sido localizado a las 06.50 horas de este domingo en la cara sur del pico Almanzor, en el municipio de Candeleda.

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Los hechos se remontan a las 20.06 horas del sábado 16 de mayo cuando se informó de la caída de este montañero por una de las laderas del pico Almanzor sin conseguir localizarle. El gestor del 1-1-2 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que se encargó de realizar una primera valoración y de indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia. Una vez en la zona del accidente, el helicóptero de rescate recorrió la canal hasta localizar al grupo de montañeros y dejó en tierra al equipo de rescate antes de retirarse de la zona por la llegada del ocaso.

El 112 ha precisado que a causa de la oscuridad reinante y de las condiciones meteorológicas en el lugar, se optó en primer lugar por ayudar en el descenso de los cinco montañeros restantes hacia el refugio, mediante maniobras de descenso técnico con arneses y cuerdas.

Un fin de semana trágico

Solo este sábado, cuatro personas han perdido la vida en distintos puntos de España en una jornada marcada por varios accidentes mortales relacionados con caídas desde altura o precipitaciones en entornos naturales, urbanos y laborales. Los sucesos, ocurridos en País Vasco, Galicia, Andalucía y Madrid, han obligado a desplegar numerosos dispositivos de emergencia sin que en ninguno de los casos se pudiera salvar la vida de las víctimas.

Uno de estos accidentes se registró en torno a las 11:00 horas en San Sebastián (País Vasco), cuando un hombre de nacionalidad británica falleció tras caer desde el Monte Urgull hasta la zona del Paseo Nuevo.

*Con información de EFE y Europa Press

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