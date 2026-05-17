La preocupante reaparición de Mette-Marit en el Día Nacional de Noruega: oxígeno, cansancio y una corona bajo presión

La princesa heredera noruega Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon celebran el día nacional en la residencia privada Skaugum en Asker, Noruega (Albert Nieboer Netherlands OUT Point De Vue OUT)

El 17 de mayo vuelve a convertirse, un año más, en la gran fecha de celebración para Noruega. El Día Nacional reúne tradicionalmente a miles de ciudadanos en las calles y deja una de las imágenes más esperadas del calendario institucional: la de la familia real acompañando los desfiles infantiles y participando en los actos oficiales. Sin embargo, este 2026 la jornada ha estado marcada por una preocupación evidente alrededor de Mette-Marit de Noruega.

La princesa heredera, de 52 años, ha reaparecido públicamente en Skaugum, la residencia oficial donde vive junto a Haakon de Noruega, después de varios meses prácticamente alejada de la vida institucional debido al agravamiento de la fibrosis pulmonar crónica que padece desde hace años. A pesar de las recomendaciones médicas y de la reducción de su agenda oficial, Mette-Marit ha querido estar presente en una jornada especialmente simbólica para la monarquía noruega.

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La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, saluda con la mano mientras, junto con el príncipe heredero Haakon y el príncipe Sverre Magnus, saluda a la procesión infantil celebrada en el marco de las celebraciones del Día Nacional en Skaugum, Asker, Noruega, el 17 de mayo de 2026. (Lise Aserud /NTB/vía REUTERS)

Según ha informado Se og hor, la esposa del heredero ha acompañado a Haakon y a su hijo menor, Sverre Magnus, durante el tradicional desfile infantil celebrado en la localidad de Asker. Pero la atención no se ha centrado únicamente en el acto oficial, sino en las visibles dificultades físicas de la princesa.

Las imágenes difundidas durante la celebración reflejan el delicado momento que atraviesa la heredera. El respirador portátil de oxígeno se ha convertido ya en un elemento habitual de sus apariciones públicas y ha vuelto a estar presente durante toda la jornada. Además, las cámaras han captado varios episodios de tos y claros signos de agotamiento mientras seguía el desfile desde el exterior de la finca de Skaugum.

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La princesa heredera noruega Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon celebran el día nacional en la residencia privada Skaugum en Asker, Noruega (Albert Nieboer Netherlands OUT Point De Vue OUT)

El deterioro físico de Mette-Marit resulta cada vez más evidente. La Casa Real ya confirmó hace meses que su estado había empeorado hasta el punto de que los especialistas valoran un posible trasplante de pulmón. Desde entonces, su presencia institucional se ha reducido considerablemente y sus apariciones públicas se producen de manera muy puntual.

Durante el acto de este sábado, el equipo de protocolo había previsto incluso una silla para que pudiera descansar en cualquier momento. Finalmente, la princesa ha tenido que sentarse en mitad de la celebración, visiblemente cansada, mientras Haakon ha permanecido pendiente de ella en todo momento.

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Pese a todo, Mette-Marit ha querido mantener su compromiso con una de las jornadas más importantes para el país. A diferencia de Haakon y Sverre Magnus, que sí han vestido el tradicional traje regional noruego, la princesa ha apostado por una imagen mucho más sobria. Ha elegido un vestido midi en tono beige combinado con abrigo a juego y bailarinas, alejándose del habitual bunad que suele protagonizar este tipo de celebraciones.

La princesa heredera noruega Mette-Marit celebra el día nacional en la residencia privada Skaugum en Asker, Noruega (Albert Nieboer Netherlands OUT Point De Vue OUT).

Una reaparición en un clima hostil

La reaparición de la heredera llega además en un momento especialmente delicado para la Corona noruega. La institución atraviesa una de las etapas más complejas de los últimos años, marcada tanto por problemas familiares como por el desgaste mediático.

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En las últimas semanas, Mette-Marit también ha vuelto al foco informativo tras ser fotografiada visitando en prisión a su hijo mayor, Marius Borg Høiby, cuya situación judicial continúa generando presión sobre la familia real. A ello se suma la controversia surgida alrededor de las informaciones que relacionaron a la princesa con el entorno de Jeffrey Epstein, un asunto que ha deteriorado notablemente su imagen pública en los últimos meses.

Frente a los rumores de crisis matrimonial e incluso de un posible distanciamiento entre los herederos, las imágenes del Día Nacional parecen transmitir justamente lo contrario. Durante buena parte de la jornada, Haakon y Mette-Marit se han mostrado especialmente unidos, intercambiando gestos de complicidad y caminando de la mano ante las cámaras.

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La Familia Real, compuesta por el Príncipe Sverre Magnus, el Príncipe Heredero Haakon, la Princesa Heredera Mette-Marit, la Reina Sonja y el Rey Harald, saluda a la procesión infantil desde el balcón del Palacio Real, durante las celebraciones del Día de la Constitución, en Oslo, Noruega, el 17 de mayo de 2026. (NTB/Terje Pedersen/vía REUTERS).

La gran ausencia de su hija

La gran ausencia de la jornada ha sido la de Ingrid Alexandra de Noruega. La futura reina continúa instalada en Sídney, donde cursa sus estudios universitarios en Ciencias Sociales. Por primera vez en años, la familia heredera no ha podido reunirse al completo en una de las celebraciones más importantes del calendario nacional.

Aun así, Ingrid Alexandra ha querido mantenerse cerca de su país desde la distancia. A través de las redes sociales oficiales de la Casa Real ha compartido varias imágenes luciendo el traje tradicional noruego y sosteniendo la bandera nacional mientras participaba en actos organizados por la comunidad noruega en Australia.

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En su mensaje, la princesa ha reconocido sentir nostalgia por pasar el Día Nacional lejos de casa, aunque ha querido felicitar a todos los noruegos repartidos por el mundo: “Saludos desde Sídney. Hoy tengo un poco de nostalgia. Es tan bonito poder vestirnos, unirnos a trenes y celebrar nuestra constitución. Hoy celebro el 17 de mayo desde Australia. Espero que todos tengáis un gran día y lo estéis celebrando en casa o en el extranjero. ¡Felicidades Noruega!”.