Estos son los alimentos que recomienda una doctora a sus pacientes con ansiedad: “Mejoran su funcionamiento y equilibrio a nivel mental”

Una experta en epigenética y medicina funcional relaciona el estrés y el equilibrio mental con la nutrición y el estilo de vida

Por Guillermo Urquiza

Experta en Epigenética y Medicina
Experta en Epigenética y Medicina Funcional habla sobre ansiedad y nutrición (Montaje Infobae España)

La ansiedad y el estrés están directamente relacionados con la alimentación y el estilo de vida. Una experta en epigenética y medicina funcional informa en su perfil de TikTok (dra.kareliatabares) sobre los alimentos que benefician la salud mental de las personas, especialmente cuando se encuentran en un proceso de tratamiento o terapia en consulta. Ya sea ansiedad, depresión o estrés, estos alimentos, afirma la especialista, mejoran el funcionamiento y el equilibrio a nivel mental. Asimismo, presentan numerosos beneficios de prevención de enfermedades de deterioro cognitivo, como el alzhéimer o el párkinson. Estas recomendaciones alimentarias buscan conciliar la inflamación mental de las personas que sufren con un estilo de vida que les ayude a encontrar calma y alivio. Los hábitos cotidianos, al igual que la terapia, constituyen otra forma de responsabilidad para con nosotros mismos.

Alimentos que recomienda la doctora

En primer lugar, el huevo. Su alto contenido en B12, colina y una amplia variedad de nutrientes, ayudan a que funcionen mucho mejor los neurotransmisores. En segundo lugar, los pescados de alto nivel en ácidos grasos y bajo nivel en metales pesados. Por ejemplo, el salmón, la caballa, sardinas. Esto es muy saludable consumirlo con frecuencia, a lo largo de la semana o diariamente. Lo bueno de ello es que tiene altos contenidos en omega 3 y tiene bajos niveles en metales pesados. El mercurio no es bueno para la salud cognitiva. Eso nos beneficia en el sentido de tener más controlados los niveles de ansiedad y depresión.

El huevo es uno de
El huevo es uno de los alimentos que más recomiendan los expertos para una alimentación equilibrada (Freepik)

A continuación, otro de los alimentos más importantes son las verduras o los vegetales de color verde, excepto la lechuga. Con esto, la experta se refiere a espinaca, acelga, rúcula, canónigo. Son muy saludables porque tienen gran cantidad de antioxidantes y eso ayuda a que el cerebro tenga menos estrés oxidativo. También, el cacao natural propicia un estímulo de endorfinas y serotonina, haciendo que estemos más alegres. Además, tiene magnesio y flavonoides que, además, apunta la doctora, son importantes para las mujeres, durante la menopausia. Asimismo, los frutos secos como pistachos, con alto contenido en litio, pueden ser muy beneficiosos. También las nueces, las almendras, las semillas de chía, las semillas de lino, debido a su alto contenido en magnesio y omega 3. Esto también ayuda a disminuir la ansiedad.

Los frutos secos tienen un
Los frutos secos tienen un alto contenido en magnesio y omega 3 (Freepik)

En cuanto a las legumbres, las más importantes son las lentejas. Tienen triptófano y esto ayuda a estar mucho mejor de estado de ánimo y nos ayuda a descansar mejor. Además, tienen fibra y esto beneficia al sistema digestivo y la microbiota. La microbiota influye en las emociones. La salud digestiva está muy relacionada con la emocionalidad interna de las personas.

La legumbre es el alimento
La legumbre es el alimento imprescindible en toda dieta equilibrada (Freepik)

Por su parte, los carbohidratos también son fundamentales en cualquier dieta equilibrada. Los que recomienda la doctora son los siguientes: boniato, patata, calabaza, yuca, malanga, quinoa. Estos alimentos propician energía para la rutina diaria. Por último, los frutos del bosque. Los arándanos, por ejemplo, presentan polifenoles que disminuyen la inflamación a nivel cerebral y a envejecer más lento, previniendo además enfermedades oncológicas.

Los arándanos disminuyen la inflamación
Los arándanos disminuyen la inflamación mental y ayudan a prevenir enfermedades (Pexels)

En definitiva, la especialista subraya que cuidar la mente también implica cuidar el cuerpo, y que una alimentación consciente, acompañada de hábitos saludables, puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la calidad de vida y potenciar los resultados de los procesos terapéuticos.

