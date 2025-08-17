España

La receta de gazpacho de melón y jamón del chef Jordi Roca

Este es uno de los platos ideales para verano

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Gazpacho de melón de Jordi
Gazpacho de melón de Jordi Roca. (Montaje Infobae)

Pocos platos son más apetecibles y refrescantes en verano como el gazpacho. Sin duda este alcanza su auge en esta época del año. La receta más habitual es la que se hace principalmente con tomate. Sin embargo, el melón es otra opción ideal para preparar este plato.

El reconocido chef Jordi Roca ha subido a Instagram los pasos a seguir para hacer un gazpacho de melón delicioso. Este famosos cocinero es considerado como uno de los mejores del mundo en el ámbito de la repostería, controlando diferentes ámbitos a la perfección.

El gazpacho de melón es la reinterpretación más fresca y sorprendente del clásico verano andaluz. Su sabor suave y dulce, con el fondo vegetal típico del gazpacho, lo ha convertido en una de las recetas estrella del verano.

Cuál es la fruta que ayuda a perder peso y cuida el corazón.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos
  • Reposo en frío: 2 horas
  • Emplatado final: 5 minutos
  • Tiempo total aproximado: 2 horas

Ingredientes

  1. 1 melón (aprox. 1,5 kg)
  2. 1/2 pimiento verde italiano
  3. 1/2 pepino mediano
  4. 50 g de pan duro
  5. 3-4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  6. Sal al gusto
  7. Jamón ibérico (en tiras, para emplatar)
  8. Aceite de oliva virgen extra (para emplatar)
  9. Melón congelado rallado (para emplatar)

Cómo hacer gazpacho de melón, paso a paso

  1. Pela el melón, retira las semillas y córtalo en dados. Una parte del melón irá al congelador, preferiblemente a -18 grados.
  2. Trocea el pimiento verde y el pepino; retira las semillas y, si lo prefieres, pela el pepino para suavizar la textura.
  3. Coloca en el vaso de la batidora los cubos de melón (la mitad), el pimiento, el pepino y el pan duro. Añade una pizca de sal y tritura hasta lograr una mezcla muy fina.
  4. Deja reposar el gazpacho en el frigorífico por dos horas mínimo, para que esté muy frío.
  5. Para emplatar: distribuye en cuencos la base de melón congelado rallado(la mitad del plato). Rellénalo con el gazpacho de melón bien frío encima.
  6. Termina con tiras de jamón ibérico y un chorro de aceite de oliva virgen extra.
  7. Consejo 1: Utiliza melón bien maduro para potenciar el dulzor. Consejo 2: No saltes el paso del reposo en frío, es clave para que el sabor se integre y resulte más refrescante. Consejo 3: Ralla el melón congelado justo antes de emplatar, así conserva la textura helada y un contraste espectacular.

¿Para cuántos platos da esta receta receta?

Con esta receta puedes hacer de 4 a 6 porciones

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aproximadamente 120 kcal
  • Grasas: 6 g
  • Hidratos de carbono: 15 g
  • Azúcares: 12 g
  • Proteínas: 4 g
  • Fibra: 1,5 g
  • Sodio: 450 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes conservar el gazpacho de melón en un recipiente hermético en el frigorífico hasta 48 horas. El melón congelado rallado es recomendable prepararlo y emplatarlo justo antes de servir para mantener su textura.

Temas Relacionados

MelónFrutasGazpachoJordi RocaRecetasRecetaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una arrendadora tendrá que devolver 19.522 euros a su inquilino por haberle subido el alquiler de una vivienda de protección oficial de forma fraudulenta

El precio estaba fijado en 246 euros, máximo para este tipo de inmuebles, pero la mujer lo puso en 700 euros con otro contrato de mobiliario y gastos de comunidad

Una arrendadora tendrá que devolver

Un padre de dos niños decide hacerse un test de ADN y se lleva una sorpresa: “Me destrozó por completo”

Tras descubrir que no era su padre biológico, Jay Skibbens atravesó una dura crisis personal, pero logró reconstruir su vida y hoy es el principal referente de sus hijos

Un padre de dos niños

Una mujer falsifica su CV para conseguir un puesto administrativo: es despedida tras ser descubierta por no ser capaz de realizar las tareas que le mandaban

Asumió la responsabilidad de los asuntos médicos en un hospital. Había sido candidata del Partido Comunista Francés en elecciones municipales de 2020

Una mujer falsifica su CV

¿Cuándo llegarán a España los coches autónomos?: avances técnicos, proyectos en marcha y el reto de la normativa

Diversas entidades han experimentado con vehículos autónomos en España, con especial foco en el transporte público, la logística y las flotas corporativas

¿Cuándo llegarán a España los

Una doctora explica la razón por la que te mareas al levantarte: “No es normal”

Amara Aladel advierte que el mareo al ponerse de pie suele indicar una caída brusca de la presión arterial

Una doctora explica la razón
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tras revisar un contrato hipotecario,

Tras revisar un contrato hipotecario, la Justicia reduce la deuda reclamada por Liberbank y ordena devolver cobros indebidos por cláusulas abusivas

Rueda y Sánchez escenifican unidad en Ourense ante la oleada de incendios: “Probablemente sea el mayor despliegue de la historia del mecanismo europeo de protección civil”

Óscar Puente ve “muy probable” que hoy tampoco se reabra el servicio de AVE entre Madrid y Galicia

Von der Leyen, Macron y Merz acompañarán a Zelensky a la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

Una cajera del Lidl utiliza el descuento del 30% de los productos a punto de caducar para la compra de una compañera y la despiden: es procedente

ECONOMÍA

¿Cuándo llegarán a España los

¿Cuándo llegarán a España los coches autónomos?: avances técnicos, proyectos en marcha y el reto de la normativa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Qué factores han provocado el declive de la energía solar en España, según Financial Times: de los precios cero al colapso de la red

La tarifa de la luz en España para este 18 de agosto

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”