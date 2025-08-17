La receta de gazpacho de melón y jamón del chef Jordi Roca

Gazpacho de melón de Jordi Roca. (Montaje Infobae)

Pocos platos son más apetecibles y refrescantes en verano como el gazpacho. Sin duda este alcanza su auge en esta época del año. La receta más habitual es la que se hace principalmente con tomate. Sin embargo, el melón es otra opción ideal para preparar este plato.

El reconocido chef Jordi Roca ha subido a Instagram los pasos a seguir para hacer un gazpacho de melón delicioso. Este famosos cocinero es considerado como uno de los mejores del mundo en el ámbito de la repostería, controlando diferentes ámbitos a la perfección.

El gazpacho de melón es la reinterpretación más fresca y sorprendente del clásico verano andaluz. Su sabor suave y dulce, con el fondo vegetal típico del gazpacho, lo ha convertido en una de las recetas estrella del verano.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Reposo en frío: 2 horas

Emplatado final: 5 minutos

Tiempo total aproximado: 2 horas

Ingredientes

1 melón (aprox. 1,5 kg) 1/2 pimiento verde italiano 1/2 pepino mediano 50 g de pan duro 3-4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Sal al gusto Jamón ibérico (en tiras, para emplatar) Aceite de oliva virgen extra (para emplatar) Melón congelado rallado (para emplatar)

Cómo hacer gazpacho de melón, paso a paso

Pela el melón, retira las semillas y córtalo en dados. Una parte del melón irá al congelador, preferiblemente a -18 grados. Trocea el pimiento verde y el pepino; retira las semillas y, si lo prefieres, pela el pepino para suavizar la textura. Coloca en el vaso de la batidora los cubos de melón (la mitad), el pimiento, el pepino y el pan duro. Añade una pizca de sal y tritura hasta lograr una mezcla muy fina. Deja reposar el gazpacho en el frigorífico por dos horas mínimo, para que esté muy frío. Para emplatar: distribuye en cuencos la base de melón congelado rallado(la mitad del plato). Rellénalo con el gazpacho de melón bien frío encima. Termina con tiras de jamón ibérico y un chorro de aceite de oliva virgen extra. Consejo 1: Utiliza melón bien maduro para potenciar el dulzor. Consejo 2: No saltes el paso del reposo en frío, es clave para que el sabor se integre y resulte más refrescante. Consejo 3: Ralla el melón congelado justo antes de emplatar, así conserva la textura helada y un contraste espectacular.

¿Para cuántos platos da esta receta receta?

Con esta receta puedes hacer de 4 a 6 porciones

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aproximadamente 120 kcal

Grasas: 6 g

Hidratos de carbono: 15 g

Azúcares: 12 g

Proteínas: 4 g

Fibra: 1,5 g

Sodio: 450 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes conservar el gazpacho de melón en un recipiente hermético en el frigorífico hasta 48 horas. El melón congelado rallado es recomendable prepararlo y emplatarlo justo antes de servir para mantener su textura.