La historia de Jamala: de ganar Eurovisión a vivir como refugiada y huir de Ucrania a pie junto a sus hijos

Jamala tuvo que huir de Ucrania en 2022. ( EFE/EPA/MAJA SUSLIN SWEDEN OUT)

La huida de Jamala y sus hijos ha conmovido a miles de personas en todo el mundo. La cantante ucraniana, famosa por ganar Eurovisión 2016, ha pasado de los escenarios internacionales a convertirse en una refugiada más, obligada a abandonar su país a pie junto a sus hijos, escapando de la invasión rusa.

En 2016, Jamala deslumbró a Europa con 1944, una canción que relataba la deportación de los tártaros de Crimea por parte de la Unión Soviética. Su interpretación, cargada de emoción y significado, le valió 534 puntos y la victoria para Ucrania en el festival. Ocho años después se vio obligada a abandonar su tierra, forzada por los bombardeos y el avance de las tropas rusas en su país.

PUBLICIDAD

Desde el 24 de febrero de 2022, la vida de millones de ucranianos cambió radicalmente. Aquel día comenzó la invasión rusa, y las fronteras se llenaron de personas que, como Jamala, buscaban refugio lejos del peligro. Más de 368.000 ucranianos cruzaron los límites nacionales en pocos días, eligiendo países vecinos como Polonia, Rumanía, Moldavia, Hungría y Eslovaquia para intentar rehacer sus vidas. Jamala se unió a ese éxodo, cruzando la frontera a pie junto a sus dos hijos pequeños tras cuatro días de viaje. La decisión implicó separarse de su marido, priorizando la seguridad de los niños.

La historia de Jamala y su huida de Ucrania

Durante los días de huida, Jamala utilizó su altavoz en redes sociales para compartir detalles de su situación. Relató el miedo constante, la incertidumbre y el dolor de dejarlo todo atrás. A través de sus publicaciones, explicó que su única prioridad era encontrar un lugar seguro, lejos de los bombardeos continuos que azotaban Ucrania. Su testimonio sirvió de canal de aliento para otros expatriados, enviando mensajes de resistencia y unidad a quienes atravesaban situaciones similares.

PUBLICIDAD

'La hora de La 1' cuenta la retirada de España de Eurovisión. (RTVE)

Personas de diferentes países expresaron su apoyo y empatía, remarcando la crudeza del conflicto. Un comentario que circuló ampliamente resumía el sentimiento general: “Puedes ser el mejor cantante del mundo, la persona más guapa o más maja del mundo y no hay forma de salvarte de algo así”. El caso de Jamala puso rostro humano a una crisis colectiva que, según la ONU, podría desplazar hasta a cuatro millones de personas.

La relación rota entre Rusia y Eurovisión

La victoria de Jamala en Eurovisión no solo representó un logro personal, sino que también tuvo consecuencias políticas y culturales. Tras su triunfo, el festival de 2017 se celebró en Kiev, marcando un momento de orgullo nacional para Ucrania. Sin embargo, la relación entre Eurovisión y Rusia se deterioró notablemente con el paso de los años. Tres cadenas públicas rusas fueron expulsadas de la organización, reflejando la tensión creciente entre ambos países en el ámbito mediático y cultural.

PUBLICIDAD

Jamala está en la lista de prófugos de Rusia. REUTERS

El conflicto escaló hasta el punto de que el Ministerio del Interior de Rusia incluyó a Jamala en su lista negra de prófugos. Según Europa Press, las autoridades rusas no aclararon los cargos concretos contra la cantante, cuyo nombre real es Susana Jamaladinova, pero la acusaron de violar el Código Penal según la agencia Interfax. Tras el inicio de la ofensiva militar, Jamala mantuvo su activismo, participando en entrevistas donde narró su escape y la dura realidad que enfrenta su familia.

Jamala, como tantas otras personas, se vio obligada a dejar atrás todo lo conocido por la violencia y la guerra. Su historia es un testimonio de la resiliencia de quienes, aun habiendo alcanzado la fama internacional, no están exentos del sufrimiento que acompaña a los conflictos armados.

PUBLICIDAD