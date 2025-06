Beneficios y contraindicaciones del melón, la fruta más refrescante del verano

Melón (Flickr)

Con la llegada del calor y el verano, las frutas no deben faltar en nuestras mesas. Muchas de ellas son refrescantes y nos aportan una hidratación extra necesaria en estos meses. Y si hay una que ha conquistado el paladar de muchas personas, esa es el melón.

La jugosa y dulce pulpa del melón no solo ayuda a combatir las altas temperaturas, sino que también cuida y protege de nuestra salud gracias a sus múltiples nutrientes. Según datos de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el melón está compuesto en un 92 % por agua, lo que lo convierte en una de las frutas con mayor contenido hídrico. Esta característica lo hace ideal para mantenerse hidratado, especialmente en verano o tras la práctica de ejercicio físico.

Además, al tener apenas un 6 % de azúcares naturales, su aporte calórico es muy bajo en comparación con otras frutas, lo que lo hace especialmente atractivo para quienes siguen dietas hipocalóricas o buscan controlar su peso.

No obstante, el melón no es solo agua y dulzura, ya que detrás de su apariencia ligera esconde una cantidad apreciable de vitaminas y minerales. De acuerdo con los informes de la FEN, una porción de 300 gramos de melón (sin cáscara) cubre hasta el 75 % de la ingesta diaria recomendada de vitamina C. Este nutriente esencial es conocido por su función antioxidante, que protege a las células del daño provocado por los radicales libres, y por su papel en el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Además, el melón es una de las frutas con mayor contenido en folatos, junto con la naranja. Los folatos, o vitamina B9, son fundamentales para el proceso de división celular y tienen especial relevancia en etapas como el embarazo, donde se requiere un adecuado desarrollo del tubo neural del feto. Por ello, esta fruta puede ser una excelente opción en la dieta de mujeres embarazadas, siempre que no exista contraindicación médica.

En cuanto a minerales, destaca el potasio, con un aporte que cubre alrededor del 16 % de las necesidades diarias en una sola ración. Según la FEN, este mineral es esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso y los músculos, incluyendo el corazón. Además, este mineral también ayuda a mantener el equilibrio de líquidos en el organismo, favoreciendo la eliminación del exceso de sodio y contribuyendo así a una presión arterial saludable.

El Dr López Rosetti nos cuenta la importancia de consumir frutas y verduras.

Contraindicaciones del melón

A pesar de todos estos beneficios, el melón no está exento de contraindicaciones. Debido a su alto contenido en agua, puede provocar digestiones pesadas o molestias intestinales si se consume en exceso o junto con otros alimentos de difícil digestión. Por ello, muchos expertos recomiendan tomarlo solo, preferiblemente entre comidas o como postre ligero.

Otra advertencia importante es su consumo por personas con patologías renales. El potasio, aunque beneficioso para la mayoría, puede resultar problemático en individuos con insuficiencia renal o que siguen dietas con restricción de este mineral. En estos casos, es fundamental consultar al médico antes de incorporar el melón en grandes cantidades a la dieta habitual.