La reina del fitness, Patry Jordán, responde a las críticas por su físico durante el embarazo: “Lo último que quiero ahora es más presión. Solo yo sé lo que estoy pasando”

Patry Jordán responde a las críticas por su físico durante el embarazo.

Patry Jordán es sinónimo de deporte y rutinas fitness. Durante años, millones de personas han seguido alguno de sus vídeos para ponerse en forma, especialmente durante el confinamiento provocado por la pandemia del Covid-19, cuando sus entrenamientos en casa se convirtieron en una de las opciones favoritas para mantenerse activo.

Ahora, sin embargo, la apariencia física de la creadora de contenido ha cambiado y muchos de sus vídeos se han llenado de comentarios negativos como: “Tanto cuidarse para esto” o “Dios, ¿qué le ha pasado?”. La explicación es sencilla: Patry Jordán está embarazada.

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La influencer y entrenadora personal, nacida en Girona en 1984, anunció el pasado 14 de diciembre que esperaba su primer bebé. Lo hizo con un vídeo mostrando varias ecografías y explicando el motivo de su desaparición temporal de internet: “No han sido meses fáciles y no quería precipitarme, pero ha llegado el momento de compartirlo”.

Con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram y más de 113.000 en TikTok, Jordán ha ido mostrando cómo está viviendo esta nueva etapa. Muchos de sus seguidores celebran poder acompañarla durante el proceso y le dejan mensajes de apoyo como: “Estás creando vida y es lo más precioso”. Sin embargo, también se han llenado de comentarios crueles sobre su aspecto físico.

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Aunque durante gran parte del embarazo los cambios no eran tan visibles, en los vídeos publicados a partir de marzo, ya en la recta final de la gestación, se aprecia un cambio físico más notable, especialmente en el rostro y la hinchazón corporal, algo completamente habitual durante el embarazo debido a la retención de líquidos, los cambios hormonales y el aumento del volumen sanguíneo.

Patry Jordán es la fundadora y rostro principal de GymVirtual, una plataforma española de entrenamiento online que ofrece rutinas de ejercicio y bienestar dirigidas a un público masivo desde 2010.

De icono fitness a blanco de críticas

En muchos de sus vídeos, además de mensajes de apoyo, también se acumulan comentarios ofensivos sobre su cuerpo. “¿Ahí dentro solo hay un bebé?”, “nunca pensé que fuese Patry Jordán” o “tanto cuidarse para esto” son algunos de los mensajes que pueden leerse en sus publicaciones.

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El pasado 19 de abril, la creadora de contenido publicó uno de sus vídeos más personales y emotivos. En él, su pareja mostraba una fotografía de ella antes del embarazo para después enseñar cómo luce actualmente, ya en la recta final de la gestación. En la descripción, Jordán hablaba abiertamente de las inseguridades y el desgaste emocional que está atravesando: “Me cuesta verme en esta versión”, “hay momentos en los que no nos sentimos bien” o “las situaciones nos superan” fueron algunas de las frases que compartió con sus seguidores.

Además, confesó sentirse limitada físicamente y agotada por la presión externa y las expectativas ajenas: “Lo último que quiero ahora es más presión porque solo yo sé lo que estoy pasando”.

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Semanas después, decidió responder con humor a las críticas sobre su cuerpo publicando un vídeo en TikTok acompañado de una canción que dice: “¿Han visto el cuerpo de una ballena?”. “Hay días que no te reconoces en el espejo y tu cuerpo parece más una ballena que otra cosa. Después tocará ponerse las pilas para recuperar la forma”, señala la creadora de contenido en la descripción.

Aunque muchos seguidores le respondieron con mensajes de apoyo como “jamás pienses que te ves menos hermosa”, los comentarios negativos continuaron apareciendo: “Te recomiendo los vídeos de Gym Virtual” o “¿Pero, princesa, qué te pasó?”, “Madre de Dios, la tiroides” son solo algunos ejemplos.

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Patry Jordán responde con humor a las críticas en varios vídeos.

Un embarazo de alto riesgo

A sus 41 años, el embarazo de Patry Jordán es considerado de alto riesgo. Según indica el National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), los embarazos a partir de los 35 años presentan más posibilidades de desarrollar complicaciones como hipertensión gestacional o preeclampsia.

En una de sus publicaciones más recientes, Patry Jordán y su pareja revelaron el nombre de la bebé: Sia. Y, poco más tarde, la influencer explicó que los médicos le habían realizado pruebas de preeclampsia y diabetes gestacional tras detectar que la niña se encuentra en percentil 97 y que presenta un exceso de líquido amniótico.

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“Estoy con la hinchazón, retención, inflamación y muchas molestias. No puedo más”, confesó hace apenas unos días. A esto se suma otra de las confesiones que realizó semanas atrás, cuando, ya en la semana 29 de embarazo, reconoció que “no está siendo un embarazo cómodo” y reveló que sufría fuertes dolores de riñón.

Aunque las críticas continúan inundando parte de sus redes sociales, también son miles las personas que aseguran estar felices de acompañarla en este momento vital. Muchos seguidores esperan verla de nuevo haciendo ejercicio tras el parto, mientras otros destacan la enorme presión que existe sobre las mujeres, especialmente sobre aquellas cuya imagen pública siempre ha estado ligada al cuerpo y al fitness.

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Si se cumplen los tiempos habituales de gestación, todo apunta a que la pequeña Sia podría nacer durante el verano de 2026. Mientras tanto, Patry Jordán continúa compartiendo con naturalidad un embarazo que, lejos de ser idílico, está mostrando sin filtros la realidad física y emocional que muchas mujeres atraviesan.