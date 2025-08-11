Los incendios se extienden por Castilla y León, Galicia y Navarra en una ola de calor que no da tregua: hay más de un millar de personas desalojadas

Bomberos tratan de sofocar las llamas en Molezuelas de la Carballeda, Zamora el 10 de agosto. (Emilio Fraile/Europa Press)

Las altas temperaturas han aumentado el riesgo de incendio en toda España y, en plena ola de calor, este lunes las llamas siguen arrasando amplias extensiones de Castilla y León, donde más de un millar de personas han sido desalojadas, así como de Ourense (Galicia) y de Navarra.

Uno de los fuegos que más preocupa es el que afecta al paraje natural de Las Médulas, León, declarado patrimonio de la humanidad, que comenzó en la localidad de Yeres, avivado por rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y que ha obligado a desalojar a cerca de 800 personas de varios municipios. Fue un cambio en la dirección del viento lo que provocó que las llamas afectaran este emblemático espacio natural, si bien aún se desconocen los daños. Y aunque las causas del incendio aún se están investigando, las autoridades creen que fue causado por un rayo, ya que se originó en una zona de imposible acceso peatonal.

En la mañana de este lunes las llamas siguen avanzando sin control en Las Médulas y las próximas horas serán críticas para definir el perímetro.

En León han sido un total de 400 los vecinos evacuados de Carucedo, otros 165 de Orellán, 100 de Las Médulas y 15 de Voces, mientras que las autoridades han desalojado a una veintena de personas de Montes de Valdueza, que pertenece a Ponferrada, además de 35 en Yeres.

Fuego en Zamora y Palencia

En Castilla y León se han declarado otros dos incendios graves: uno en Zamora, en Molezuelas de la Carballeda, donde han sido evacuadas 850 personas, y otro en Palencia, en el municipio de Resoba.

(Noticia en desarrollo)