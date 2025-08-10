El fuego empeora en León y fuerza el desalojo de varios municipios en la zona: un incendio alcanza Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad

Bomberos continúan los trabajos de extinción para sofocar el incendio, a 10 de agosto de 2025, en Molezuelas de la Carballeda, Zamora (España). (Emilio Fraile/Europa Press)

Las llamas de al menos ocho incendios en la provincia de León han obligado al desalojo de varias poblaciones y han penetrado, en uno de los frentes, en los alrededores de Las Médulas, un enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997.

La evolución del fuego ha experimentado un cambio drástico a lo largo de la tarde del domingo: el frente que por la mañana parecía controlado se reavivó y el fuego ha acabado entrando en el Parque del Monumento Natural de Las Médulas, afectando a su entorno inmediato.

Además, la emergencia está forzando la evacuación de cientos de personas en la comarca de El Bierzo, con capital en Ponferrada. La Guardia Civil ha facilitado el desalojo de 400 civiles en Carucedo y 100 en la propia Las Médulas. En las localidades de Orellán y Voces (ambas en Borrenes), se evacuó a 165 y 15 residentes respectivamente; mientras que en Montes de Valdueza, en Ponferrada, otros 20 vecinos tuvieron que abandonar sus hogares, algunos de ellos afectados por las llamas según los testimonios.

Matorrales secos y pendientes pronunciadas dificultan las tareas de control y extinción del fuego

Las evacuaciones comenzaron ya en la madrugada, cuando 30 personas de Yeres fueron trasladadas a salvo y se decidió cortar el acceso al entorno para evitar incidentes mayores. La Junta de Castilla y León decretó el nivel 2 de Emergencias, activando recursos extraordinarios. Hasta 24 medios aéreos y terrestres están dedicados únicamente al incendio de esa zona, originado el sábado a las 16:33. La gravedad del incendio obligó a elevar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) a 2 en la noche del sábado, cifra de alerta que se mantiene ante la amenaza directa a Las Médulas y otras zonas.

Entre los focos más preocupantes destaca el de Llamas de Cabrera, también en nivel 2 desde las 22:11 horas del sábado. Esta área, rica en matorral y afectada por la baja humedad y unas pendientes pronunciadas, enfrenta condiciones especialmente adversas que dificultan el operativo. Según la Junta, los canales romanos que abastecían de agua a Las Médulas agravan la logística de los equipos desplegados —una quincena de medios terrestres— cuya labor resulta especialmente compleja.

La situación en otros territorios

La ola de incendios también afecta a otras provincias. En Ourense, dos fuegos han arrasado más de 1.000 hectáreas, y los servicios de emergencia, con 3 helicópteros y 6 aviones, intentan evitar que avancen hacia el Parque Natural de la Serra do Invernadoiro. Por su parte, en Zamora el fuego declarado en Uña de Quintana también ha alcanzado el nivel 2 de peligrosidad y ha forzado la evacuación de varias poblaciones y preocupa especialmente por la falta de efectivos y el riesgo de expansión a áreas de difícil acceso.

La situación no se limita a las emergencias declaradas en estos frentes principales. En Villaverde de los Cestos, el incendio ha conllevado el corte de la carretera N-6 desde el mediodía hasta las 17:30 horas debido a la escasa visibilidad por humo y polvo. Hacia las 19:30, el IGR bajó a 1, pero el operativo permanece activo con ocho medios terrestres enfocados en controlar el perímetro.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), junto a distintas administraciones, apoya los trabajos en los cinco frentes principales. Hay otros incendios activos en la provincia, en distintos niveles de peligrosidad, con equipos actuando también en Orallo, Fasgar y otras localidades de El Bierzo. Mientras tanto, en Ávila y Navarra los servicios de emergencia logran recuperar parte del control y permitir el regreso de los evacuados en los focos menos activos o estabilizados.