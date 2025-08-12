Muere el hombre que sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos

A police officer drinks water during a wildfire in Tres Cantos, near Madrid, Spain, August 11, 2025. REUTERS/Juan Medina

El hombre que ayer fue ingresado en estado crítico con un 98% de quemaduras en el cuerpo en el incendio de Tres Cantos ha muerto este martes, según han informado a EFE desde el puesto de mando del incendio.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo Piris, manifestó este lunes que el hombre de 50 años fue rescatado inconsciente por los servicios de emergencias de una de las viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas, atendido por asistencias del SUMMA y trasladado al Hospital público La Paz en un helicóptero de la Guardia Civil, hospital donde también fue ingresado un hombre de 83 años con afectación torácica.

El fuego ha obligado a desalojar tres urbanizaciones próximas y hasta el momento el balance deja un muerto, dos heridos y cientos de personas evacuadas. De acuerdo a las últimas actualizaciones del Gobierno Regional, el incendio ha evolucionado favorablemente y está perimetrado, tras quemar unas 1.000 hectáreas en pocas horas. Actualmente no hay ninguna carretera cortada por el incendio, pues las que tuvieron que ser cortadas este lunes por la tarde ya han sido reabiertas al público.

Poco después de conocerse la trágica noticia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado el pésame a la familia de la víctima: “Todo mi cariño para la familia del hombre fallecido en Tres Cantos a causa del fuego”, ha escrito en un mensaje en X. Sánchez ha comunicado que el Ministerio del Interior ha declarado la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal de Emergencias ante los numerosos incendios que están activos en varias comunidades autónomas.

Según ha informado la Comunidad de Madrid, durante la noche han trabajado 33 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y Brigadas Forestales con 26 bombas, tres nodrizas, tres excavadoras y drones, y han colaborado 11 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, nueve bombas de la UME y Protección Civil de nueve municipios de la región. Desde esta mañana se han unido los medios aéreos.

Pendientes de rachas de viento que puedan elevar la peligrosidad

Según ha informado la delegación del Gobierno en Madrid en su cuenta de ‘X’, en estos momentos no hay riesgo para núcleos de población ni para infraestructuras críticas pero se prevé que en la tarde de este martes, el aumento de las rachas de viento, eleve la peligrosidad del incendio.

Por ello, las autoridades han pedido a la ciudadanía que tenga máxima precaución y que sigan únicamente la información remitida por los canales oficiales.

Noticia con información de agencias