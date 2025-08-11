Activada la fase de emergencia por un incendio en Tarifa (Cádiz), dificultado por el fuerte viento

Incendio declarado en un paraje de Tarifa (PLAN INFOCA)

El Plan Infoca de lucha contra incendios forestales ha activado este lunes por la tarde la fase de emergencia, situación operativa 1, debido al incendio declarado en la sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), según informó en redes sociales el consejero andaluz Antonio Sanz.

El viento de levante, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora y previsión de mantenerse en las próximas horas, dificulta las tareas de extinción del fuego, situado en la sierra frente a la playa de Bolonia y lejos de núcleos habitados, de acuerdo con fuentes de Infoca citadas por EFE.

El Consorcio Provincial de Bomberos precisó que el incendio afecta a una zona de monte próxima a la denominada Cueva del Moro, a la altura, pero sin riesgo inmediato, de la urbanización Atlanterra.

En las labores participan dos medios aéreos anfibios ligeros, dos helicópteros, dos vehículos autobomba y seis grupos de bomberos forestales, entre otros recursos movilizados por el Plan Infoca.

Además, el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz ha desplazado a efectivos de los parques de Tarifa y Algeciras, que intervienen con una autobomba rural pesada y un vehículo nodriza, según EFE.

*Noticia en ampliación