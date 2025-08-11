España

Activada la fase de emergencia por un incendio en Tarifa (Cádiz), dificultado por el fuerte viento

El Plan Infoca moviliza medios aéreos y terrestres para controlar el fuego que amenaza zonas cercanas a la playa de Bolonia

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Incendio declarado en un paraje
Incendio declarado en un paraje de Tarifa (PLAN INFOCA)

El Plan Infoca de lucha contra incendios forestales ha activado este lunes por la tarde la fase de emergencia, situación operativa 1, debido al incendio declarado en la sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), según informó en redes sociales el consejero andaluz Antonio Sanz.

El viento de levante, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora y previsión de mantenerse en las próximas horas, dificulta las tareas de extinción del fuego, situado en la sierra frente a la playa de Bolonia y lejos de núcleos habitados, de acuerdo con fuentes de Infoca citadas por EFE.

El Consorcio Provincial de Bomberos precisó que el incendio afecta a una zona de monte próxima a la denominada Cueva del Moro, a la altura, pero sin riesgo inmediato, de la urbanización Atlanterra.

En las labores participan dos medios aéreos anfibios ligeros, dos helicópteros, dos vehículos autobomba y seis grupos de bomberos forestales, entre otros recursos movilizados por el Plan Infoca.

Además, el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz ha desplazado a efectivos de los parques de Tarifa y Algeciras, que intervienen con una autobomba rural pesada y un vehículo nodriza, según EFE.

*Noticia en ampliación

Temas Relacionados

TarifaCádizAndalucíaIncendioIncendios forestalesFuegoBomberosSolVeranoCalorTemperaturaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El polémico proyecto del toro de 300 metros de altura que quiere ser la torre Eiffel española: la única localidad madrileña que se posiciona para su acogida

“Nos metería un chute de turismo tremendo”, ha asegurado el concejal de Turismo del municipio

El polémico proyecto del toro

Estas son las tres razones por las que los estudiantes no tienen mala fama a la hora de alquilar un piso: “Prefieren algo más de ruido, si eso significa evitar okupaciones”

De acuerdo con ‘LIVE4LIFE’, inmobiliaria enfocada en alquiler a jóvenes, el 90% de quienes alquilan una habitación son personas de entre 18 y 25 años

Estas son las tres razones

Cinco alimentos que ayudan a bajar el cortisol antes de ir a dormir y mejorar la calidad del sueño

El estrés cotidiano, ya sea por motivos laborales, familiares o personales, activa la liberación de cortisol de manera similar a como lo haría una amenaza física

Cinco alimentos que ayudan a

El caballo más rápido del mundo: Así es el Pura Sangre Inglés, un ejemplar que puede costar miles de dólares

Nacidos para las pistas, los pura sangre dominan el mundo de las carreras, aunque también destacan en disciplinas como la doma y el salto

El caballo más rápido del

La prensa británica señala a la reina Camila por sus polémicas vacaciones en Grecia: “Esto no da buena imagen”

Las fotografías de la esposa de Carlos III en el superyate del multimillonario conservador Wafic Said han levantado ampollas en el Reino Unido

La prensa británica señala a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Baja a fumar en la

Baja a fumar en la parada de un tren y casi muere: “Se quedó colgado entre dos vagones”

Una viuda consigue el uso vitalicio de una vivienda militar a pesar de no estar empadronada en ella: demostró que había vivido allí durante décadas

Un ayuntante de cocina es despedido pese a estar con la baja médica por inflamación de testículos y la Justicia lo avala: la empresa sufría pérdidas económicas

La Fiscalía de Madrid pide investigar a Leire Díez y al empresario Pérez Dolset por posible intento de soborno a dos fiscales

Condenado un hombre de 96 años por abusar sexualmente de un menor de 15: le besó y le tocó en sus partes íntimas en un ascensor

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3 del 11 de agosto 2025

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 11 agosto 2025

“La Seguridad Social notifica resoluciones de incapacidad en pleno agosto para evitar reclamaciones”, denuncia un abogado: “Es una jugada sucia”

Tarifa de la luz en España este 12 de agosto

Fuengirola contratará a detectives privados para vigilar a los funcionarios de baja: “Su absentismo laboral está muy por encima de la media del país”

DEPORTES

Sonia Bermúdez, la sustituta de

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19

El director del ATP Masters 1000 de Toronto critica las ausencias de Alcaraz y Sinner: “Deberían comprometerse más con estos torneos”

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”