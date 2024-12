Estos son los tres pilares de las relaciones de amor más duraderas, según la ciencia

Imagen de recurso de una pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Habrían tenido una relación duradera Romeo y Julieta de no haber muerto? Solo les hizo falta verse en un baile e intercambiar unas cuantas frases para enamorarse y planear su matrimonio. Todo pasó muy deprisa y la confusión y la falta de comunicación hizo que los dos acabaran infringiéndose su propia muerte al pensar y saber que el otro ya no estaría. Si hubieran hablado de sus planes y no se hubieran precipitado, habría sido otra la historia de los trágicos amantes de Verona. Sin embargo, ese ausente intercambio de palabras que les llevó a su fin, también les habría llevado al fin de la relación.

La comunicación es el pilar fundamental de todo vínculo, según los expertos, que repiten una y otra vez este mantra. Poder compartir libremente los pensamientos, los sentimientos y las preocupaciones sin temer una reacción negativa por parte de la pareja es la clave de toda relación a largo plazo. Una investigación de John Gottman, profesor psicología de la Universidad de Washington, muestra que las parejas que se comunican de forma adecuada durante los desacuerdos tienen relaciones duraderas porque experimentan una sensación de seguridad emocional dentro de un entorno en el que ambos se sienten escuchados y valorados.

La comunicación abierta

Un estudio llevado a cabo por cuatro expertos en psicología y relaciones (Stéphanie Jolin, Marie-France Lafontaine, Yvan Lussier y Audrey Brassard) mostraba a través de un análisis del comportamiento de varias parejas que los patrones de comunicación positivos están estrechamente relacionados con una mayor satisfacción en la relación a lo largo del tiempo, mientras que la comunicación negativa puede socavar significativamente la calidad de la relación. Por ello, las parejas que abordan el conflicto con una comunicación abierta, en lugar de ponerse a la defensiva o evitarlo, tienen más probabilidades de llegar a resoluciones que fortalezcan su vínculo y lo hagan más duradero.

Evitar los “cuatro Jinetes del Apocalipsis” de Gottman

Gottman estableció en su libro Love Lab (Laboratorio del Amor) una serie de señales que agrupó bajo el nombre de “Los cuatro Jinetes del Apocalipsis” que marcan el fin de las relaciones. El experto asegura que las parejas que acaban separándose son aquellas que se quedan atrapadas en emociones negativas, que las llevan a una espiral autodestructiva. Esas actitudes y comportamientos son:

Actitud de defensa centrada en la crítica constante. Cada vez que la pareja hace una crítica o muestra un punto en desacuerdo, la otra persona salta

Indiferencia y actitud pasiva ante los conflictos, de manera que se evitan las conversaciones incómodas y no se pone empeño en resolver los conflictos, simplemente se pasan por alto.

Crítica destructiva . Las críticas son comunes en las relaciones, sobre todo en aquellas en las que la pareja convive y tiene en común una serie de responsabilidades. No obstante, estas críticas pueden ser constructivas, si se hacen desde el cariño, el respeto, la comprensión y las ganas de generar puentes; o destructivas, en caso de que el único objetivo sea quejarse sin importar el daño que puedan generar las palabras en el otro.

Desprecio. Se trata de actitudes agresivas y de falta de respeto, que pueden parecer extrañas dentro de una relación en la que se supone que hay amor, pero en las que muchas personas están sumidas. En este cuarto jinete se incluye la ironía y el sarcasmo empleado de forma agresiva contra el otro, así como las malas palabras, los gestos, las amenazas o las burlas. Estas acciones solo llevan a que la otra persona se sienta infravalorada y anulada.

La empatía

La empatía sería el vértice de este triángulo. Ponernos en el lado del otro nos ayuda a saber cómo no nos gusta que nos hablen y nos traten y cómo preferimos que nos comuniquen los problemas para llegar a resolver los conflictos. Es una herramienta poderosa para fomentar la comunicación abierta y para evitar esos “cuatro Jinetes del Apocalipsis” que acaban con las relaciones. Cuando las parejas practican la empatía, son capaces de ver las perspectivas del otro y responder desde el apoyo y el cariño en lugar que desde la ira y el desprecio.

