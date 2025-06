Un español que vive en Suiza dice que allí se come mejor: “Gente en España comprando frutas de Marruecos y aquí...”

Un español suiza explica que la fruta y verdura procede de España. (@suiza.en.español/ Canva)

Mientras que en Suiza se disfrutan a diario de los productos agrícolas españoles, la dinámica del comercio de frutas y hortalizas entre los países genera un debate cada vez más presente. Esta relación comercial no solo destaca por la calidad de los artículos consumidos en suelo suizo, sino también por cómo España recurre a importaciones de otras regiones para abastecer su propio mercado.

En un reciente vídeo compartido por un español, conocido en TikTok Suiza en Español (@suiza.en.español), con más de 113.200 seguidores, ha resaltado: “Vosotros en España comprando fruta de Marruecos y nosotros en Suiza comprando fruta de España”. Este mensaje no solo responde al gusto personal de este creador de contenido, sino que evidencia un entramado comercial complejo donde el país mediterráneo, conocida por su producción agrícola de calidad, es tanto exportador como importador de estos bienes esenciales.

Solo fruta y verdura de España

España se ha consolidado como un referente en la producción de frutas y hortalizas, lo cual explica su presencia notable en mercados internacionales: “Sandía, melocotones o naranjas de España”, ha señalado este joven en su vídeo en el que muestra los productos en el supermercado. Solo recoge algunos artículos que son altamente demandados en países europeos como Suiza, donde los consumidores valoran la calidad y sabor característicos de estos alimentos.

“Eso es para la gente que dice que en Suiza no se come bien. Para que veáis que nosotros en Suiza comemos lo que se cultiva en España”, ha manifestado este español. Los pimientos y las berenjenas, por ejemplo, también han logrado conquistar a los paladares suizos, contribuyendo a desmentir el mito de que en Suiza no se come bien debido a las opciones limitadas.

La paradoja de las importaciones

Sin embargo, la situación en el mercado interno español no es tan sencilla. A pesar del reconocimiento internacional, el país continúa importando productos de Latinoamérica y Marruecos para satisfacer la demanda nacional, lo cual ha generado opiniones encontradas. Esta paradoja alimentaria no se trata de un simple asunto de oferta y demanda, sino de un complejo fenómeno comercial que involucra aspectos económicos, políticos y sociales.

“No es un tema de racismo. No me vengáis con esa historia. Simplemente, quiero reivindicar el problema que tiene la gente del campo en España, que tenemos que comer aquí las cosas de allí”, ha señalado el español. El impacto en los productores locales es innegable. Muchos de ellos enfrentan la dura realidad de que sus cultivos, aunque codiciados en el extranjero, no siempre logran alcanzar las metas de venta en su propio territorio: “La verdad es que no es muy correcto con el pedazo de producto que tenemos en España”, ha manifestado.

A medida que los agricultores y sectores asociados buscan que esta situación sea visible, reivindican la necesidad de políticas que prioricen el consumo interno de los productos españoles, no solo como un ejercicio de orgullo nacional, sino también como reconocimiento a los trabajadores del campo cuyos esfuerzos merecen ser valorados. “Para mí esto está bien, porque comer comida española...”, ha deslizado el español en Suiza.