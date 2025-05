Prince Royce reinventa lo clásico en ‘Eterno’, su nuevo álbum: “Me encantaría hacer algo con Rosalía o C. Tangana, puede salir algo diferente”

Prince Royce habla sobre su experiencia en España, incluyendo el apagón histórico, sobre la bachata, su nuevo álbum y la creciente popularidad del género.

“Cuando vi que pasaron tres o cuatro horas y que en la radio no había apenas información, ahí ya me preocupé un poquito”. El rey de la bachata Prince Royce (Nueva York, 1989) vivó en Madrid el apagón histórico que sacudió España el pasado 28 de abril. Geoffrey Royce Rojas, su nombre real, el que transapasa la pantalla y los altavoces de las discotecas, aterrizó a finales del mes pasado en la capital. Sin embargo, el lunes vivió algo que en nuestro país fue ínedito. El apagón, que comenzó sobre las 12.30 del lunes, le pilló en plena promoción. “Tuvimos un tráfico de cuatro horas hasta el hotel”, cuenta a Infobae España pese a que asegura que está acostumbrado a estas circunstancias, ya que tiene ascendencia domincana, donde los cortes eléctricos son más comunes.

El motivo de la visita del autor de éxitos como Darte un beso, fue actuar en los Premios Platino el pasado 27 de abril, además de presentar su octavo disco, Eterno, que finalmente ve la luz este viernes 16 de mayo, y en el que versiona canciones atemporales al ritmo de la bachata como el tema de Bee Gees How Deep Is Your Love o Can’t Help Falling in Love, de Elvis Presley. “Este álbum es un tributo a la música que ha perdurado con el tiempo, reimaginada a través de mi estilo y mis raíces”.

La relación del artista con España es estrecha. A finales del año pasado estrenó Contigo, una colaboración con Malú, tras ser el asesor de la cantante en el programa La Voz 2024, y asegura que tiene muchos españoles en su lista con los que le gustaría colaborar, como David Bisbal, C. Tangana, o Rosalía. También es uno destinos fijos para hacer promoción. “Siempre está en la lista”, cuenta.

Pero para poder organizar esta entrevista, su equipo tiene que movilizarse. El lunes, las entrevistas programadas quedan paralizadas a partir del mediodía, cuando el país colapsa y donde no hay cobertura ni internet. Para el martes, cuando todo vuelve más o menos vuelve a la normalidad, esta se cancela, pero contra todo pronóstico sale adelante. “Deberíamos estar un poquito más preparados para algo así“, dice el artista. Durante su conversación con este medio -mandamos las preguntas a su equipo- el nueyorkino de padres dominicanos hace repaso sobre su experiencia en España, la evolución de la bachata -género en el que se mueve desde hace casi dos décadas- y su nuevo álbum, ya disponible en plataformas digitales.

Prince Royce en la alfombra roja de los Premios PLATINO del Cine y el Audiovisual Iberoamericano que se celebra en el Palacio Municipal IFEMA, a 27 de abril de 2025, en Madrid (España).(Francisco Guerra / Europa Press)

Pregunta. Es inevitable preguntarte por esto. España vivió ayer un hecho histórico tras producirse el apagón eléctrico en todo el país durante prácticamente todo el día. ¿Cómo lo viviste?

Respuesta. Estábamos aquí con el equipo en Sony cuando sucedió el apagón. Al principio, no pensamos mucho porque en República Dominicana y en Miami hay huracanes y se va la luz, pero hay generadores. Pero vimos que aquí no era lo mismo. Al principio no lo pensé mucho, aunque tuvimos un tráfico de cuatro horas hasta el hotel. Cuando vi que ya pasaron tres o cuatro horas y que en la radio no había información, ahí me preocupé un poquito. Lo peor fue como que no poder conectarse con la gente, no poder buscar en el internet qué está pasando. Pero dentro de todo estuvo bien. Pudo haber sido peor.

P. No sé si has podido ver algo en las noticias o por redes sociales, ¿te ha sorprendido algo de cómo lo han vivido los españoles?

R. Definitivamente demostró que, no solo en España, pero creo que en el mundo entero dependemos mucho de la tecnología, de la electricidad. Por ejemplo, antes se usaban teléfonos landline de cable y estaban ahí en el hotel, pero son también de wifi, y nos damos cuenta que sin internet, sin teléfono nos volvíamos locos. Yo le decía a mi equipo: “Nos juntamos a las siete aquí en el lobby” y antes literalmente era así. Tenías que estar puntual, no podías mandar un texto y decirle a alguien que estabas tarde. Creo que deberíamos estar un poquito más preparados para algo así que sucede en el futuro.

P. El domingo estuviste cantando en los Premios Platino. ¿Qué tal fue la experiencia?

R. Así es. Creo que fue uno de los pocos premios que yo he cantado que son totalmente de cine. Fue muy bonito poder representar mi música, traer mi bachata a un público que es más directores, productores, actores de toda Europa y Latinoamérica. La pasé súper bien y es una primicia también sobre mi nuevo disco Eterno, que son canciones clásicas americanas, reinventadas en bachata, en spanglish. Una de las directoras vino me dijo: “Wow, esa canción me encanta”. Creo que fue un momento muy bonito.

P. También coincidiste allí con Pablo Alborán. ¿Hubo alguna celebridad española que te hiciera ilusión ver o conocer?

R. Fíjate que conocí a Pablo Alborán, a varios directores, pero no creo que conocí a más españoles. Tuve que ir al backstage a ensayar y hacer entrevistas en la red carpet [alfombra roja] que fue larguísimo. Creo que fue el único que conocí ahí mismo.

P. ¿Y qué tal con Pablo Alborán? ¿Cómo fue?

R. Súper cool. Súper cool. Lo he conocido antes. Es una persona muy, muy talentosa y súper cool.

“[’Eterno’] es una manera de traer esos clásicos hacia la juventud, hacia el mundo latino en español”

P. A España has venido muchas veces. ¿Cuál es tu relación con nuestro país? ¿Qué vínculo sientes con España?

R. Me acuerdo cuando vine a España por primera vez. Era muy joven, tenía como 19 o 20. Ya yo estaba cantando y para mí, un chico del Bronx que solo viajaba a República Dominicana, era una ilusión llegar a Europa. Fui a tantos lugares... Valencia, Barcelona... cantaba en tantas discotecas y yo no me lo creía. Estoy en Estados Unidos y de repente cruzo el océano y veo que la gente estaba cantando mis canciones. Ahí fue cuando empecé a ver a personas bailando bachata diferente. empezó un boom del baile de la bachata y desde ese entonces, España me ha apoyado tanto y definitivamente siempre está en la lista para visitarlo cuando hay un concierto o tengo que hacer promoción.

P. El 16 de mayo estrenas Eterno, tu octavo álbum de estudio, en el que reinterpretas éxistos de pop al ritmo de la bachata. En los premios cantaste Can’t I help falling in love, Dancin in the moonlight y How deep is your love. ¿Cómo surgió la idea de hacer un álbum con estas versiones? Además, hace apenas un año estrenaste La llamada perdida.

R. Quise hacer algo diferente, pero con la esencia de Prince Royce y desde que yo hice Stand by Me (2010) [canción de Ben E. King de 1962 que el artista incluyó en su álbum debut, Prince Royce], la gente siempre me decía: “Mira, qué tal si haces otro cover de un tema clásico”. A mí no me gusta repetir ciertas ideas, pero me senté con el presidente de Sony Latin en Estados Unidos y me dice: “Royce, tú fuiste el pionero en traer esos dos mundos”. Y empiezo a pensar que es verdad. Me siento 100% latino, me encanta la música en español, la música latina, el Caribe....También me crié 100% americano, el hip hop, el inglés... y es una manera de unir esos dos mundos. Ese spanglish, que así me comunico yo cuando estoy en casa, pienso y hablo en español. Si no me la hacen en español, la digo en inglés y viceversa. Definitivamente es una manera de traer esos clásicos hacia la juventud, hacia el mundo latino en español. Para los jóvenes que quizás no han escuchado estas canciones todavía.

P. Cuando decides hacer un disco de versiones, ¿piensas en qué pueden opinar tus seguidores o te dejas guiar por tu instinto?

R. Es muy importante dejarse guiar por el instinto, obviamente sin descartar que en este caso son canciones icónicas. Tampoco puedo inventar o cambiar demasiado donde yo sienta que estoy forzando o dañando la canción. Traté de mantener la esencia mía, pero respetando también la original, dejar ciertas líneas claves en la canción. Creo que es un balance. Hace falta siempre un balance en todo lo que uno hace.

P. Tras ocho álbumes y tantos años de carrera, ¿hay algún otro género que te gustaría tocar?

R. Me gustaría hacer algo que siempre he pensado, pero no sé cuándo. Me gustaría hacer un álbum acústico, algo más real, más medio balada. No sé si canciones mías clásicas o hacer canciones nuevas, no sé. Pero es algo que siempre he pensado.

Prince Royce en su entrevista con 'Infobae España'.

P. Artistas como Rosalía, Shakira, Manuel Turizo… han hecho bachata en alguna de sus formas. En España tenemos una artista, Amaia, no sé si la conocerás, que hace un indie-pop con letras muy cotidianas. Ella se aleja mucho de lo latino, pero hace un par de meses sacó Auxiliar, una canción que incluía ritmos de bachata. ¿Qué sientes cuando ves que la bachata se ha expandido tanto cuando hace años era un género muy poco conocido?

R. Tengo que escucharla, que no he escuchado la canción [de Amaia] todavía. Mucha gente tiene diferentes opiniones. Hace años, hay quien dice que si no eres dominicano no podías cantar bachata o tenías que grabarla de cierta manera. Cuando ahora veo personas del mundo entero grabando bachata, me llena de orgullo ver lo que uno puede aportar al género, agregar su granito de arena a que le llegue al mundo entero. La bachata ha llegado a un nivel mundial donde está bien que la gente de otro país que no sea solo dominicano, sino de España, de Colombia, de Puerto Rico, Venezuela.. que graben su bachata como ellos piensen. Creo que en la música no hay reglas. Uno piensa a veces que sí, que la bachata tiene que llevar una guitarra o que la salsa tiene que tener timbales, pero definitivamente depende del artista. Y para mí ha sido un placer ver que cada artista le ha dado su toque diferente y que lo han hecho bien.

P. ¿Sientes que el género se ha revalorizado?

R. Yo creo que sí. porque ha llegado a un nivel donde ha salido fuera de República Dominicana, fuera de Estados Unidos. Y eso es de lo que estamos hablando. Cuando yo veo que un artista español o que un artista puertorriqueño o colombiano graba chata de la nada, yo pienso como: “Wow, ¿qué estaba haciendo ese artista en el estudio que le dio por grabar una bachata?“ Yo veo que el género crece. Es más, yo prefiero que todo el mundo grabe bachata, que sigan colaborando y que sigan adaptando a sus fans a que escuchen bachata. Eso definitivamente aporta al género.

P. El género urbano se ha llenado de mujeres en los últimos años, y esto se ve tanto en España como en América. ¿Qué sientes al ver que las cosas están cambiando?

R. Está súper bien. Cuando salí en el 2009 había poquitos artistas que fueran exitosos a nivel grande y mayormente quizás eran chicos. Creo que hoy en día tenemos la oportunidad de redes sociales, Tik Tok, streaming... Hay tantas vías donde uno puede promocionar música. Eso ha sido en parte porque hemos visto una ola grande de diferentes artistas de diferentes partes del mundo, no solo mujeres. Vemos gente ahora pegando en Estados Unidos, por todas partes de diferentes partes del mundo como Chile, Argentina, España, Puerto Rico, Colombia. Definitivamente creo que el cambio es bueno. Por qué no seguir colaborando también con las mujeres?

“David Bisbal creo que tiene un talento, un vozarrón. De Enrique Iglesias, siempre he sido fan”

P. Has dicho en varias ocasiones que no te gusta hablar de tu vida privada. ¿Qué es lo más loco que has leído sobre ti en internet?

R. He parado de leer tantos comentarios, pero la gente se inventa cosas. Se inventan que yo estuve en un lugar y no estuve, que los traté mal... Y yo sé que es mentira porque nunca fui a ese lugar. Se inventan cosas de tu vida personal, que si novia o no, o que si eres buena persona o no, y es interesante, pero así es la vida. Una figura pública tiene los mismos problemas que uno en la escuela o en el trabajo, pero amplificado. Si las personas normales hablan mal, imagínate de una celebridad.

P. Eres ‘El rey de la bachata’ desde hace años. ¿Cuál es el truco para seguir en lo más alto?

R. No hay truco, no hay fórmula para nada en la vida. Trato de hacer todo paso a paso, día a día. Si estoy pensando en un concierto, en un disco, no estoy pensando en lo próximo, estoy pensando en lo más cerca y dar el 110% del trabajo. Creo que lo importante es creer en ti, perseverancia y disfrutar lo que haces. Creo que es lo importante.

P. Ya para terminar, hace un par de meses colaboraste con Malú. ¿Con qué artista o artistas españoles te gustaría colaborar?

R. Me falta David Bisbal, que creo que tiene un talento, un vozarrón. Enrique Iglesias, que siempre he sido fan. Me encantaría hacer algo con Rosalía, creo que puede salir algo diferente. C. Tangana también. Hay mucho talento aquí. Creo que definitivamente poco a poco van a llegar más colaboraciones.