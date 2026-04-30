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El inspector jefe de la Gürtel señala una “estrategia” para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas

Manuel Morocho sostuvo ayer que recibió presiones de sus superiores para que “no saliera” el nombre de Mariano Rajoy

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Testimonio del inspector Manuel Morocho (Europa Press)
Testimonio del inspector Manuel Morocho (Europa Press)

Los testimonios de la trama Kitchen han continuado este jueves con el segundo turno del inspector Manuel Morocho. El policía que lideró la investigación sobre la trama Gürtel sostuvo ayer que recibió presiones de sus superiores para que “no saliera” el nombre de Mariano Rajoy. En esta sesión, ha revelado una “estrategia” interna para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas.

Según ha expuesto ante la Audiencia Nacional, el propio magistrado del caso, Pablo Ruz, pidió al policía que evitara la presencia de sus superiores en sus encuentros. “Me dijo que si venían no iban a acceder a la reunión”, ha relatado Morocho en sede judicial, volviendo a apuntar a que cargos policiales de relevancia pretendían obstaculizar las indagaciones.

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Además, Morocho ha descrito cómo se vio obligado a adoptar medidas de “autocensura” para sortear las interferencias de sus jefes directos. El inspector ha contado que, en coordinación con Ruz, modificaba los informes oficiales para que la información sensible no apareciera en el cuerpo principal de los documentos, sino en anexos. Así, sorteaba los asuntos que podían generar “problemas” pero sin eliminarlos de los informes.

Manuel Morocho, inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y principal investigador del 'caso Gürtel', ha confirmado este miércoles al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que constató la existencia de "una operación policial sin contar con la autorización judicial" sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno. (Fuente: Audiencia nacional)

Estrategia para frenar la investigación

La comparecencia de Morocho ha puesto de manifiesto la magnitud de las presiones internas que sufrió el equipo policial y la estrategia que llevaron a cabo para frenar los avances sobre la contabilidad B del PP. Según datos aportados por el propio inspector, en 2013 el equipo asignado a la investigación contaba con 11 policías. Sin embargo, tal y como cuenta, les ofrecían otros puestos o mejores salarios y acababan saliendo a otros destinos, de manera que en 2015 ya habían abandonado la mayoría el equipo.

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Pablo Ruz, según la declaración de Morocho, adoptó una postura tajante ante la posible interferencia de mandos policiales en las reuniones informativas. Esta protección institucional permitió que parte de la información relevante llegara a la autoridad judicial, aunque con mecanismos de reserva y cautela.

Noticia en ampliación.

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