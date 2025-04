El mayor apagón de la historia de España deja al país incomunicado en cinco segundos: la investigación del CNI y el estado de emergencia activado

Foto del lunes de un grupo de personas en las escaleras de la estación de Atocha April 28, 2025. REUTERS/Ana Beltran

Este lunes 28 de abril, España, Portugal y otras partes de Europa han vivido el mayor apagón eléctrico que se recuerda y que ha dejado a la Península Ibérica incomunicada y sumida en el caos. A media mañana, sobre las 12:30, 15 gigavatios (GW) han desaparecido en a penas cinco segundo, tal y como ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la segunda sesión del Consejo de Seguridad Nacional (CSN). Esta potencia equivaldría al 60% de la demanda del país en ese momento", ha detallado el ejecutivo sin poder dar muchos más datos, debido a que en ese instante se desconocían los motivos del corte masivo.

El corte que ha dejado sin suministro eléctrico ha sido inmediato, por lo que los servicios de transporte no han tenido mucho margen de actuación ante lo sucedido. A pesar de que el territorio ha logrado recuperarse, las diez horas de espera ha generado una gran tensión y caos en la población, que se ha quedado atrapada en trenes, metros o ascensores. Además, la desconexión ha hecho que cientos de personas salgan a las calles para refugiarse en bares y terrazas mientras escuchaban las noticias desde radios analógicas.

Durante el primer “cero absoluto” energético de la historia de nuestro país, el Gobierno no ha podido dar “pruebas concluyentes sobre el origen, pero no descartamos ninguna hipótesis”, ha señalado Sánchez en la primera intervención de la tarde. Aun así, las diferentes comunidades autónomas han desplegado ayuda bajo el servicio de los cuerpos de seguridad y no ha dudado en solicitar ayuda estatal, a través del nivel 3 del estado de emergencia. Ante la inminente crisis, la Zarzuela ha comunicado que el rey Felipe VI será quien presida este martes 29 de abril la reunión del CSN desde el Palacio de la Moncloa “para facilitar la operatividad, dadas las circunstancias especiales que lo aconsejan”. Algo que ha sido, según han anunciado, consensuado con el presidente del Gobierno.

Las primeras hipótesis del CNI sobre lo ocurrido

28/04/2025 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido desde la sede central de Red Eléctrica que "será una noche larga" mientras se sigue restableciendo en el país el suministro de electricidad, unas doce horas después del apagón. POLITICA BORJA PUIG DE LA BELLACASA

Tanto el presidente del Gobierno como la Red Eléctrica han comenzado a trabajar codo con codo en “una noche larga” para “restablecer el suministro” lo antes posible, según lo anunciado en el perfil de X de Pedro Sánchez. No obstante, las investigaciones para averiguar el origen del apagón están siendo más complicadas. Y es que la desaparición de la electricidad en cinco segundos ha sido algo verdaderamente “llamativo” y “extraño”, como ha afirmado Moncloa: “Algo que no había ocurrido jamás”.

Desde el inicio, el Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI) está estudiando si el suceso tiene relación con esa “gran actividad inusual procedente del Norte de África” contra la red de España y Portugal, coincidente con un riesgo alto de ciberamenaza. Una de las hipótesis con mayor peso, señala Servimedia, “sugiere un ataque de denegación de servicio en combinación con una inyección de comandos maliciosos y de protocolos de comunicación industriales IE”.

No obstante, las mismas fuentes han admitido que todavía es pronto para señalarlo como el origen del apagón, ya que no cuentan con todas las pruebas necesarias, además de tener en cuenta otras teorías. También se ha barajado un “fallo multicausal” importante entre España y Francia, sin querer determinar más información. A pesar de que, “no se descarta ninguna hipótesis”, como ha indicado Sánchez, se ha desmentido la supuesta acusación de Von der Leyen de que el corte eléctrico haya sido obra de un ciberataque ruso. Además, otras fuentes apuntan a que “llevará meses determinar exactamente saber qué es lo que ha fallado”.

El Gobierno trabaja sin descanso durante un estado de emergencia de nivel 3

23/04/2025 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrece declaraciones a los medios a su llegada a un desayuno informativo que organiza Nueva Economía Fórum, a 23 de abril de 2025, en Madrid (España). POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

Ante la urgencia que ha sucumbido al país en una crisis eléctrica, los gobiernos autonómicos se han visto obligados a solicitar el estado de emergencia de nivel 3. Entre las comunidades que han pedido ayuda se encuentran siete autonomías gobernadas por el PP y una por el PSOE. Las primeras en hacerlo han sido la Comunidad de Madrid, Murcia y Andalucía, a las que le han seguido a lo largo del día Extremadura, La Rioja, Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha (la única gobernada por el PSOE).

La primera en pronunciarse ha sido la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien reveló a los medios de comunicación que había solicitado esta medida para que el Ejército “garantice el orden”. Sin embargo, la dirigente de la capital ha asegurado que iba a exigir igualmente que el Ejecutivo estatal declare “emergencia de interés nacional”, debido a la evolución y las consecuencias que se han visto en todo el país. Algo en lo que ha coincidido su compañero, Fernando López Miras, quien dirige la comunidad murciana: “Estamos ante una emergencia nacional y así se debe responder”. A pesar de que “desde la región estamos coordinando todos los servicios de emergencia”, ha determinado que “el Gobierno central también debe dar una respuesta a la altura de la situación”.

De esta manera, en la comparecencia tras la segunda sesión del CSN sobre las 18:00, Sánchez ha informado de que “el Gobierno ha aceptado la solicitud, como no puede ser de otra forma". Seguidamente, ha asegurado que harían lo mismo “allá donde lo pidan”, asegurando el bienestar del resto de comunidades. Asimismo, el presidente ha garantizado que “todos los recursos del Estado están siendo movilizados desde el primer minuto” y que “se va a trabajar a destajo, durante toda la noche, con profesionalidad y compromiso, como siempre hace España en esta clase de situaciones”. Siguiendo su promesa, alrededor de las 2:50 de la madrugada, Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno, compartía desde la sede de Red Eléctrica que el "82,40% de la demanda energética está atendida (16.552 MW)" y se han restablecido "677 subestaciones de 680 (99%)“.

El ferrocarril como protagonista durante la crisis: gente atrapada en trenes y estaciones como refugio

People wait with their luggage outside the Atocha train station during a power outage, in Madrid, Spain, April 28, 2025. REUTERS/Ana Beltran

Cuando las comunicaciones se normalizaron sobre las 22 de la noche, el Gobierno ya había desplegado servicios adicionales de policía y guardia civil por todo el país para reforzar la seguridad durante la noche: “Los ciudadanos pueden y deben estar tranquilos. España es un país seguro y responsable que saca lo mejor de sí mismo en situaciones como estas”. El tráfico marítimo y el aéreo han sido los más afortunados, ya que no han sufrido grandes complicaciones: “De los 6.000 vuelos programados en el día de hoy, se han cancelado solo 344″, ha especificado Sánchez. Asimismo, parece ser que el tráfico por carretera no ha registrado incidencias más allá de atascos en las grandes ciudades.

La Dirección General de Tráfico (DGT) rogó, mediante sus redes sociales, a los ciudadanos evitar la circulación “en la medida de lo posible”. Y es que, “la falta de suministro eléctrico no permite el funcionamiento de semáforos o paneles de señalización”, lo que ha provocado la mayor confusión en los conductores. Asimismo, a las 3:20 se ha restablecido todas las calzadas principales de la M30, “a excepción de la avenida de Portugal”. Sin embargo, el ferrocarril ha sido el sector donde se han detectado mayores incidencias: “Se han evacuado unos 35.000 pasajeros que estaban atrapados", ha aseverado el presidente en torno a las 23 de la noche.

Al no disponer de un suministro eléctrico, los metros, cercanías y trenes de media y alta velocidad se han visto afectados, al necesitar en su mayoría el contacto directo de corriente. Afortunadamente, la rápida acción de las empresas encargadas de la circulación, el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguraba que tan solo faltaban tres trenes por rescatar poco antes de la una de la madrugada. Estos sufrieron una mayor demora al encontrarse en tramos con menor accesibilidad. Concretamente: un Alvia 626 Barcelona-Sants, A Coruña, detenido en Tafalla, con 204 pasajeros; un AV 83 Valencia-Sevilla, detenido en Villanueva de Córdoba, con 277 pasajeros; y el AV 211 Sevilla-Madrid Atocha, con 489 pasajeros, detenido en el cambiador de Alcolea.

Listado de estaciones de ferrocarril que permanecerán abiertas toda la noche. pic.twitter.com/w4oOBjft2F — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 28, 2025

Además de esto, el ministro ha compartido un listado de estaciones de ferrocarril que permanecerán abiertas toda la noche para los viajeros cuyos desplazamientos se hayan visto cancelados o interrumpidos por el apagón. Entre ellas, estarán abiertas por las noches las estaciones de Atocha, Chamartín, Sants, Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid y Málaga para aquellos que no tengan un lugar donde pernoctar. Debido al desbordamiento en la estación de Atocha, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha estado repartiendo mantas la noche del lunes al martes.