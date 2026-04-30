España

La reforma constitucional del aborto supera la primera prueba en el Congreso, pese al rechazo de PP y Vox

Los diputados rechazan las enmiendas a la totalidad de la derecha y permite que el proyecto siga adelante

Guardar
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una sesión de control al Gobierno. (Eduardo Parra / Europa Press)
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una sesión de control al Gobierno. (Eduardo Parra / Europa Press)

La reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna ha pasado este jueves su primera prueba en el Congreso de los Diputados. Con 171 votos a favor y 177 en contra, la Cámara Baja ha rechazado las dos enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, por lo que el proyecto de ley continuará su tramitación parlamentaria.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de abril el proyecto de reforma de la Constitución con el que pretendía incluir en el texto el derecho al aborto. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido este jueves la iniciativa como “imprescindible para garantizar la libertad a la interrupción voluntaria del embarazo de una manera real y efectiva en todo el territorio”. Aunque la ministra socialista considera que “la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad no está en riesgo” en el país, el acceso al aborto no es equitativo en toda la nación y todavía hoy existen mujeres que se ven obligadas a cruzar las fronteras para poder ejercer este derecho.

PUBLICIDAD

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, tan solo el 20% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realizan en la sanidad pública, lo que genera que haya “mujeres de primera y de segunda”, según puedan acceder a la atención privada.

Una “patada” al derecho al aborto

El proyecto gubernamental, sin embargo, no supone reconocer el aborto como un derecho fundamental, sino como un principio rector. El aborto se incluiría en el artículo 43.4, con un nuevo punto que inste a los poderes públicos a garantizar “el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”. Expertos consultados por Infobae han considerado que, de incluirse en la Carta Magna, el aborto no quedaría protegido, pues no impediría su derogación en el futuro.

PUBLICIDAD

Así lo señalaba también la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular, que acusaba al Gobierno de elegir esta forma de reforma por ser más rápida y sencilla de tramitar. De intentar incluir el aborto en el artículo 15, sobre el derecho fundamental a la vida, habría supuesto la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones. Los populares consideran que la reforma constitucional propuesta “supone un fraude constitucional”.

La diputada del PP Silvia Franco González ha recriminado al Gobierno que no vaya a reconocer el aborto como un derecho fundamental y, en cambio, cojan un “atajo” que les permite aprobar la reforma con “unas mayorías menos cualificadas y, por supuesto, la no disolución de las Cortes”.

“Su reforma le da al derecho al aborto una patada hasta el artículo 43″, ha considerado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Su partido defiende “que el aborto debe estar garantizado en la Constitución, pero no así” y ha recordado que el Tribunal Constitucional ya reconoce al aborto como un derecho fundamental. En su opinión, este cambio “implica rebajar su nivel político y de protección jurídica y hacerlo más vulnerable a los recortes de la derecha y de la extrema derecha.

Pese a las críticas, la reforma constitucional ha pasado su primera prueba en el Congreso. El texto continuará su tramitación y requerirá de una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para ser aprobado, unos apoyos difíciles de conseguir en ambas cámaras.

Temas Relacionados

AbortoCongreso de los DiputadosGobierno de EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El eurodiputado Jaume Asens recibe el alta hospitalaria tras un trasplante de riñón, donado por su madre

El eurodiputado de los Comuns llevaba padeciendo una enfermedad renal desde hace “nueve o diez años”, pero finalmente ha requerido esta intervención quirúrgica que ha sido posible gracias a la donación de su madre

El eurodiputado Jaume Asens recibe el alta hospitalaria tras un trasplante de riñón, donado por su madre

Una mujer se extirpa un pecho y se somete a siete intervenciones de reconstrucción por un cáncer que no tenía: el hospital dice que fue “un error de etiquetado”

El caso ha ocurrido en Italia, donde la paciente ahora reclama una indemnización

Una mujer se extirpa un pecho y se somete a siete intervenciones de reconstrucción por un cáncer que no tenía: el hospital dice que fue “un error de etiquetado”

El impresionante piso de Victoria Federica en Madrid: el regalo del rey Juan Carlos I a la infanta Elena que se ha convertido en su refugio

La ‘influencer’ vive en una de las zonas más exclusivas del centro de Madrid y, posiblemente, podría convertirse en la vecina de su primo Miguel Urdangarin

El impresionante piso de Victoria Federica en Madrid: el regalo del rey Juan Carlos I a la infanta Elena que se ha convertido en su refugio

La Aemet adelanta cómo será el verano: estas son las regiones en las que se esperan temperaturas más elevadas de lo normal

Los meteorólogos también esperan acumulados de lluvia por encima de la media

La Aemet adelanta cómo será el verano: estas son las regiones en las que se esperan temperaturas más elevadas de lo normal

Una joven va a Japón para acariciar ciervos salvajes y acaba ingresada en una UCI alemana: contrajo la enfermedad de Lyme por la picadura de una garrapata

Cristina Romaña se enfrenta a una enfermedad poco frecuente y difícil de diagnosticar: la enfermedad de Lyme, que puede provocar daños en el sistema nervioso central, con episodios de espasmos, mareos y desmayos

Una joven va a Japón para acariciar ciervos salvajes y acaba ingresada en una UCI alemana: contrajo la enfermedad de Lyme por la picadura de una garrapata
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El inspector jefe de la Gürtel señala una “estrategia” para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas

El inspector jefe de la Gürtel señala una “estrategia” para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas

Koldo García defiende la legalidad en la compra de mascarillas durante la pandemia: “Yo lo único que hice es intentar buscar material sanitario”

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

Israel se desmarca de la discusión sobre Ceuta y Melilla y afirma que “no están pensando” en apoyar a Marruecos porque ahora “no es relevante”

Así operaba la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España: liderada por el ‘Ojo’, cocaína oculta en contenedores y guardias civiles comprados que en realidad estaban encubiertos

ECONOMÍA

El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

Un fallo técnico arroja caídas de casi el 6% en el Ibex 35 con el petróleo disparado por encima de los 122 dólares

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de abril

Repsol dispara su beneficio un 154% en el primer trimestre gracias a la subida en el precio del petróleo

DEPORTES

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”