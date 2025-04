Muchas estrellas, glamour y lo mejor de un (casi) mismo idioma: así ha sido la alfombra roja de los Premios Platino 2025

Eva Longoria en la alfombra roja de los Premios PLATINO del Cine y el Audiovisual Iberoamericano que se celebra en el Palacio Municipal IFEMA, a 27 de abril de 2025, en Madrid (España). (Francisco Guerra / Europa Press)

Glamour, estrellas y lo mejor de -casi- un mismo idioma. Madrid ha acogido este domingo la duodécima edición de los Premios Platino, la fiesta del audiovisual iberoamericano. La temporada de premios culmina este 27 de domingo, conmemorando lo mejor de cine y las series de España, Portugal, Brasil pasando por Argentina o Colombia, en una noche en la que la cinta española La Infiltrada parte como favorita, con 11 nominaciones, seguido de la serie colombiana Cien años de Soledad, quien aspira a ocho candidaturas para la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez.

Pero antes, cerca de 200 invitados han desfilado por IFEMA. Personalidades de todo el ámbito de lo audiovisual han posado ante las cámaras y compartido sus sensaciones de la noche con los medios de comunicación. Dos de ellos han sido los presentadores de la gala, la actriz y modelo mexicana Aislinn Derbez y el actor español Asier Etxeandía. “Siento presión, porque creo que es una gala muy importante. Y, por otro lado, agradecimiento. Soy un afortunado de pertenecer a esta familia”, ha declarado el presentador ante Infobae España antes de que comenzara la gala.

Los rostros han sido incontables, aunque algunos de los más destacados partían, precisamente, de la marca España: desde la directora de La Infiltrada, Arantxa Echevarría, a su protagonista, Carolina Yuste, así como estrellas de la talla de Eduard Fernández, candidato interminable en esta temporada de premios, que en esta ocasión repite por Marco, con el que el pasado febrero ganó su cuarto Goya. “Es una barbaridad, una barbaridad”, ha expresado para Infobae España en la alfombra, sobre todos sus éxitos cosechados en los últimos meses. “Ya llevo muchos años en la profesión y a veces crees que una película va a ser un exitazo y no lo es tanto. Otras crees que no va a serlo. Y lo es. Nunca se sabe”, ha añadido sobre si hace un año y medio se imaginaba todo lo que estaba por venir.

Eduard Fernández, en los Premios Platino 2025

Karla Sofía Gascón se pronuncia ante la transfobia: “Que venga quien quiera a comprobar que yo no soy una mujer”

Tras los Goya, y con los premios de Mejor Actor Revelación y Mejor Dirección Novel bajo el brazo, también han llegado a la alfombra el actor Pepe Lorente y Javier Macipe, por La estrella azul, que en esta ocasión repite como película nominada Mejor ópera prima de ficción iberoamericana. La cinta de Macipe también lleva una larguísima temporada de premios, después de que su debut arrancara en septiembre de 2023, en el Festival de San Sebastián.

Otra de las protagonistas de la noche han sido Karla Sofía Gascón. La madrileña de 53 años y protagonista de la francesa -y polémica- Emilia Pérez, ha reivindicado que la cinta de francesa dirigida por Jacques Audiard no esté en la noche del audiovisual iberoamericano. “Estoy rabiosilla porque ahora resulta que [Emilia Pérez] no se puede nominar porque está en francés”, ha dicho ante las cámaras de este medio. Además, ha criticado la decisión del Tribunal Supremo en Reino Unido, que hace unas semanas decidió limitar la definición legal de mujer al sexo biológico: “Me desagrada muchísimo todo lo que está ocurriendo el mundo contra las personas trans, en específico contra las mujeres trans”. “Que venga quien quiera a comprobar que yo no soy una mujer”, ha añadido.

Karla Sofía Gascón en la alfombra roja de los Premios PLATINO del Cine y el Audiovisual Iberoamericano que se celebra en el Palacio Municipal IFEMA, a 27 de abril de 2025, en Madrid (España). (Francisco Guerra / Europa Press).

Del charco latinoamericano han llegado nominados como el reparto de la argentina El Jockey, formado por Nahuel Pérez Biscayart, su director Luis Ortega y la española Úrsula Corberó; o el de la serie Cien años de soledad, formado por Claudio Cataño, Janer Villareal , Loren Sofía, Marleyda Soto y Viña Machado. También entregadores de premios como Enzo Vogrincic -ganador en la edición pasada al Platino a Mejor Actor por La sociedad de la nieve- o Eva Longoria, premio Platino de Honor de esta edición.

La alfombra también ha culminado con dos de los artistas que más tarde pondría música en la gala: Prynce Royce y Pablo Alborán, aunque la cantante argentina María Becerra estaba confirmada hasta que este jueves anunció que había sido operada de urgencia tras sufrir un “shock hipovolémico” por un embarazo ectópico".

