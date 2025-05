Rosalía anticipa grandes novedades en su paso por la Met Gala: “Se vienen cosas, tiempo al tiempo”

Rosalia posa durante la Met Gala May 5, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Una artista como Rosalía es una de esas personas que nunca pasa desapercibido, incluso en un evento tan lleno de celebridades y grandes focos de atención como es la Met Gala. El ya tradicional e icónico evento de moda en Nueva York se celebró esta pasada noche en la ciudad estadounidense y contó con la presencia de la cantante y actriz española, quien no dudó en atender a los medios y dejar una gran promesa para todos sus fans.

La autora de Motomami, que estuvo en el día de ayer por la metrópoli junto a otra española como Georgina Rodríguez -quien debutaba en la Met Gala-, llegaba al evento con un elegante vestido blanco y de la mano de su diseñador, el francés Olivier Rousteing. Al ser detenida por los medios presentes en el evento, Rosalía aprovechó para dejar caer que los rumores sobre un gran proyecto en camino son ciertos.

“¡Se vienen cosas, veremos! Tengo ganas de contarlo, pero tiempo al tiempo”, comentaba la cantante, de forma escueta pero confirmando que sí hay algo que contar, y que seguramente lo haga a no tardar mucho. Otro español que también desfilaba por la gala, el modelo y actor Jon Kortajarena, reveló que había intercambiado impresiones con ella y que incluso le había dado un gran consejo como debutante que era al igual que Georgina Rodríguez: “Pásatelo bien”. Mientras otros artistas internacionales como Bad Bunny anuncian giras, con la española toca esperar a los próximos acontecimientos, aunque parece claro que tiene algo entre manos.

Rosalia posando durante la Met Gala. REUTERS/Mario Anzuoni

Protegerme de lo que más quiero

La promesa de Rosalía llega un momento crucial para sus fans y para el mundo de la música en general, que lleva más de 3 años sin escuchar un disco suyo y un año desde el último tema, aquella colaboración con Ralphie Choo en el tema Omega. Lo más seguro es que todo este tiempo la barcelonesa lo haya empleado, entre otras cosas, en preparar su siguiente trabajo, el que sería su cuarto álbum tras Los Ángeles, El mal querer y Motomami. Lo mismo sucede con sus actuaciones en directo, ya que lleva sin pisar un escenario desde el mes de julio 2023, cuando finalizase en París la gira Motomami que le ha llevado por casi cualquier parte del mundo, desde Europa y Estados Unidos a Latinoamérica.

Hay quien ya ha especulado con cuál podría ser el título de este disco, y no sería otro que Protégeme de lo que más quiero, el mensaje que se podía ver en su camiseta antes de llegar a la Met Gala. Tan solo podría ser un eslogan más de una prenda de ropa, pero Rosalía es conocida por no dejar nada al azar. En cualquier caso, hay que tener en cuenta las palabras de la artista en su paso por la Met y esperar a que pronto haga algún anuncio más y se pueda saber por fin a qué se refiere con esas “cosas”. Tratándose de Rosalía, seguro que no dejan indiferente a nadie.