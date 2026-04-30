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La Aemet adelanta cómo será el verano: estas son las regiones en las que se esperan temperaturas más elevadas de lo normal

Los meteorólogos también esperan acumulados de lluvia por encima de la media

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Bañistas y paseantes en la playa de San Lorenzo de Gijón a 16 de julio de 2025. (EFE/Paco Paredes)
Bañistas y paseantes en la playa de San Lorenzo de Gijón a 16 de julio de 2025. (EFE/Paco Paredes)

El verano de 2025 fue el más caluroso desde que hay registros. Con un carácter “extremadamente cálido”, superó por una décima al verano más cálido hasta entonces, el de 2022, con una temperatura media en la España peninsular de 24,2 grados. El mercurio marcó cifras extremas. El 17 de agosto, Jerez de la Frontera (Cádiz) alanzó los 45,8 grados y Morón de la Frontera (Sevilla) llegó 45,2 grados. Al día siguiente, Murcia sufrió bajo un termómetro que tocó los 45,1 grados y Alcantarilla registró 45 grados. Las cuatro marcas se dieron durante la segunda ola de calor del verano. En total, hubo tres y sumaron 33 días. De hecho, también fue el segundo verano con mayor número de días de ola de calor, solo -de nuevo- tras el de 2022, que tuvo 41 días. Ante estas cifras de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), solo queda esperar a ver cómo será el estío que empieza en solo unas semanas, aunque el organismo público ya ha dado un adelanto.

La Aemet ha publicado su predicción estacional para el periodo mayo-junio-julio de 2026, correspondiente al inicio del verano. La elaboración de la predicción estacional en Aemet se basa en el consenso y en el uso de diferentes modelos. Este pronóstico se actualiza cada mes, siempre para los tres meses siguientes, y se publica entre los días 25 y 30. Los modelos, en el ámbito estacional, ofrecen datos en términos probabilísticos, expresados habitualmente en terciles. Y, en este caso, apuntan “hay una gran probabilidad de que la temperatura media se encuentre en el tercil superior en toda España, de manera más acusada en la vertiente cantábrica, mediterránea y Baleares”. Estos significa que esperan temperaturas por encima de la media.

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La Aemet considera más probable que se registren valores superiores a los habituales, sobre todo en el norte —Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco—, en el este peninsular —Cataluña, Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y la Andalucía oriental— y en las Islas Baleares. En relación a las precipitaciones, la previsión apunta a una mayor probabilidad de acumulados superiores a lo normal en el noreste —País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana—, pero también en Baleares y Canarias.

La Aemet considera más probable que se registren valores superiores a los habituales.
La Aemet considera más probable que se registren valores superiores a los habituales.

El verano más cálido desde que hay registros

A lo largo del verano de 2025 se registraron tres olas de calor, dos en el ámbito de la Península y Baleares y una en Canarias. Las olas de calor peninsulares transcurrieron entre el 18 de junio y 4 de julio y entre el 3 y 18 de agosto. En el conjunto del verano se registraron 33 días bajo ola de calor. Es el segundo verano con mayor número de días, tras el de 2022, que tuvo 41 días.

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Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

De la primera ola de calor, la Aemet destaca su duración (17 días) y su extensión (40 provincias afectadas), lo que la convierte en la tercera ola de calor más larga y también la tercera más extensa desde, al menos, 1975. La segunda ola de calor fue una de las más importantes de las que se tiene constancia en España, pues fue la segunda más intensa, la segunda con mayor extensión y la cuarta más larga, con una anomalía de 4.2 grados, 42 provincias afectadas y 16 días de duración. Las mayores anomalías de temperatura, de más de 3 grados con respecto al promedio normal, se observaron en zonas del interior peninsular, especialmente de Galicia y de las mesetas.

Por meses, tanto junio como agosto tuvieron carácter extremadamente cálido. Ambos fueron los más cálidos de sus respectivas series; en el caso de agosto, empatando con el de 2024. Junio fue el mes más anómalamente cálido en España desde que hay registros, con 3.6 °C por encima de la media del período de referencia.

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