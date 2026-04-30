Koldo García defiende la legalidad en la compra de mascarillas durante la pandemia: “Yo lo único que hice es intentar buscar material sanitario”

El exasesor ministerial Koldo García durante su declaración como acusado en el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo (EUROPA PRESS)

Tras la declaración de Víctor de Aldama, este jueves ha llegado el turno del exasesor ministerial Koldo García, que ha centrado su intervención en defender su inocencia y la del exministro José Luis Ábalos. Ha defendido que las contrataciones de Jessica Rodríguez y Claudia Montes se llevaron a cabo siguiendo “los protocolos”, que durante la pandemia su papel en la compra de mascarillas fue únicamente recibir el material o que el chalet de la Alcaidesa era solo un lugar al que quería irse de vacaciones Ábalos.

Ha comenzado relatando que al exministro le conoció “en un mitin del PSOE, alrededor de las primeras primarias de Pedro Sánchez”. Sin embargo, la relación real llegó con las segundas primarias, momento en el que “ya tenía cercanía con Ábalos, porque estábamos apoyando al presidente del Gobierno”.

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“Entré a trabajar primero para el PSOE, donde realizaba funciones de conductor”, ha indicado, para más tarde comenzar a realizar tareas para “agilizar las cosas al secretario de organización en el día a día”. Comprarle un paquete de tabaco, esperarle con el coche, ese tipo de funciones.

En ese momento se produjo un cambio y Ábalos pasó a ser ministro de Transportes. "El señor Ábalos estimó oportuno, porque tenía confianza en mí, que fuera asesor y me designó como asesor personal suyo", ha relatado.

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De su relación con Aldama, ha defendido una versión un poco diferente de la del empresario. Aunque sí ha indicado que llegaron a entablar una especie de amistad y que le “hablaba para casi todo”, sus paseos por el Ministerio no eran una anomalía. “Yo atendía a todo el mundo y así conocí a Aldama”, ha concretado.

La relación con Jessica Rodríguez

De esta manera ha continuado con su implicación con la examante de Ábalos, Jessica Rodríguez. Aquí ha vuelto a chocar con Aldama, ya que ha indicado que la conoció a través de él. Sobre su relación con el exministro, ha confirmado que tuvieron una relación y esta fue la razón con la que ella le chantajeaba, con que iba a sacar a la luz su vida personal, según ha defendido.

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El piso que le pagó Alberto Escolano, socio de Aldama, en Plaza de España ha explicado que iban a ser unos pocos meses, mientras Jessica y Ábalos encontraran un piso real en el que poder vivir. “Que yo recuerde, en Plaza de España era un tiempo muy muy corto”, ha especificado.

Sobre los mensajes en los que el exministro le hablaba de ver dónde podían contratar a su amante en ese momento, Jessica, ha indicado que “se puede desear lo que quiera, pero hay que seguir unos protocolos”, defendiendo que eso solo era un deseo y no una orden.

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Sobre su primera contratación en la empresa Ineco, ha indicado que “es verdad que yo pasé su currículum”, pero igual que pasó “muchísimos más”. En ese momento solo quería saber cuál era el protocolo a seguir, para conseguir “una solución puntual”. Lo único que querían era encontrarle un trabajo, porque estaba estudiando y “estaría bien que tuviera un sitio para trabajar”, como hacen “la mayoría de los españoles”.

Sobre la cuestión de que tenía el puesto, pero no trabajaba, ha explicado que él no tenía ningún conocimiento sobre esta situación. “Yo estaba convencido de que teletrabajaba”, ha relatado. También ha indicado que en ningún momento ni él ni su hermano, Joseba García, hicieron ninguna gestión para que rellenara los partes sin haber trabajado. “Mi hermano solo le ayudó con el proceso, como a muchos otros compañeros, porque estaba metido en acciones sindicales”, ha añadido.

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(Noticia en ampliación)