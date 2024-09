‘La Voz’ vuelve a Antena 3 con novedades en su mecánica: “Somos parte de algo que cambia la vida de la gente”

Antonio Orozco, Luis Fonsi, Eva González, Malú y Pablo López, en la presentación de 'La Voz 2024'. (Atresmedia)

La Voz regresa este viernes 13 de septiembre a Antena 3 con una nueva edición de adultos. Antena 3 ha presentado las novedades que presentará el exitoso talent musical, que esta temporada seguirá estando presentado por Eva González y tendrá a Pablo López, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Malú como coaches.

En esta edición del formato producido por ITV Studios Iberia y Boomerang TV, los coaches volverán a contar con los ‘superbloqueos’. Ahora que ya saben del valor de este poder, los coaches son mucho más estrategas a la hora de usarlos. Al igual que en la edición pasada, podrán bloquearse unos a otros una vez ya se han dado la vuelta.

También tendrán la posibilidad de darle una segunda oportunidad a uno de los talents. En la fase de Audiciones a Ciegas, los coaches podrán elegir a un talent con el que no se dieron la vuelta para que vuelva a presentarse en otra de las galas con un nuevo tema musical.

“Me siento orgullosamente parte de algo que cambia de alguna forma la vida de la gente. Cada vez que le das al botón, algo pasa”, ha expresado Antonio Orozco, que confiesa que muchas personas le han expresado sus ganas de volver a ver el programa. “Me da la sensación que en este país el viernes está relacionado con La Voz, la familia se reúne para ver un programa que habla de música. Y me enorgullece formar parte de esto”.

Tráiler de la nueva edición de 'La Voz' en Antena 3. (Atresmedia)

En el mismo sentido se manifiesta Luis Fonsi, que define La Voz como “casa” y “terapia”: “Nosotros siempre estamos pensando en enfocar nuestros proyectos, nuestra vida… y es llegar aquí y no pensar en nosotros, sino en ellos y en cómo podemos abrir puertas a través de nuestro conocimiento”. Y agrega: “Tenemos días buenos y malos, pero eso forma parte de la terapia. Esta época del año es para mí una medicina necesaria. Quiero estar aquí”.

Por primera vez, uno de los coaches tendrá tres asesores a lo largo de la edición. Así, Mika, Álvaro de Luna y Vanesa Martín se turnarán en la silla para aconsejar a Pablo López. “Es un esfuerzo por parte de mis compañeros y del equipo el hecho de que estén ellos tres. Estoy muy agradecido”, ha confesado el artista. Por su parte, Dani Fernández asesorará a Antonio Orozco, Rosario Flores a Luis Fonsi y Prince Royce a Malú.

Malú, la coach más veterana del formato en España, se ha mostrado muy emocionada de estar con “esta familia y este equipo” con el que lleva compartiendo años. “A mí La Voz me cambió la vida: aprendí a salir de detrás de un micro para ver lo que podría significar la música y esta plataforma para las personas. Me hizo cambiar como persona, me hizo poner ese pie en la tierra”.

Las novedades

Eva González, en la presentación de 'La Voz 2024'. (Atresmedia)

Como en cada edición, el concurso introducirá novedades en su mecánica para hacer más emocionante la competición y favorecer el espectáculo en la lucha de los coaches por hacerse con los mejores talents. Este año, se introducen dos grandes novedades:

El superpoder de Malú: como la coach más veterana del formato, Malú contará con una ventaja en Audiciones a ciegas. Malú tendrá el poder de mutear el micrófono del resto de coaches pulsando el botón de su silla. De esta manera, cuando sus compañeros intenten convencer a un talent para irse a su equipo, Malú podrá quitar el sonido para que nadie lo escuche.

“Es algo maravilloso. Mis compañeros son encantadores y les quiero como a pocas personas en el mundo, y compartir con ellos es un privilegio que me ha dado la vida, pero hay que poder parar sus alegaciones en un momento dado”, ha bromeado Malú durante la rueda de prensa, asegurando que ha puesto una “hoja de reclamaciones” para pedir que su superpoder sea ilimitado.

El mando: los coaches han hecho una playlist con sus canciones favoritas y que recuerdan a algún momento importante de su vida. El programa les ha proporcionado un mando a distancia que pueden usar siempre que quieran. Cada vez que un coach coge el mando a distancia suena un tema de esa playlist, lo que ha provocado grandes momentos durante la edición.