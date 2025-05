Una española que vive en Suiza enumera cinco empleos no cualificados para trabajar en el país: “Un oficio perfecto para ganar dinero”

Una española que vive en Suiza enumera cinco trabajos no cualificados en los que se puede ganar dinero allí (@noemilop_/TikTok)

Antes de irse a vivir a un país extranjero deben tenerse en cuenta algunas cuestiones básica, como el alojamiento en el que vamos a estar, hasta qué punto se necesita conocer algunas nociones básicas del idioma local o en qué sitio vamos a trabajar. Trazar un cierto plan puede ayudar a que la experiencia sea mucho más satisfactoria y no se convierta en un retorno al lugar de origen antes de lo planeado.

Cada vez más jóvenes se marchan a países como Noruega, Alemania o Suiza para ganarse la vida. La posibilidad de encontrar allí trabajos mejor remunerados (aunque el coste de vida también sea más alto) es un buen incentivo para atraer a extranjeros que quieran conseguir algo de dinero, ahorrar y poder regresar a su país con la cuenta algo más saneada.

Como Noemí López (@noemilop_), una joven española que reside en Suiza, muchos jóvenes han tomado la decisión de dedicar sus redes sociales a explicar a sus seguidores cómo es la vida fuera de España. De esta manera, alimentan su curiosidad sobre las costumbres de otros lugares, a la vez que animan a otros a seguir sus pasos.

Una de las cuestiones que más preocupan a quienes se acaban de asentar en un nuevo destino es encontrar un trabajo: supone enviar cientos y cientos de curriculums, enfrentarte a rechazos y buscar durante días, más aún si no se tiene experiencia, estudios cualificados o un amplio conocimiento del idioma. Sin embargo, también para ellos hay altas posibilidades de encontrar un empleo, como explica Noemí: “Voy a decirte cinco oficios en los que puedes echar un curriculum y que no son cualificados, ya que muchos me preguntáis de qué podéis trabajar aquí en Suiza si no sabéis el idioma o si no sabéis por dónde empezar a buscar”.

Camarero

Como ocurre en muchos otros países donde la hostelería es un punto fuerte de la economía, abundan las ofertas de camarero: "Aquí probablemente te pidan que sepas un poquito de alemán, francés o italiano, dependiendo de la zona en la que estés”.

En Suiza cada uno de los cantones en los que se divide el territorio cuenta con un idioma oficial: “Si aprendes lo básico, es un oficio que está muy bien porque, a parte de cobrar tu sueldo, puedes cobrar de las propinas que te da la gente”.

Cuidador de niños

“Yo he trabajado de niñera y se puede ganar muchísimo dinero. Yo estaba cobrando treinta francos la hora (casi 32 euros)”, explica la joven española. Este, por tanto, “es un oficio perfecto para poder ganar dinero”, pero es importante que te gusten los niños y saber tratar con ellos.



‘Housekeeping’

“Para limpiar las casas hay varias aplicaciones para poder trabajar, pero son trabajos menos estables”. Son muchos los españoles que recurren a este empleo cuando se marchan a trabajar a Suiza porque no supone contar con experiencia previa. También hay ofertas para limpiar hoteles, “un oficio en el que tienes un horario de lunes a viernes”, más estable que en el otro caso.

Fábricas

Las cadenas industriales, por ejemplo, de alimentos, medicamentos, ropa... también son una buena opción porque “no tienes que hablar con nadie”, por lo que tampoco supone aprender el idioma. Sin embargo, siempre es recomendable aprender unas nociones básicas para saber comunicarte tanto en el trabajo como en la vida en sociedad en general.

Lavaplatos

“Y, como último, puedes encontrar trabajo de lavaplatos en restaurantes más grandes”, concluye Noemí. En este empleo no se necesita experiencia tampoco, es “bastante estable” y “puedes ganar dinero”. Sin embargo, la joven destaca que es bastante repetitivo, ya que “tu trabajo se va a limitar a limpiar platos”.