Una española que vive en Suiza desmiente los mitos sobre el embarazo y la crianza en el país: “Muchas dejan de trabajar hasta que los niños son mayores”

Montaje con la panorámica de Zürich y la imagen de Carla. (Adobe Stock/@carlanebulosa/TikTok)

Los países están delimitados por fronteras pero también por unas tradiciones y una cultura propias. Y, a pesar de vivir en un mundo globalizado, la forma en la que se articula cada sociedad es diferente. Nadie mejor para apreciar esos pequeños matices que aquellos que llegan desde fuera y aprenden a ver la realidad de nuevo. Entre ellos, los hay que deciden usar las redes sociales para explicar las diferencias y cambios a los que se enfrentan. Carla (@carlanebulosa) es una de ellas.

A través de su cuenta de TikTok, la joven española que reside en Suiza, comparte sus experiencias, entre las que ahora se incluye el embarazo. En uno de sus videos, se encarga de desmontar algunos mitos y exponer realidades que han generado sorpresa entre sus seguidores.

Diferencias económicas en la asistencia al parto

“Muchas personas piensan que dar a luz en Suiza es carísimo”, comenta Carla, que detalla que le han dejado muchos comentarios en los que la acusan que querer volver a España porque la asistencia sanitaria es pública y gratuita. Sin embargo, aclara que el sistema de salud en Suiza cubre gran parte de los gastos relacionados con el embarazo y el parto:“El seguro básico de salud, que es obligatorio, cubre la mayoría de los gastos relacionados con el embarazo y el parto. Esto incluye chequeos prenatales y postnatales, ecografías, cursos de preparación al parto, lo que necesites, quedarte en el hospital durante el parto y postparto”.

Aunque el sistema cubre lo esencial, Carla también señala que existen costos adicionales dependiendo de las preferencias de cada persona. “Sí que es cierto que, aunque cubra todo lo necesario, puede haber costes adicionales si prefieres una habitación privada”, matiza.

Permisos de maternidad y paternidad similares

Otro aspecto que ha llamado la atención de Carla son las políticas de permisos de maternidad y paternidad en Suiza. “Las madres en Suiza tienen 14 semanas de permiso en las que te pagan el 80 % de tu salario. Es muy similar a España, que son 16 semanas y, si no me confundo, te pagan el 100 %”, explica

Lo que más le sorprendió, sin embargo, son las limitaciones históricas en los derechos de paternidad en Suiza. “Hasta hace poco, los padres en Suiza solo tenían un día de permiso, si no me equivoco. Desde enero de 2021, se implementó una licencia de paternidad de dos semanas pagadas. Me sigue pareciendo poquísimo”, comenta. Para Carla, esta desigualdad en los permisos, sumada a los elevados precios de las guarderías, impacta directamente en las mujeres trabajadoras.

“Es por este mismo motivo, esta diferencia entre las bajas de maternidad y paternidad, que obliga a muchas mujeres a reducir su jornada laboral. Sea por esto o porque las guarderías son muy caras, e incluso muchas dejan de trabajar hasta que los niños son un poquito más mayores y van al colegio”, señala. Estas dinámicas contribuyen a que persista una brecha salarial de género significativa en el país. “Lo que provoca que la brecha salarial de género en Suiza sea muy grande”, añade.

Además, Carla menciona un dato que le resultó impactante. “Hace poco se publicó un artículo que decía que Suiza es uno de los peores países para las mujeres trabajadoras”, comenta, reflejando los desafíos que enfrentan las madres en un país que, aunque es conocido por su alto nivel de vida, también tiene aspectos menos favorables en cuestiones de igualdad de género y conciliación laboral.

Finalmente, Carla reflexiona sobre las ventajas y desventajas de criar a un hijo en Suiza frente a hacerlo en su país natal. “Como todo, cada país tiene sus cosas buenas y sus malas. Así que, cuando me quedé embarazada, empecé a investigar y dije: pues mira, casi que prefiero pasar los primeros años de la vida de mi hijo en España”, concluye.