Una española que vive en Senegal habla de las cinco cosas que echa de menos de su país: “Como la comida de mi tierra no hay nada”

Una española en Senegal explica cuáles son las cosas que más echa de menos de su país (@victoriaperezzm/TikTok)

Irse a vivir al extranjero abre una puerta de nuevas oportunidades y experiencias. Quienes deciden hacer las maletas y embarcarse en esta aventura pueden hacerlo para encontrar un trabajo mejor remunerado, para mejorar su nivel de un determinado idioma o simplemente para salir de su zona de confort y ganar independencia.

Este paso aporta muchos beneficios: se aprenderán cosas que no podrían haberse conocido desde la comodidad del hogar, se tendrá la posibilidad de integrarse en nuevas culturas y se conocerá gente nueva que enseñará otras formas de vivir. Sin embargo, también es frecuente que, aquellos que se marchan, añoren muchos aspectos de su lugar de origen.

Victoria Pérez, una joven española que reside en Senegal, publica vídeos en su cuenta de TikTok en los que explica cómo es su proceso de adaptación en un país tan distinto al que está acostumbrada. En uno de sus contenidos más recientes, la creadora de contenido enumera algunas cosas que echa de menos de España.

“No puedo vivir sin ellos”

Las rutinas que se tienen establecidas en un determinado sitio suelen cambiar cuando la persona se muda a otro distinto, ya sea por las posibilidades de llevar a cabo un plan, por los establecimientos disponible o por los horarios. Así, Victoria explica que una de las cosas que más extraña es “el hecho de irte a desayunar con tus amigas por la mañana temprano”: “Sí que es verdad que en Senegal, concretamente en Dakar, que es donde yo vivo, te puedes ir de brunch, pero no es tan frecuente irte temprano a desayunar”.

Lo que más extraña, sin embargo, es su familia: “Yo no puedo vivir sin ellos. Pero, bueno, tampoco voy a estar en Senegal toda la vida, habrá un momento de mi vida en el que pueda pasar más tiempo con ellos. Y, en especial, echo de menos a mis abuelas, eso de poder ir por las tardes de vez en cuando a verlas”.

Algunos aspectos que echa de menos también tienen relación con la manera en la que la sociedad de configura en Senegal, sus costumbres y su forma de ver la vida: “De esta me he dado cuenta desde que estoy aquí y me está estresando bastante”. Es el hecho de la puntualidad. La joven española destaca que ella siempre se ha considerado puntual, pero que, desde que está allí, va “siempre sin prisa porque todo el mundo va así”. De esta manera, se ha adaptado al ritmo de vida y la calma predominante: “Da igual que me esperen porque seguramente yo también tendré que esperar”.

Bandera senegalesa (Pexels)

La gastronomía también es un factor muy importante de la cultura de un país. Victoria explica que le encanta la comida senegalesa, “pero como la comida de mi tierra no hay nada”. Por ello, una de las cosas que más añora es “el hecho de irte a comer un menú por menos de diez euros, que te quedes a gusto y sea un buen menú. La verdad es que Dakar es muy caro”.

De igual manera, también extraña el tapeo: “Yo que soy de Murcia, con una cervecita... Pues no se puede aquí y eso lo echo mucho de menos, la verdad”. Pese a que la joven está muy cómoda en Senegal y ha encontrado allí un espacio distinto en el que enriquecerse culturalmente, es inevitable que extrañe su tierra y sus raíces, tal y como ella explica.