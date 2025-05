Una doctora aclara cómo deben tomarse las semillas de linaza “bien”: trituradas o enteras dependiendo de los beneficios que se busquen

Una médica explica cómo tomar correctamente las semillas de lino. (Canva/TikTok)

En ocasiones, muchos de los alimentos que se toman diariamente para mejorar la salud no hacen del todo su efecto y no se alcanzan las expectativas esperadas. Esto se debe a que la ingesta de estos productos no se realiza de la manera correcta para aprovechar todo su contenido nutricional, que cambia en función de distintas cosas. Isabel Vina, médica y divulgadora científica con más de 100.000 seguidores en la plataforma TikTok, ha compartido en un reciente vídeo pautas claras sobre cómo consumir las semillas de linaza o lino, dependiendo de los beneficios específicos que se busquen en la dieta.

Las semillas de linaza se han convertido en un alimento de interés popular debido a su alto contenido en fibra, minerales y ácidos grasos esenciales, como el omega-3. Según ha explicado la experta, la manera en que se consumen puede influir significativamente en los efectos que producen en el organismo. En un vídeo de poco más de un minuto, Isabel Vina detalla las distintas formas de preparación y consumo de estas semillas según las necesidades nutricionales de cada individuo.

Aprovechar los micronutrientes

La médica ha manifestado que si el objetivo principal es obtener los micronutrientes, minerales y ácidos grasos omega-3 presentes en las semillas de linaza o lino, lo recomendable es consumirlas trituradas. Este proceso facilita la digestión de los compuestos beneficiosos que de otro modo permanecerían encerrados en la cubierta dura de las semillas.

“Puedes comprarlas trituradas o triturarlas en casa y guardarlas”, asegura la médica. Además, aclara que no es necesario refrigerarlas tras el proceso de molienda, lo que las convierte en un alimento práctico para integrar a la dieta diaria. Triturar las semillas es esencial en este caso, ya que el organismo no logra romper por completo la cáscara externa cuando se consumen enteras, lo que reduce la absorción de los nutrientes que contiene.

Un efecto laxante

Por otro lado, para quienes deseen aprovechar el alto contenido de fibra insoluble que ofrecen las semillas de linaza para favorecer el tránsito intestinal, la experta ha explicado que deben consumirse enteras. De esta manera, la fibra actúa directamente en el sistema digestivo debido a su capacidad para retener agua y aumentar el volumen del bolo fecal. Sin embargo, ha matizado que “si las trituras, las absorberás y no tendrán tanto efecto laxante”. Al ser procesadas, parte de su función puramente mecánica se reduce, favoreciendo la absorción de sus componentes en lugar de actuar como reguladoras digestivas.

A pesar de sus múltiples beneficios, las semillas de linaza no están recomendadas para todas las personas en todas sus formas. La divulgadora ha enfatizado que quienes padecen divertículos, pequeñas bolsas que se forman en la pared del colon, deben evitar consumir semillas de linaza enteras. “Este grupo de personas corre el riesgo de que las pequeñas semillas queden atrapadas en el interior de los divertículos y favorecer su infección”, ha manifestado. Por esta razón, advierte que es importante adecuar su consumo según las condiciones médicas individuales y, en caso de dudas, consultar con un profesional de la salud.

