Receta de muslos de pollo en freidora de aire, una forma fácil de cocinar esta carne magra para que quede jugosa y crujiente

Las recetas con pollo son una opción fantástica cuando lo que buscamos es preparar una comida rápida y sabrosa. Cocinar estos muslos de pollo en la freidora de aire nos permite conseguir un pollo con una deliciosa textura crujiente en el exterior, a la vez que jugoso en su interior, sin necesidad de freírlos en aceite. Este método nos permite disfrutar en pocos minutos de un plato delicioso y mucho más ligero.
Para esta receta, el pollo se adereza con una mezcla simple de especias y aceite de oliva para darle un toque más sabroso. Dependiendo de tu gusto, puedes personalizar la combinación de especias para hacerlo más picante o más aromático, siempre manteniendo el sabor jugoso del pollo.
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El muslo de pollo, una carne magra con proteínas de alto valor
Las carnes magras o blancas, el pollo entre ellas, son las que tienen menor aporte de grasa, consideradas, por tanto, mucho más saludables que otras opciones disponibles en carnicerías. Aunque el muslo contiene más porcentaje graso que otras partes como la pechuga, sigue siendo un contenido muy reducido.
Según la Federación Española de Nutrición (FEN), el valor calórico del pollo no es muy elevado: por una ración de 200 g existen aproximadamente 234 kilocalorías. Además, “su grasa es mayoritariamente monoinsaturada, constituida principalmente por ácido graso oleico y aporta en un 20% proteínas de alto valor biológico”. Con respecto a los micronutrientes, el pollo es fuente de minerales como el fósforo principalmente y sus vitaminas más características son las del grupo B, destacando la niacina y la vitamina B6.
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Receta de muslos de pollo en freidora de aire
La receta comienza con la preparación de los muslos de pollo, que deben estar bien sazonados para que absorban todos los sabores. Se pueden marinar previamente, pero si no tienes tiempo, un aderezo rápido con aceite de oliva, ajo en polvo, pimentón, sal y pimienta es más que suficiente. Después, los muslos se colocan en la canasta de la freidora de aire, donde se cocinarán a una temperatura constante para lograr una textura perfecta.
Tiempo de preparación
Para esta receta, el tiempo total de preparación es de aproximadamente 40 minutos. Esto incluye unos 5 minutos para preparar los ingredientes y sazonar el pollo, y unos 30-35 minutos de cocción en la freidora de aire.
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Ingredientes
- 4 muslos de pollo
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Sal y pimienta al gusto
- (Opcional) Hierbas secas como romero o tomillo
Cómo hacer muslos de pollo en freidora de aire, paso a paso
- Precalienta la freidora de aire a 180 °C.
- Sazona los muslos de pollo con aceite de oliva, ajo en polvo, pimentón, sal y pimienta. Si lo deseas, añade algunas hierbas secas para un toque adicional de sabor.
- Coloca los muslos en la canasta de la freidora de aire, asegurándote de que no estén amontonados para que se cocinen de manera uniforme.
- Cocina durante 25-30 minutos, girando los muslos a la mitad del tiempo para que se cocinen de manera uniforme.
- Comprueba que el pollo esté completamente cocido; la temperatura interna debe ser de 75 °C.
- Sírvelo caliente y disfruta.
¿Cuántas raciones se obtienen de esta receta?
Con estos ingredientes, esta receta de muslos de pollo en freidora de aire rinde 4 porciones, perfecta para una comida familiar.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de muslos de pollo en freidora de aire contiene aproximadamente:
- Calorías: 250
- Grasas: 15 g
- Grasas saturadas: 3 g
- Carbohidratos: 0 g
- Azúcares: 0 g
- Proteínas: 28 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los muslos de pollo en freidora de aire pueden conservarse en el refrigerador por hasta 3 días. Asegúrate de guardarlos en un recipiente hermético para mantener su frescura.
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