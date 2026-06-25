Zapatero empezó a recopilar información sobre sus viajes (sin incluir Venezuela), sus ingresos y su patrimonio poco después de la detención de Julio Martínez

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Senado. (Eduardo Parra/Europa Press)

José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a pedir a su secretaria que recopilara de forma sistemática información sobre sus viajes, conferencias, ingresos, patrimonio y actividad internacional justo cuando empezaron a trascender las primeras informaciones sobre los pagos que había recibido de Análisis Relevante, la consultora de su colaborador Julio Martínez Martínez. La secuencia temporal queda reflejada en los mensajes de WhatsApp intervenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), incorporados al sumario que investiga la Audiencia Nacional y a los que ha tenido acceso Infobae.

Las conversaciones permiten reconstruir cómo, a partir de mediados de enero de 2025, el expresidente empieza a solicitar a Gertrudis Alcázar la elaboración de documentos cada vez más detallados sobre su actividad desde que abandonó La Moncloa. Primero pide un listado de todos sus viajes y conferencias. Después solicita una estimación de sus ingresos durante más de una década. Más adelante amplía la recopilación a reuniones, actos públicos, intervenciones internacionales e incluso a los datos de su patrimonio inmobiliario.

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La cronología coincide con un momento especialmente delicado para el entorno de Zapatero. El 9 de diciembre de 2024 había sido detenido Julio Martínez Martínez, conocido como “Julito”, en el marco de la investigación sobre el rescate de Plus Ultra. Apenas unas semanas después comenzaron a publicarse las primeras informaciones sobre los pagos realizados por Análisis Relevante, la consultora de Martínez, al expresidente, una relación profesional que acabaría situándose en el foco de las pesquisas policiales.

Es precisamente en ese contexto cuando aparecen los primeros mensajes entre Zapatero y su secretaria relacionados con la recopilación de documentación.

El primer encargo: ordenar toda su actividad internacional

El 17 de enero de 2025, Zapatero escribe a Gertrudis Alcázar con una petición muy concreta. Quiere reunir toda la información posible sobre su actividad pública e internacional desarrollada durante los últimos años. “Habría que ir teniendo el abrumador dato de los viajes y países que he hecho como expresidente, no Venezuela, claro. Ya sé que es abrumador. Cuántos libros, publicaciones, conferencias retribuidas y no retribuidas...”, le indica.

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La instrucción no se limita a contabilizar desplazamientos. El expresidente pide reconstruir buena parte de su agenda desde que dejó el Gobierno: países visitados, publicaciones, conferencias, intervenciones públicas y cualquier otra actividad profesional susceptible de ser cuantificada.

Gertrudis Alcázar comienza inmediatamente ese trabajo. En menos de veinticuatro horas elabora un documento con decenas de viajes nacionales e internacionales realizados desde 2023. Cuando recibe el listado, Zapatero responde con una frase que refleja el volumen de actividad recopilada: “Qué barbaridad. No sé cómo todavía estoy en pie”.

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Joaquín Corchero / Europa Press)

Dos días después, el 19 de enero, vuelve a contactar con su secretaria para ampliar el encargo. Esta vez explica que “los expertos” le han pedido concretar todavía más la información. “Me piden los expertos que si podemos concretar algo más el número de viajes con intervenciones y países y genéricamente temáticas e igual nacionales. Quedaría fuera actos de partido o campaña, Venezuela y Suiza”, le escribe.

En el mismo intercambio incorpora una nueva petición. Ya no solo quiere una relación de viajes. También solicita elaborar una estimación media de todos los ingresos obtenidos desde 2012 por su actividad profesional, diferenciando los importes brutos y netos.

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Las conversaciones muestran que Zapatero sigue personalmente la preparación de esa documentación. Pide excluir determinados conceptos, añadir expresamente los ingresos procedentes de Análisis Relevante y conocer cuál había sido su tributación efectiva. Alcázar le responde que el tipo de IRPF abonado oscila entre el 41% y el 42%.

De los viajes al patrimonio

Con el paso de las semanas, las peticiones dejan de centrarse exclusivamente en la actividad profesional y se amplían a otros ámbitos. En uno de los mensajes incorporados al sumario, Zapatero plantea revisar toda su agenda desde 2020 para seleccionar aquellas reuniones o actos que pudieran resultar especialmente relevantes.

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“A ver si podemos hacer un expurgo de reuniones, actos, charlas, almuerzos, zooms, con un cierto interés para nuestro tema desde 2020 y de otro lado preparar una relación selectiva de conferencias o paneles internacionales... los 20 más representativos empezando por Harvard, Oxford”, escribe a su secretaria.

La expresión “nuestro tema” aparece de forma reiterada en esas conversaciones sin que los mensajes precisen a qué asunto concreto se refiere.

A finales de febrero, el contenido de los intercambios vuelve a ampliarse. Gertrudis Alcázar comunica al expresidente que Alberto Núñez Feijóo le ha mencionado durante una sesión en el Congreso de los Diputados. Minutos después, Zapatero le pide empezar a recopilar también información relacionada con su patrimonio. “También recopilar algunas de las cosas que se han dicho de mi patrimonio. Ayuso creo que dijo que tenía una casa en cada distrito de Madrid... Y nos falta el valor catastral de la de Ramón Crespo. ¿Y no sé si se hizo la simulación de declaración de patrimonio?”, escribe.

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La respuesta de Alcázar llega poco después con los datos solicitados. Además, le comunica que, según los cálculos realizados, no alcanzaría el umbral patrimonial que obligaba a presentar el Impuesto sobre el Patrimonio.

También cambió la gestión de su agenda pública

Los mensajes reflejan, además, un cambio en la forma de gestionar la agenda pública del expresidente. En otra conversación, Zapatero plantea cancelar un acto previsto en un hotel porque implicaba una fotografía pública. “Lo de las 16 h es con foto pública. Al ser en un hotel me temo lo peor. Creo que es mejor cancelarlo. Tener una primera foto en ese contexto...”, comenta a Gertrudis Alcázar.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho al Congreso que mantiene su confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por tráfico de influencias, y ha recalcado que por parte del Ejecutivo no hubo trato de favor a la aerolínea Plus Ultra, cuyo rescate considera "plenamente legítimo". (Fuente: Congreso)

Ese tipo de intercambios se hacen cada vez más frecuentes durante los meses de marzo y abril. La secretaria va remitiendo sucesivas versiones de documentos sobre viajes, conferencias, reuniones, ingresos y patrimonio, mientras Zapatero introduce correcciones o solicita ampliar la información.

La secuencia coincide temporalmente con el aumento de las informaciones sobre Análisis Relevante y la relación profesional que el expresidente mantenía con Julio Martínez Martínez. Meses después, esos mismos mensajes acabarían incorporados a la investigación de la UDEF, que analiza distintas líneas relacionadas con la actividad internacional de Zapatero, entre ellas los pagos recibidos de Análisis Relevante y otros contratos de consultoría que forman parte de las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional.

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