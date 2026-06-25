Ecuador vence a Alemania por primera vez y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Ecuador ha remontado a Alemania por 2-1 y se ha clasificado para los dieciseisavos del Mundial 2026, un desenlace que evita su eliminación tras dos jornadas sin marcar y le mete en la siguiente ronda como uno de los mejores terceros del torneo.

La selección de Sebastián Beccacece ha cerrado la fase de grupos con cuatro puntos en el Grupo E después de perder ante Costa de Marfil por 1-0, empatar sin goles con Curazao y derrotar a una Alemania que ya tenía asegurado el liderato antes del partido.

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El equipo ecuatoriano encajó en el minuto dos por medio de Leroy Sané, pero respondió siete minutos después con un tanto de Nilson Angulo y resolvió el encuentro en el 77 con un remate de Gonzalo Plata a la salida de un córner. La victoria supone, además, la primera de su historia ante la tetracampeona del mundo.

Arranque vertiginoso y rápida reacción de Ecuador

Beccacece apostó de inicio por un planteamiento ofensivo con Angulo, Plata y Enner Valencia en el frente de ataque, con John Yeboah como pieza de apoyo. En el lado alemán, Julian Nagelsmann introdujo a Antonio Rüdiger por la lesión de larga duración de Nico Schlotterbeck y dio entrada a David Raum en el lateral izquierdo por los problemas físicos de Nathaniel Brown.

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Leroy Sané celebra su gol (REUTERS/John Sibley)

El arranque fue un intercambio de golpes que Alemania desequilibró muy pronto en una acción discutida. Aleksandar Pavlović controló con el pecho un saque de banda y levantó el pie a la altura de la cabeza de Pedro Vite; la jugada continuó, Pavlović encontró a Florian Wirtz y este asistió a Sané, que marcó raso.

Vite se quedó tendido sobre el césped mientras los jugadores ecuatorianos reclamaban la revisión de la acción, pero la colegiada estadounidense Tori Penso dio validez al gol. La decisión condicionó un inicio en el que el plan del equipo sudamericano parecía desmoronarse.

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La reacción llegó de forma inmediata y con el primer gol de Ecuador en el campeonato. En una cadena de rechaces, Angulo se hizo con la pelota, encaró el área y soltó un disparo seco que superó a Manuel Neuer, que no llegó a estirarse lo suficiente. Ese tanto rompió una sequía de casi 200 minutos sin marcar en el Mundial 2026. A partir de ahí, la Tri creció, adelantó líneas y empezó a sostener la idea de que podía imponerse por primera vez a Alemania.

Nilson Angulo tras anotar ante Alemania (REUTERS/Dylan Martinez)

El equipo alemán, ya clasificado como primero de grupo, mostró poca intensidad durante muchos tramos del encuentro. En defensa, Ecuador se sostuvo con la solidez de Willian Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez, mientras Havertz fue el único que generó una ocasión clara antes del descanso con un remate de cabeza.

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Gol de Plata y alivio en los minutos finales

La segunda parte comenzó con otro momento de tensión para Ecuador. Alemania estuvo cerca de beneficiarse de un penalti sobre Havertz, pero en esa ocasión el VAR avisó a Penso de una falta previa de Sané sobre Vite al inicio de la jugada y la acción quedó invalidada.

Gonzalo Plata de Ecuador celebra un gol en un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026. EFE/ Sebastiao Moreira

El partido entró entonces en una fase más trabada, con interrupciones y faltas que cortaron el ritmo. Sané y Angulo mantuvieron la amenaza, Valencia probó una volea lejana que encontró respuesta de Neuer y el guardameta alemán también protagonizó una indecisión con Tah que estuvo a punto de costarle un gol a su equipo.

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Moisés Caicedo remató mal en una de las opciones más claras del tramo final y Plata tampoco acertó en una llegada posterior con todo a favor. La resolución llegó en un córner cerrado al primer palo que el atacante ecuatoriano tocó lo justo para firmar el 2-1 en el minuto 77.

Ecuador celebra su victoria (IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)

El tanto desató la celebración en el MetLife Stadium, con una grada entregada a una clasificación que parecía lejana después de las dos primeras jornadas. Ecuador se mete en dieciseisavos como uno de los mejores terceros y Alemania cierra la fase de grupos sin alterar un liderato que ya llevaba asegurado antes de saltar al campo.

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