El cáncer no se vigila igual en toda España: los únicos tres cribados para la detección precoz alcanzan al 90% de los vascos pero solo al 30% de los melillenses

Una mujer se realiza una mamografía. (FDA)

Este 2026, se espera que los médicos diagnostiquen más de 300.000 nuevos casos de cáncer en España. De todos ellos, un 40% son prevenibles, pero las autoridades sanitarias solo vigilarán tres: el cáncer de mama, el cáncer de colon y recto y el cáncer de cérvix o de cuello uterino. Son los únicos tumores para los que España tiene desarrollados programas de detección precoz, sistemas diseñados para adelantarse a las peores consecuencias de esta enfermedad.

Los cribados del cáncer consiguen reducir la incidencia y la mortalidad de estos tumores. Que se detecten a tiempo, sin embargo, dependen sobremanera de dónde vives: pese a que todas las comunidades tengan su propio programa de detección precoz, las diferencias en cuanto a su frecuencia y alcance son considerables.

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Porcentaje de la población diana que ha pasado por el programa de detección precoz en algún momento.

Así lo evidencia un reciente informe del Ministerio de Sanidad. El equipo de Mónica García ha estudiado la implantación de los cribados de mama, colon y cérvix en todas las comunidades autónomas a raíz de la crisis vivida en Andalucía. Los resultados muestran “la necesidad de seguir reforzando las estrategias de detección precoz del cáncer” para lograr “una implantación efectiva y homogénea” en todo el país, indican en un comunicado.

Galicia lidera la prevención de mama

De todos los cribados que actualmente realiza España, el de cáncer de mama parece el mejor implantado. En el 2023 (último año con datos), un 68% de las mujeres dentro de la población diana (entre 50 y 69 años) declaraban haberse realizado una mamografía en los últimos dos años, es decir, dentro del tiempo recomendado por los protocolos de detección precoz.

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Al mirar por comunidades autónomas, las diferencias son considerables: el País Vasco ha conseguido alcanzar al 95,44% de su población diana con estas pruebas, pero es Galicia la que realiza las mamografías con mayor frecuencia. En esta región, el 83,57% de las mujeres declaran haberse hecho una mamografía en los últimos dos años.

En la Comunidad Valenciana, en cambio, es algo que solo consiguen el 61,4% de las mujeres. De cerca le sigue Cantabria (61,7%), donde un 15,33% de las mujeres mayores de 50 años nunca se han hecho una mamografía. La situación es especialmente grave en las ciudades autónomas: un 21,25% de las ceutíes y un 63,34% de las melillenses no han pasado todavía por el programa de detección precoz de cáncer de mama.

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Sin embargo, donde más tarda uno en realizarse una mamografía es en Cataluña, donde un 19,42% de las mujeres ha pasado más de tres años sin realizarse una mamografía. Andalucía (15,98%) y Baleares (14,49%) también acumulan retrasos considerables. Los tiempos de espera han crecido en toda España para este programa de detección precoz, que todavía no ha conseguido alcanzar los niveles prepandémicos.

La Comisión de Salud Pública ha aprobado la propuesta de modificación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que amplía la población objetivo para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años. (Fuente: Ministerio de Sanidad)

El cribado de cérvix, a dos velocidades

En el cribado del cáncer de cuello uterino, los datos varían según la prueba que se mire. Este programa analiza a mujeres de entre 25 y 65 años con dos mecanismos: una citología y una prueba de detección del virus del papiloma humano (VPH), causa principal de los tumores del cuello uterino.

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En 2023 (último año con datos), un 66,92% de la población diana declaraba haberse hecho una citología en los últimos tres años, el tiempo recomendado por los protocolos sanitarios nacionales. Las pruebas del VPH, sin embargo, solo se hicieron en el 25,55% de las mujeres dentro del tiempo recomendado (5 años).

El análisis de detección del VPH es relativamente novedoso, pues se incorporó al Sistema Nacional de Salud (SNS) en el año 2019. “Estos datos reflejan una fase todavía incipiente de implantación del modelo basado en la detección del VPH como prueba primaria, así como la existencia de diferencias sociales y territoriales que deben tenerse en cuenta para garantizar una implantación equitativa“, valoran desde Sanidad.

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Con las citologías, la cosa cambia: todas las comunidades autónomas han logrado hacérselas a más de la mitad de su población diana en tiempo y forma, siendo Melilla (26%) la excepción a la norma. En esta prueba, es Canarias la que triunfa: casi el 80% de las mujeres del archipiélago han conseguido pasar por esta prueba en los últimos tres años, seguidas de las madrileñas (78,17%) y las gallegas (74,03%).

Los tiempos son más lentos en Extremadura, donde un 26,97% de las mujeres mayores de 25 años han esperado más de tres años para la citología y un 12,26% ha esperado más de cinco años entre prueba y prueba.

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El cribado del cáncer colorrectal avanza

El informe de Sanidad deja una nota especialmente positiva en el cribado del cáncer colorrectal: en 2023, el 38,7% de la población de 50 a 69 años declaraba haberse realizado una prueba de sangre oculta en heces (PSOH) en los últimos dos años, frente al 5,04% de 2009. Este análisis se realiza de forma previa a la colonoscopia, a la que solo pasan los casos sospechosos.

El País Vasco vuelve a ser el que más población diana consigue alcanzar con este cribado, un 91,5% del total, pero es la Comunidad Foral de Navarra donde se realiza con más asiduidad: un 63,9% de la población diana ha pasado por este análisis en los últimos dos años, tal y como marcan los protocolos.

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A diferencia de otros cribados, el programa de colon todavía necesita un impulso, pues el 45,2% de la población en riesgo no ha pasado todavía por él. Este porcentaje es aún más acusado en Extremadura (63,84%). Pero es en las ciudades autónomas donde la situación se vuelve verdaderamente preocupante: al 86,78% de la población de Ceuta y al 81,73% de la de Melilla todavía no se les ha realizado la prueba de heces.