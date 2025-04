Desaparecen las llaves de un bar y el dueño decide restar el coste del cambio de la cerradura de la nómina de sus empleados: “Ya que nadie sabe dónde están”

Una camarera atiende a una pareja en un restaurante. (Shutterstock)

La precariedad laboral en la hostelería española parece no tener tope. Las jornadas interminables, las horas extra que no se pagan, los salarios por debajo del límite legal, así como los malos tratos por parte de clientes y empleadores son una constante en el sector hostelero.

Soriano, conocido en redes sociales como Soy Camarero, se ha convertido en una voz clave en la denuncia de este tipo de situaciones. Desde hace ocho años, el influencer utiliza sus plataformas para visibilizar los abusos que sufren diariamente sus compañeros de profesión. Así, recientemente ha vuelto a ser tendencia en redes sociales a raíz de la publicación de un mensaje de un jefe a sus empleados.

La última denuncia de ‘Soy Camarero’

“Hola compis, me acaban de enviar esta captura de un grupo de whatsapp de trabajo”, empieza diciendo Jesús Soriano en una de sus últimas publicaciones de TikTok. En este caso, unos empleados acababan de perder unas llaves del establecimiento y la respuesta del establecimiento fue enviar un aviso impactante a todos los trabajadores.

“Aviso importante”, se empieza diciendo en el mensaje. “Ya que nadie sabe dónde están las llaves, desaparecieron por arte de magia, se va a cambiar la cerradura y el coste va a estar a cargo de todos los empleados, incluida yo”, escribe la jefa, quien únicamente añade que hay que sus trabajadores confirmen la lectura de esta información.

Por su parte, Soriano no se corta a la hora de analizar esta situación. “Lo que hay que confirmarle a esta persona es que es totalmente ilegal sancionar económicamente a un trabajador y más por estas causas”, afirma. Sin embargo, tal y como le han asegurado los propios empleados, ya les han descontado este dinero de la nómina.

(Puedes ver la publicación completa en este enlace https://www.tiktok.com/@soycamarero/video/7494548383881792770?lang=es)

De qué forma puede castigar un jefe a sus empleados por un error en el trabajo

En esta ocasión, los comentarios del video de Soriano se han convertido en un espacio de discordia. “Será ilegal, pero el que no pague al paro que allí no roban las llaves", dice un usuario. “Deben tener un seguro, a mi desde luego no me lo descuentan”, contesta otro. Así, tal y como especificaba Soriano, este tipo de sanción es ilegal.

Las empresas pueden sancionar a los trabajadores con la suspensión de empleo y sueldo, pero deben respetar lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. De esta forma, y según se indica en este último, si el empleado continúa prestando servicios durante el periodo de sanción sin percibir remuneración, se estaría vulnerando su derecho a cobrar el salario pactado. Además, el Estatuto prohíbe expresamente la imposición de sanciones económicas o multas de haber, por lo que este tipo de penalizaciones son ilegales. La medida disciplinaria debe ajustarse al convenio colectivo, garantizar que el trabajador esté en situación asimilada al alta y respetar los derechos de los representantes sindicales. La empresa, además, debe comunicar por escrito la fecha de inicio de la sanción, y el trabajador tiene derecho a impugnar la decisión. Cualquier incumplimiento de estas condiciones puede ser recurrido por vía legal.