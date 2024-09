Un jefe quita 20 € a una camarera por llegar tarde y 50 € por hablarle mal: después le pide “firmar la baja” con una sanción inventada

Una camarera prepara un café con leche (Freepik)

La voz de los camareros en España está cobrando más fuerza gracias a iniciativas en redes sociales. Jesús Soriano, conocido como Soy Camarero, se ha posicionado como uno de los principales defensores de los derechos de quienes trabajan en la hostelería del país. En sus perfiles de Instagram, TikTok y Twitter (ahora X), Soriano denuncia diariamente las condiciones adversas que enfrentan los camareros, desde contratos precarios hasta el maltrato por parte de clientes y empleadores.

La jornada laboral de un camarero en España suele estar marcada por largas horas de trabajo y bajos salarios. Estos factores, sumados a las malas experiencias con clientes y empleadores, han llevado a muchos trabajadores del sector a considerarla una situación insostenible. Ante este panorama, un creciente número de camareros ha decidido alzar la voz en protesta contra los abusos en el sector.

El último caso de abuso empresarial que ha compartido en sus redes sociales ha indignado a gran parte de su audiencia. “Le están intentando descontar dinero por cada diez minutos que llega tarde a esta compañera”, asegura en un vídeo de TikTok.

“Para estar de gratis ya no voy”

El creador de contenido comparte una captura de una conversación de WhatsApp que tiene una camarera con su jefe. “Ayer te dije a las 8:30 y de momento ya llevas 20 euros de descuento”, se lee en el primer mensaje, enviado a las 8:39 de la mañana. La empleada llega 10 minutos tarde y se le descontarán 20 euros de su sueldo por el retraso.

Esta camarera tampoco aparece a las 9:00 de la mañana, por lo que su jefe vuelve a la carga. “¿Vas a aparecer hoy?”, le pregunta. La trabajadora ya lleva 60 euros descontados de su paga. “¿No voy entonces, o qué? Para estar de gratis”, pregunta ella, que le aclara que se acaba de despertar. “Te quito los 100 [euros] y ya mejor”, le contesta el empleador. Ha decidido dejarla sin cobrar un día entero a que la camarera llegue media hora tarde a su puesto de trabajo.

Para poner la guinda de la interacción, su superior directamente decide despedirla. “Lo mejor va a ser que ya te pases el miércoles y me firmas la baja y esas cosas”, le escribe.

“No te pueden descontar dinero”

Amonestación recibida por la empleada (@SoyCamarero/X)

La resolución final no ha sido el despido, según cuenta Soy Camarero, sino amonestarla por su comportamiento. “Si firma esa amonestación y dos más, la puede despedir de forma procedente”, explica el influencer de la hostelería.

En resumen, este jefe descontaba de la nómina de sus trabajadores 20 euros menos cada diez minutos que llegas tarde y 50 euros menos a quien le hablase mal. Todo a unos empleados que cobran, según Soy Camarero, “siete euros la hora, seis días a la semana”, haciendo “turnos partidos”. Además, “las horas extras no se pagan” en este negocio, asegura. “¿Se puede tener más cara?”, se pregunta en el vídeo.

Para quien le quedasen dudas, Jesús Soriano aclara. “No te pueden descontar dinero, no te pueden sancionar económicamente y menos cada diez minutos 20 euros porque has llegado tarde. Hay otras sanciones y otras cosas, pero no de esa manera”.