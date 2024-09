Un jefe ofrece a un camarero un trabajo de ocho horas diarias y diez los fines de semana por 950 euros porque asegura que más no cobran ni “donde mejor pagan”

Camarero llevando una bandeja (Shutterstock España)

La situación es insostenible. Cada día los camareros y camareras en España denuncian nuevos casos de abusos laborales. Las jornadas interminables, las horas extra que no se pagan, los salarios por debajo del límite legal, así como los malos tratos por parte de clientes y empleadores son una constante en el sector hostelero.

Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soy Camarero, es desde hace siete años uno de los defensores más reconocidos de los derechos laborales en la hostelería. A través de sus perfiles en Instagram, TikTok y X, Soriano denuncia las situaciones que afectan a los trabajadores del gremio. Así, el influencer ha vuelto a ser tendencia en X de forma reciente. Esta vez a raíz de una publicación sobre las condiciones de una oferta de trabajo.

Publicación de 'Soy Camarero' (X)

La última denuncia de ‘Soy Camarero’

“¿Quién da más”, escribe de forma irónica Jesús Soriano en una de sus últimas publicaciones en X. Este comentario se suma a los que ya son habituales en su perfil. Y es que la precariedad se ha instalado entre las ofertas de empleo para camareros.

En esta ocasión, a las palabras de Soriano les acompañan dos imágenes de una conversación de WhatsApp ente un trabajador y su jefe. Tal y como puede verse, el empleado estaba negociando sus condiciones. “¿No puedes subir un poco más y me quedo contigo?”, le pregunta.

Ante esta demanda, el jefe le asegura que no puede subirle a un salario superior a los 950 euros por un puesto de entre 7 y 8 horas diarias y de hasta 10 los findes de semana. “Si pago 700 de deudas al mes con 200 no puede vivir”, contesta el camarero. Por su parte, el hostelero ha asegurado que “más no me da”

Polémica por las palabras del presidente de Hostelería De España (Cepyme)

Finalmente, el trabajador ha decidido enviarle un documento que marca que el sueldo de un camarero debería llegar a los 1.600 euros mensuales. “Eso no lo cobra ni un metre en la judería que es donde mejor pagan”, ha afirmado el empleador.

Esta conversación ha generado una fuerte indignación entre los seguidores de Sorianos, que no han dudado en compartir su opinión al respecto. “Qué triste que haya que negociar un sueldo como si se estuviera en la casa de empeños. Si no puede pagar más lo tiene fácil, que cierre o eche él esas horas que pide”, escribe uno de ellos.

Cuánto es lo mínimo que puede cobrar un trabajador en España

En 2024, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España se fija en 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas o 1.260 euros en 12 pagas, lo que equivale a 15.120 euros brutos anuales para jornadas completas. Esta cifra aplica a empleados fijos y temporales, representando el mínimo legal que deben respetar los empleadores.

En caso de que un trabajador perciba menos del SMI, el empleador estaría vulnerando la ley. En este tipo de casos, el trabajador afectado tiene derecho a reclamar la diferencia salarial y, de no resolverse, puede presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo.