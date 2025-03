Metro de Madrid alerta del peligro de las escaleras mecánicas tras varios casos de zapatillas de niños atrapadas en ellas

La zapatilla de un niño queda atrapada en la escalera mecánica del metro, en Madrid. (Metro Madrid)

Cuando se baja hacia el metro, muchos hacen uso de las escaleras mecánicas. Estas permiten agilizar la afluencia de personas y, además, ayudar a todos los que no pueden descender por sus propios medios. Este sistema se aplica en numerosos establecimientos también, como centros comerciales. De primeras, no parece peligroso, ni suele serlo en general. No obstante, en ocasiones se producen altercados que hacen saltar la voz de alarma.

Esta semana, Metro de Madrid ha anunciado en su perfil de X que, en la parada de Tribunal (Línea 1 y 10), la zapatilla de un niño había quedado atrapada en las escaleras mecánicas. Esta terminó destrozada y completamente inservible en la parte del talón, desde donde fue enganchada: “Así ha quedado la zapatilla de un niño atrapada en una escalera mecánica”, han manifestado, junto a una imagen del calzado. En cambio, no se han lamentado daños humanos. “¡Por favor, cuidado!”, ha expresado la red de ferrocarril urbano.

Metro de Madrid alerta de varias zapatillas que se han quedado atrapadas en las escaleras mecánicas. (Metro Madrid)

Los niños son las principales víctimas

Por su naturaleza inquieta y su menor tamaño, los zapatos de los niños suelen ser los que más atrapados se quedan en las escaleras mecánicas. Sobre todo, ocurre cuando los más pequeños juguetean con el cepillo que hay en estas, ha señalado el sistema de transporte. Esta situación resulta tan común que la red de Metro de Madrid ya ha alertado en varias ocasiones sobre este tipo de incidentes: “¡Cuidado! Ha sucedido de nuevo”, han indicado en una publicación de X, en 2024.

Varias zapatillas de niños quedan enganchadas en las escaleras mecánicas del metro de Madrid. (Metro de Madrid)

En varias ocasiones, el calzado se engancha por la puntera, lateral o, incluso, el talón. Esto supone un gran susto para el niño que lo sufre y para los adultos que lo acompañan. Sin embargo, para evitar estos incómodos percances, desde Metro de Madrid piden “vigilar a los niños y extremar la precaución”. En este sentido, subrayan: “Es por su seguridad”. Para esto ya se ha puesto en marcha también dos etiquetas: #ElCepilloNoEsUnJuego y #ViajaSeguro.

Gran despliegue de infraestructuras

Para descender a la red de ferrocarril metropolitano se ponen a disposición de los usuarios 1.704 escaleras mecánicas y 559 ascensores distribuidos en sus 302 estaciones, según indica el propio sistema de transporte en su web. Estas instalaciones persiguen facilitar el viaje a todos los que optan por este medio tan relevante en la capital. En total, se contabilizan 715.200 usuarios en el último año 2024.

Escaleras mecánicas en la estación de Nuevos Ministerios, en Madrid. (Europa Press)

Sin embargo, cualquier medida de seguridad es poca siempre que no se lleve especial cuidado, sobre todo, con los menores. Las rampas mecánicas tampoco se salvan, según señala la red de transporte: “Las rampas cuentan con mecanismos similares. Recordamos la necesidad de hacer un uso responsable de las instalaciones para evitar estas situaciones”.

Es necesario, por ello, extremar las precauciones. En otra ocasión, Metro de Madrid también anunció: “Ha vuelto a ocurrir esta misma mañana en Rivas Urbanizaciones. La zapatilla pertenece a un niño de 8 años, que por fortuna no ha sufrido daños”. Ante esto solo queda mantenerse alejado de los cepillos de las escaleras mecánicas, estar atentos a dónde se colocan los pies en estas y no perder de vista a los niños. Un despiste puede provocar estos altercados que asustan y causan daños.