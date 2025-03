Cómo hacer un insecticida natural para plantas: leche desnatada, cáscaras de huevo y clavos de olor

Pulgones y hormigas alrededor del tallo de una planta (Pixabay)

Con el aumento de las temperaturas y las lluvias frecuentes, España ha experimentado un incremento notable en la actividad de insectos, especialmente mosquitos. Este verano, las condiciones climáticas han creado un entorno ideal para la proliferación de estos pequeños invasores, especialmente en zonas como la costa mediterránea y el interior del país. Según un artículo de El Periódico de España, la empresa especializada en plagas Anticimex ha indicado que las plagas se ha elevado en los últimos años en torno a un 70%.

Uno de los factores que ha favorecido esto es el agua estancada como consecuencia de las tormentas y olas de calor. De esta manera, los informes de picaduras y las preocupaciones por el incremento de enfermedades que pueden transmitir, como el dengue o el Zika. Por su parte, Jorge Galván, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla), aseguró hace unos meses que de momento no es necesario desatar una alarma social, pues hasta el momento estas plagas eran verdaderamente bajas. Sin embargo, “Debemos estar muy atentos, porque no queremos llegar al nivel de Francia, pero no tenemos su preocupación”, comentó.

Por este motivo, es interesante saber cómo crear un insecticida natural para proteger la salud en casa. Y es que, existen algunas especies de plantas que pueden ser atacadas o que incluso pueden atraer a los mosquitos hasta nuestros hogares. De este modo, se plantean algunas soluciones caseras y respetuosas con el medio ambiente que pueden distanciar el acercamiento de estos insectos.

Ocho repelentes de insectos naturales

Cómo usar el ajo para prevenir la aparición de insectos en las plantas

A pesar de existir algunos insecticidas que se pueden comprar en el mercado, aquellos que se pueden hacer fácilmente en casa presentan muchas más propiedades. Y es que, no son solo igual de eficaces que los otros, sino que también son respetuosos con el medio ambiente, al no componerse de productos químicos, así como más económicos. Sin embargo, es imprescindible detallar que no se debe abusar de ellos, pues se puede alcanzar un efecto contrario al deseado. De esta manera, Infocampo ha recomendado usarlo solamente cuando sea necesario, es decir, cuando haya una alta población de insecto o en caso de un daño visible en las hojas. Además, ha explicado ocho tipos de insecticidas que previenen ante diferentes insectos.

El primero tiene como principal ingrediente el ajo, conocido por su potente capacidad para repeler insectos. Para prepararlo, hay que triturar una cabeza de ajo junto con algunos clavos de olor en la batidora y dos vasos de agua. Antes de poder usar, se tendrá que esperar un reposo de 24 horas, para después diluirse en tres litros de agua. Esta solución se puede rociar directamente sobre las hojas de las plantas y se usa especialmente el pulgón. El siguiente que propone se elabora con 200 mililitros de leche desnatada, 20 gramos de bicarbonato de sodio y 800 de agua, preferiblemente de lluvia. Esta mezcla será capaz de evitar la aparición de moho, cuando hace mucho calor o hay demasiada humedad, para evitar el oídio, el mildiu y la roya y se debe usar cada dos días.

Por su parte, las hojas de tomate son ricas en alcaloides, que son un excelente repelente de insectos. Para preparar este insecticida, llena dos tazas con hojas de tomate picadas y agrégales agua. Una vez se haya dejado reposar durante la noche es crucial diluirla en dos vasos de agua. El líquido podrá combatir contra pulgones, gusanos y orugas. No obstante, hay que tener cuidado con acercar el producto a los animales, pues puede ser tóxico para ellos también. En cuanto a la técnica para evitar la aparición de caracoles y orugas, se pueden usar cáscaras de huevo, que además servirán como fertilizante. Parra llevar a cabo este doble objetivo habrá que triturar las cáscaras y esparcir el polvo generado en la base de la planta. Esto será la barrera para proteger a los cultivos de la huerta.

Junto con los ya mencionados caracoles, las babosas son los insectos más comunes en encontrar por el jardín, ya que se alimentan de brotes de plantas recién nacidas. Para controlar su expansión se puede utilizar: ceniza de madera alrededor de las plantas, un tarro lleno de cerveza en el jardín o rociar sobre las flores con un bote que contenga un 98% de agua y un 2% de café. Como sexta opción, se contempla a la pimienta como una sustancia que actúa contra los insectos más molestos. Solo será necesario batir un puñado de esta especia en la licuadora con dos tazas de agua. Habrá que integrar bien los productos durante dos minutos y después dejar un reposo durante la noche. A la mañana siguiente será preciso filtrar el agua y añadir otro vaso más de agua.

La cebolla es eficaz para combatir plagas como la arañuela roja, la mosca blanca y el pulgón. Para prepararlo, hay que batir tres cebollas con agua, y deja reposar la mezcla durante la noche. Más tarde hay que filtrar el líquido y estará listo para ser usado. Finalmente, el aceite de naranja es conocido por su efectividad contra insectos como hormigas y cucarachas. Para hacer este insecticida, mezcla tres cucharadas de jabón líquido orgánico con 30 ml de aceite de naranja y cuatro litros de agua se puede obtener una mezcla eficaz con la que pulverizar las plantas.