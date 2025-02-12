Orejas de Carnaval, la receta tradicional gallega con un resultado delicioso y muy crujiente

Orellas de Entroido (Wikimedia Commons)

El Carnaval no solo es una explosión de coloridos disfraces y animadas fiestas, sino que es también una celebración gastronómica en toda regla. Esta fiesta, una de las más esperadas del año para muchos españoles, se celebra en prácticamente todo el país y se encuentra profundamente arraigada en la cultura local de cada provincia, ciudad, pueblo o municipio. Cada región celebra su Carnaval a su manera, acompañando las festividades con sus propias recetas dulces y saladas.

Algunas de las delicias que se asocian a los días de Carnaval son los frisuelos asturianos, las sopaipas cordobesas o las sopas de miel canarias. En Aragón, optan por lo salado con su longaniza cocinada en puchero, mientras que en Castilla-La Mancha celebran con sus flores fritas y nuégados. Una de las recetas más conocidas y queridas de la cocina carnavalesca son las orejuelas u orejas de Carnaval o de Entroido, un postre tradicional de Galicia y de León.

Este peculiar dulce recibe este nombre por la tan característica forma que tiene, similar a la oreja de un cerdo. La explicación es sencilla, y es que este postre acompañaba tradicionalmente a los días de matanza, fechas que coincidían habitualmente con el inicio del Carnaval, por lo que siempre se ha asociado a estas jornadas de fiesta y disfrute. Se trata de una masa frita muy fina y ligera, cubierta con azúcar glas, que se convierte en un bocado dulce y crujiente delicioso, perfecto para acompañar un café o una copa de licor tradicional.

Oreja de carnaval, un postre gallego (Shutterstock)

Receta de orejas de Carnaval

Esta receta se ha transmitido de generación en generación, con ligeras variaciones en los ingredientes según la familia o la región. Tradicionalmente, las orejas se preparan con una masa frita que se espolvorea con azúcar, con una textura delicada y un sabor a anís y cítricos muy característicos que las convierten en una delicia irresistible.

Ingredientes

500 g de harina de trigo

100 g de mantequilla derretida

2 huevos

100 ml de leche o agua

50 g de azúcar

1 pizca de sal

Ralladura de 1 limón o naranja

1 chupito de anís (opcional)

Aceite para freír (preferiblemente de girasol)

Azúcar glas para espolvorear

Cómo hacer orejas de carnaval, paso a paso

Preparar la masa: En un bol grande, mezcla la harina con la sal y el azúcar. Incorporar líquidos: Añade los huevos batidos, la mantequilla derretida, la ralladura de limón o naranja y el anís. Amasar: Agrega la leche poco a poco y amasa hasta obtener una masa elástica y homogénea. Deja reposar durante 30 minutos cubierta con un paño. Estirar la masa: Divide la masa en porciones y estira con un rodillo hasta obtener láminas muy finas. Cortar las orejas: Corta la masa en formas irregulares o en triángulos alargados. Freír: Calienta abundante aceite en una sartén y fríe las orejas hasta que estén doradas y crujientes. Escurre sobre papel absorbente. Espolvorear con azúcar glas: Antes de servir, espolvorea con azúcar glas o azúcar normal.

¿Cuántas raciones se obtienen de esta receta?

Con esta cantidad de ingredientes, se obtienen aproximadamente 20-30 orejas, dependiendo del tamaño y grosor de cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Cada oreja de carnaval (aprox. 30 g) contiene aproximadamente:

Calorías: 150 kcal

Grasas: 7 g

Grasas saturadas: 2 g

Carbohidratos: 18 g

Azúcares: 5 g

Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las orejas de carnaval se conservan hasta 5 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Para mantener su textura crujiente, evita la humedad y el contacto con el aire.