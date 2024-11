Un abogado avisa: estos son los cuatro errores estando de baja por los que pueden despedirte

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada González. (@laboral_tips/TikTok)

Las normativas a las que puede estar sujeto un trabajador dependen de diferentes fuentes. En primer lugar la legislación vigente, que puede servir para legitimar o deslegitimar ciertas prácticas, ofrece una base en la que más adelante se asentarán los convenios laborales colectivos. Unido a ello, también cada contrato con la empresa cuenta con sus particularidades pero que tiene que ajustarse a todo lo anterior. Un marco legal, en definitiva, que puede llegar a ser muy amplio y complejo, y cuyo desconocimiento puede tener consecuencias nefastas para el empleado.

Es por eso que, en redes sociales, cada vez son más habituales las cuentas donde abogados laboralistas difunden contenido acerca de aquellos aspectos que todo trabajador necesita conocer. En este ámbito, uno de los más conocidos es Ignacio de la Calzada González, cuyo perfil de TikTok @laboral_tips supera los 900.000 espectadores. “Un tío legal”, como se define a sí mismo, que publica vídeos en los que explica desde cómo funciona el tema del autodespido hasta el abuso con los descansos en las jornadas laborales.

El documento que tienes que pedir

En la misma línea, en uno de sus vídeos más recientes explica algunos de los errores más habituales que puede cometer un empleado tras recibir una baja médica, algunos de los cuales pueden conllevar sanciones e incluso un cese. “Pide un parte de baja”, comienza diciendo. “Es un mito que puedas faltar un día o dos si te encuentras mal sin el correspondiente parte de baja”. Un documento fundamental que, si bien es cierto que actualmente no es obligatorio entregarlo a la empresa, sí que puede ser requerido cuando les comuniques que te encuentras mal y no vas a estar disponible durante un día o dos.

“Si no lo haces, evidentemente no vas a cobrar y es posible que durante los tres primeros días no los cobres”, advierte el abogado laboralista. “Pero es que además te podrían incluso sancionar”. Cuando un trabajador se encuentra indispuesto puede pedir una baja médica que justifique su ausencia, pero es perfectamente plausible que la empresa imponga una sanción si no se ha pedido un parte de baja. “También es cierto que hay muchos convenios que pagan el 100%”, reconoce, pero aún así es importante solicitarle al médico este documento.

El siguiente fallo que señala Ignacio consiste en “pensar que porque tu baja médica sea por enfermedad común, la mutua no tiene la obligación de verte ni tú tienes por qué ir a las revisiones”. En realidad, las mutuas pueden solitiar revisiones “con una antelación de cuatro días” a las que no se puede faltar. “No vale que estés de viaje ni estés de vacaciones por ahÍ”, insiste el letrado, “salvo que estés mal y puedas demostrarlo con un informe médico”. En caso de no acudir, podrían quitarte la prestación. “Tienes la obligación de estar a disposición de la mutua y de tu médico de cabecera”, recuerda. “Y también, evidentemente, tienes que ir a tus revisiones”.

Las razones por las que te pueden despedir

Ahora bien, hay otros errores que pueden ser incluso más graves y que pueden llegar a costarnos el puesto si los cometemos. En @laboral_tips, se centran en el hecho de “trabajar en otro lado o hacer algún tipo de actividad que perjudique tu recuperación”. No se trata solo de no poder tener otra actividad laboral paralela a la baja médica, sino que hay ciertas actividades que no se pueden realizar tampoco que dependerán, en última instancia, del motivo por el que hemos dejado de ir al trabajo y las prescripciones médicas.

“Si el medico, después de una operación de rodilla, te dice que es bueno que hagas deporte, puedes hacer deporte, pero cerciórate bien y tenlo por escrito”, argumenta Ignacio. Algo así se puede aplicar también a las redes sociales, donde muchos utilizan sus perfiles para promocionarse profesionalmente. “Estáis subiendo todo el día contenido que a lo mejor no estáis vendiendo nada bueno, pero es que hay despidos que se han declarado procedentes porque alguien, estando de baja en su red social, en su página de Facebook o de Instagram, estaba subiendo contenido diario y era coach nutricional o de belleza”.

Por ello, hubo un despido y un proceso judicial posterior en el que el juez acabó determinando que “si estás bien para subir publicaciones todos los días y a diario, estás bien para trabajar”. “Y eso les costó el despido disciplinario a cero euros”, concluye el abogado laboralistas. “Ya lo sabes... y que no te engañen”.