El menú que Dabiz Muñoz prepara para Laia: así come la hija de un tres estrellas Michelin

El chef Dabiz Muñoz visita El Hormiguero (Antena 3)

El chef Dabiz Muñoz acudía como invitado a El Hormiguero el pasado jueves, para tener una conversación sobre alta cocina, paternidad y nutrición, así como para repasar el que ha sido un año lleno de éxitos. Tras conseguir, por tercer año consecutivo, el galardón como mejor cocinero del mundo en los The Best Chef Awards, el chef madrileño alcanzaba en 2023 otro gran hito personal: el de ser padre.

Pablo Motos ha aprovechado la visita del cocinero de DiverXO para hablar sobre su reciente paternidad y preguntarle qué tipo de comida le prepara a su hija pequeña, Laia, que todavía no ha llegado a cumplir el año. El invitado comenzó explicando el tipo de alimentación que su pareja, Cristina Pedroche, y él habían decidido para la pequeña: “Desde los seis meses, Laia hace la alimentación complementaria a la leche materna. Hay que tener mucho cuidado y conocimiento de qué tipo de alimento se le da, en qué forma y con qué textura”, explicaba. El cocinero aclaraba que esta práctica puede llegar a ser perjudicial en ocasiones, pues “ella tiene el esófago muy pequeñito”, y solo puede comer cosas blandas y con las que no corra el riesgo de atragantarse.

Te puede interesar: Vicente Vallés analiza la carta de Pedro Sánchez en ‘El Hormiguero’: “Tiene algo que no ha tenido ningún presidente anterior”

Teniendo esto en cuenta, Dabiz ha explicado que, en su casa, le prepara a su pequeña todo tipo de platos: desde hamburguesas de filetes rusos de gambas rojas hasta cocochas confitadas, pasando por otros platos como carrilleras a baja temperatura. “Ves como come y es flipante”; comentaba orgulloso su padre.

El chef también tiene muy claro qué alimentos no comerá su hija. “No le voy a dar nunca bollería industrial, alimento ultraprocesado y con aditivos... Si ella come hoy algo como la cococha, que es una textura gelatinosa, no se le va a hacer rara esa textura cuando tenga un año y medio o casi dos”. Muñoz concluyó: “Se trata de generar una base de datos en su cabeza de forma orgánica. Crecerá con una relación sana con la comida”.

Dabiz Muñoz lo vuelve a hacer: el chef de DiverXO se convierte en el mejor cocinero del mundo por tercer año consecutivo.

La receta de filetes rusos que Muñoz prepara para su hija

Dabiz Muñoz, a través de sus redes sociales, compartía hace unas semanas su propia versión de los filetes rusos, una receta diseñada especialmente para su hija Laia. En este caso, el cocinero no los elabora con carne de cerdo ni ternera, sino a partir de filetes de pollo, una carne más saludable que conseguirá una receta equilibrada aunque jugosa y llena de sabor.

La receta consiste en picar finamente el solomillo de pollo y mezclarlo con especias como orégano, nuez moscada y ajo en polvo. El ingrediente que diferencia a esta receta es la miga de pan (sin sal ni azúcar), humedecida en leche de avena, lo que otorga a los filetes una textura suave y mullida, similar a la de una hamburguesa. Este método no solo enriquece el sabor, sino que también asegura que la carne se deshaga fácilmente en la boca, optimizando la experiencia gastronómica para comensales de todas las edades.