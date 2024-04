Las palabras de Jordi Cruz tras perder una estrella Michelin en uno de sus restaurantes: “La ansiedad me está pegando fuerte”

El chef Jordi Cruz, en el IV Foro Nacional de Hostelería (Web del Foro Nacional de Hostelería)

Cada año, la Guía Michelin actualiza su listado de restaurantes recomendados, así como el exclusivo grupo que presume de tener en su haber una, dos o tres estrellas. En su última edición, la guía francesa ha entregado nuevas estrellas a 31 restaurantes españoles, que consiguen así su primer astro gastronómico. Sin embargo, también retiró otros tantos de sus astros. En total, 11 restaurantes españoles perdieron una de sus estrellas en la edición de este año, una posibilidad que siempre está encima de la mesa, pues la guía reevalúa constantemente la calidad de las estrellas que concedió en anteriores ediciones.

Son varias las razones por las que un restaurante puede perder sus estrellas: cambios de gestión, traslados, cierre o por simple decisión de los inspectores, entre ellas. La regularidad es fundamental a la hora de conceder las deseadas estrellas, por lo que los inspectores anónimos de Michelin se encargan de reevaluar constantemente las que ya han otorgado, para así garantizar que el comensal disfruta siempre de los mismos estándares de calidad. Este ha sido el caso de Àngle, el establecimiento de Jordi Cruz en Barcelona, que ha pasado de tener dos estrellas a una.

Aunque ABaC, el buque insignia del chef catalán, ha mantenido las tres estrellas en esta gala, otro de los restaurantes del jurado de MasterChef ha perdido su distinción. Se trata de Àngle, el segundo restaurante del cocinero, un local que contaba desde 2019 con dos estrellas Michelin y que, tras la gala celebrada en Barcelona, ha perdido una de ellas, quedándose así con una única estrella en su puerta.

Interior del restaurante Angle de Jordi Cruz en Barcelona (Prensa ABaC Group).

El pasado 1 de abril, con motivo del estreno de la duodécima edición de MasterChef, Jordi Cruz visitaba el programa El Faro de Mara Torres en Cadena Ser. Ha sido en este espacio radiofónico donde el chef ha hablado sobre sus sensaciones tras perder una estrella Michelín en su restaurante.

“¿Te puedes creer que aún no ha venido nadie y me ha dicho ‘¿cómo estás?’”, comentaba el cocinero a la presentadora, quien posteriormente le preguntaba sobre ese mismo tema, provocando la dura respuesta del chef: “Mal, porque ya no eres tú, es un equipo que lo está haciendo muy bien, y de repente te dicen ‘aquí os habíes relajado’. Puñeta... Yo no he tenido esa sensación. No puedes decir que es injusto, porque sin duda si te la han quitado es por algo”, aseguraba.

“Te quedas pensando en ese equipo, en ese ‘quizá no llegas’, quizá ‘haces demasiadas cosas’... Te genera una inseguridad que hasta ahora no tenía, lo tenía todo controladísimo con una seguridad pasmosa. Y este año, es el primero que me empieza a azotar dolores físicos del estrés, la ansiedad me está pegando fuerte...”, confesaba el cocinero, reconociendo los efectos que estos cambios han tenido en su salud mental.

Cruz explicó que él cocinaba esa misma noche en la gala y su equipo, el de Àngle, pidió asistir para celebrar junto a él, con esperanzas incluso de recibir la tercera estrella Michelin. “Me llaman el día de antes… ‘oye vais a perder una estrella’. Hay que llamar al equipo, decirles ‘no vais a ir a la gala porque hemos perdido una estrella’. El plof es máximo”, confesaba el cocinero.

Àngle, el segundo restaurante del chef, sigue pudiendo presumir de una estrella Michelin, concedida gracias a una cocina centrada en el producto de mercado, seleccionando los mejores mariscos, carnes y pescados de temporada. En su web, Àngle se define como un “gran restaurante para todos los días” y pretende ser una oferta con buena relación calidad-precio. Abrió en 2008 en el hotel Món Sant Benet y fue trasladado hasta su ubicación actual, en el Hotel Cram, en 2013. Al frente de la cocina se encuentra Alberto Durá, chef alicantino encargado de realizar una cocina mediterránea más tradicional y ortodoxa que la que podemos encontrar en ABaC con una relación calidad-precio más ajustada.