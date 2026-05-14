El declive de Lola Lolita Land tras su cambio de última hora: de un enorme parque de atracciones a un campo de fútbol con la mitad de aforo

La carpa de Lola Lolita Land que han construido en San Sebastián de los Reyes (Infobae)

El festival Lola Lolita Land de la famosa influencer ha experimentado un cambio de rumbo inesperado en su tercera edición, trasladando su localización, originalmente planeada en el IFEMA, al campo de fútbol de la calle Teide en San Sebastián de los Reyes. Según Lola Lolita y su equipo, la decisión obedece a motivos logísticos ajenos al evento, lo que ha llevado a sustituir el recinto, casualmente por uno más pequeño.

Este tercer año, la tiktoker ha dejado a un lado los grandes recintos y parques temáticos por un espacio más modesto, aunque se mantiene la programación orientada al ambiente circense y lúdico que caracteriza la cita este año. En esta edición, que se desarrollará el sábado 23 de mayo, el festival tendrá lugar en el campo de fútbol de la calle Teide y ofrecerá actividades desde las 10:00h hasta las 22:30h.

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El enclave supone una diferencia notable respecto a los recintos utilizados anteriormente; por ejemplo, la segunda edición se celebró en el Aquópolis de Villanueva de la Cañada, cuya superficie alcanza aproximadamente 110.000 metros cuadrados, mientras que la primera tuvo lugar en el Autocine de Madrid. El cambio de localización, motivado por circunstancias externas al festival, marca una etapa de transición para una cita que había optado tradicionalmente por espacios de mayor tamaño y proyección mediática.

Lola Lolita Land acaba de empezar con su construcción en San Sebastián de los Reyes (Infobae)

Reducción de aforo en Lola Lolita Land

El evento, ideado y dirigido por Lola Moreno Marco, conocida como Lola Lolita, mantiene una propuesta pensada para todos los públicos. Las actividades incluyen atracciones, pasacalles, música en directo con DJs y un espacio exterior para actividades lúdicas. Uno de los reclamos principales de esta edición es la instalación de una gran carpa de circo, donde se programa un show sorpresa en tres pases: a las 12:00h, 16:00h y 20:00h, para los que es necesario adquirir entrada previa y que te dan acceso al resto de actividades.

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Las entradas cuestan 28 euros y ya solo queda hueco para el primer pase. El segundo año, en Aquópolis, el aforo fue de 6.000 personas, lo que supuso un total de 3.000 personas cada uno de los dos días que se celebró y un tercero con prensa y otros influencers. Por lo menos el día en el que se invitó a la prensa, el parque quedó grande para las personas que había y parecía prácticamente vacío. Sin embargo, en esta ocasión la carpa contaría con un aforo inferior a las 1.000 plazas, lo que dejaría menos de 3.000 asistentes.

Lola Lolita Land acaba de empezar con su construcción en San Sebastián de los Reyes (Infobae)

Sigue siendo un aforo mayor que en la primera edición, que congregó a 1.500 personas en el autocine de Madrid, pero ha vuelto a poner los pies en la tierra tras lograr alquilar un parque de atracciones completo. El campo de fútbol de la calle Teide tiene unas dimensiones considerables, donde la Orquesta Panorama logró reunir a 25.000 personas, pero son modestas en comparación con las dos ediciones previas y está ubicado en una zona de viviendas y oficinas, extraña para este tipo de eventos.

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El problema de la identidad del evento

El parque ya ha empezado a montarse como ha podido comprobar Infobae de primera mano y finalmente contará con una noria gigante, un tiovivo, zona de food trucks y stands de marcas patrocinadoras que otorgarán regalos y premios a los asistentes, quizás demasiadas cosas para un espacio tan reducido. El festival conserva así parte del formato lúdico y experiencial de años anteriores, pero adaptado a una escala de menor magnitud. El evento sigue cubriendo un arco horario extenso, de más de 12 horas de actividad continuada, pese a que pierde días de celebración.

Lola Lolita Land acaba de empezar con su construcción en San Sebastián de los Reyes (Infobae)

La propuesta, aunque concebida para aproximar la experiencia del universo e identidad de la creadora a sus seguidores, se apoya prácticamente en una red de marcas colaboradoras que aportan un marcado carácter publicitario demasiado explícito al evento. Las nombres de las atracciones, en vez de tener referencias a los vídeos de Lola Lolita y todo aquello que la pueda caracterizar, están tematizadas únicamente por las marcas que pagan por ellas.

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La identidad de la influencer queda así diluida y acaba siendo simplemente un escaparate para las marcas. De hecho, queda más que claro que un evento como este que tan solo dura un día, pero cuya construcción se remonta casi dos semanas antes, no se sostiene únicamente con la compra de entradas, sino que la financiación de las marcas es crucial.