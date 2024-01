El libro que inspiró a J.A. Bayona para rodar ‘La sociedad de la nieve’

Una imagen de 'La sociedad de la nieve', la película de J.A. Bayona (Netflix)

Anatomía de una caída, la película de Justine Triet que ganó la última Palma de Oro en Cannes y que este lunes se ha alzado con el Globo de Oro en la categoría de ‘Mejor película de habla no inglesa’, le ha cortado las alas a La sociedad de la nieve, la película de J.A. Bayona que estaba nominada en dicha categoría y que se postula como una de las grandes apuestas de la temporada en el circuito de premios.

Antropofagia, desafíos y solidaridad. Así fueron los más de dos meses de convivencia de los 16 supervivientes (de los 45 pasajeros que había en el avión, 19 de ellos, miembros del equipo de rugby Old Christians Club) del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló el 13 de octubre de 1972 en la Cordillera de los Andes y que J.A. Bayona retrata en la cinta que ya se puede disfrutar en Netflix.

El cineasta español ha querido centrarse, no tanto en la causa que originó el evento, sino en los 72 días posteriores hasta el rescate en los que los supervivientes tuvieron que lidiar con todo tipo de situaciones extremas. Éstos quedaron atrapados en uno de los lugares más inaccesibles del planeta, El valle de las lágrimas, un glaciar a 3.500 metros de altura que invita a la hostilidad más implacable.

La película ha hecho historia al estar preseleccionada en los Oscars en cuatro categorías, en concreto, ‘Mejor Película Internacional’, ‘Mejor Maquillaje y Peluquería’, ‘Mejor Banda Sonora’ y ‘Mejores Efectos Especiales’. En los Premios Goya, la cinta de Bayona opta a 13 galardones.

El argumento de La sociedad de la nieve puede resultar familiar, pues ya se ha hecho una película basada en la tragedia de los Andes. Se trata de ¡Viven! (1993), la cinta dirigida por Frank Marshall y que protagonizaron Ethan Hawke o John Malkovich. El filme estaba basado en la novela de Piers Paul Read, Alive: The Story of the Andes Survivors, mientras que la de Bayona toma como material de referencia La sociedad de la nieve de Pablo Vierci, escritor uruguayo que recogió durante años los testimonios de los supervivientes del desastre, formando un relato más fidedigno de los hechos.

Cercanía sentimental

Pablo Vierci consiguió, con La sociedad de nieve, reflejar el tratado emocional de los 16 supervivientes del accidente aéreo. Eso sí, partía con ventaja. La cercanía que mantuvo con ellos a raíz de la tragedia fue clave para registrar la cronología de los hechos y el abanico emocional que marcaría sus años posteriores. Un elemento esencial fue que Vierci fue compañero de colegio de algunos de los que consiguieron escapar de El valle de las lágrimas con vida.

Alumno del Stella Maris (un colegio católico uruguayo que en nada tiene que ver con La mesías, serie de Los Javis), Vierci compartió pupitres y apuntes con la mayoría de los supervivientes y, además, comulga con ellos en varios elementos esenciales: el mismo sentido de familia, de país, de cultura y de valores. La cercanía fue clave para escapar de lo común y convertir su obra en un ente más pausado, más reposado y, sobre todo, más sentimental.

'La sociedad de la nieve', de Pablo Vierci y una imagen de la película de Bayona que adapta su obra y que se puede ver en Netflix

Una de las claves de la obra de Vierci es que se publicó en 2008, mucho después del accidente de 1972 y del estreno de ¡Viven! en 1993. Apenas cuatro años después del suceso real, el director mexicano René Cardona también dirigió Supervivientes en los Andes. El escritor uruguayo quiso ir con más calma pese a haber recopilado relatos exactos de primera mano tanto del accidente, como del alud y el rescate final.

Cuando todo el mundo ya había sacado a la luz su versión de la historia y de los hechos, Vierci decidió elevar los datos y testimonios que poseía y volvió a reunir a los 16 supervivientes para que pisaran de nuevo la montaña en la que se sucedió la tragedia, algunos de ellos reviviendo los pasajes más duros de su memoria junto a sus hijos y familiares. Los recuerdos se convirtieron, pues, en un arma de doble filo que enriqueció la historia del novelista.

La historia que más tiempo ha tardado en revelarse, y que ha inspirado a Bayona para regresar al cine en español, es, precisamente, la que más cercana ha estado a la tragedia. En el caso de Vierci, la espera ha merecido la pena.