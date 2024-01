Los lugares donde se ha rodado ‘La Sociedad de la Nieve’, la película que representará a España en los Oscar

Una imagen de 'La sociedad de la nieve', la película de J.A. Bayona que se ha estrenado en Netflix esta semana

Antropofagia, desafíos y solidaridad. Así fueron los más de dos meses de convivencia de los 16 supervivientes (de los 45 pasajeros que había en el avión, 19 de ellos, miembros del equipo de rugby Old Christians Club) del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló el 13 de octubre de 1972 en la Cordillera de los Andes y que J.A. Bayona retrata en La sociedad de la nieve, la cinta que representará a España en los Oscars y que ha llegado a Netflix esta semana. La que promete convertirse en una de las apuestas de la temporada en el circuito de premios narra la tragedia humana a la que tuvieron que enfrentarse aquellos que vivieron para contarlo.

La película ha hecho historia al estar preseleccionada en los Oscars en cuatro categorías, en concreto, ’Mejor Película Internacional’, ‘Mejor Maquillaje y Peluquería’, ‘Mejor Banda Sonora’ y ‘Mejores Efectos Especiales’. En los Premios Goya, la cinta de Bayona opta a 13 galardones.

Bayona ha querido centrarse, no tanto en la causa que originó el evento, sino en los 72 días posteriores hasta el rescate en los que los supervivientes tuvieron que lidiar con todo tipo de situaciones extremas. Éstos quedaron atrapados en uno de los lugares más inaccesibles del planeta, El valle de las lágrimas, un glaciar a 3.500 metros de altura que invita a la hostilidad más implacable.

Tráiler de 'La sociedad de la nieve', la nueva película de J. A. Bayona que se estrenará en Netflix el 4 de enero de 2024

El director de Lo imposible, El orfanato, Un monstruo viene a verme, Jurassic World: El reino caído y de los dos primeros episodios de El señor de los anillos: Los anillos del poder regresa con una cinta con la que da un paso más en su carrera internacional y con la que vuelve a dirigir en español, esta vez, de la mano de la plataforma.

El rodaje de la cinta no fue nada sencillo, sobre todo porque el lugar en el que se desarrollaron los hechos no sólo es inaccesible, también presenta unas condiciones extremas que dificultan las grabaciones. J.A. Bayona lo tuvo muy claro desde el primer momento: podían crear digitalmente los paisajes de El valle de las lágrimas, pero el renombrado director prefería contar con fondos reales.

Efectos visuales “invisibles”

Infobae España ha podido hablar con los artífices de los efectos especiales de La sociedad de la nieve, Laura Pedro y Félix Bergés, que han conseguido que una película con efectos especiales rodados de manera tradicional se encuentre en la shortlist de los Oscars en dicha categoría.

“Nos dimos cuenta de que la película iba a requerir de efectos visuales invisibles”, cuenta Pedro en una entrevista con este medio. Entre otras muchas otras cosas, tuvieron que enfrentarse a la recreación de El valle de las lágrimas. “Obviamente no podíamos rodar allí, porque es un lugar inaccesible y uno de los sitios más peligrosos donde se puede estar”, continúa. “Entonces, ahí empezamos a valorar de qué manera se podía llevar a cabo esta película con nuestra aportación sin que se notara”, explica Pedro.

Una imagen de 'La sociedad de la nieve' (Netflix)

¿Dónde se rodó la película?

La sociedad de la nieve se grabó en Sierra Nevada (Granada) durante larguísimas jornadas en las que todos los implicados en la cinta estaban atrapados en la nieve. En concreto, el rodaje se produjo en Pradollano, la Hoya de la Mora, el cortijo La Argumosa o la ‘Laguna de las Yeguas’, enclaves naturales donde la altura sobre el nivel del mar supera los 2.000 metros y que, en los meses de invierno, presentan unas condiciones extremas, una casuística que dificultó el rodaje, pero que aportó un grado elevado de realidad al relato.

Allí tenían tres decorados, uno a más de 3.000 metros de altura, otro un poco más abajo, a 2.000 metros y, en la pista de esquí, construyeron una nave efímera con una pantalla LED de 12 metros en la que ponían todo el material fotográfico y topográfico que habían obtenido en su viaje a los Andes. El último set estaba más cerca de Granada y allí construyeron una plataforma que les permitía subir y bajar el fuselaje.

“Había una capa de nieve ficticia y otra de nieve real, así que los actores pasaron muchísimo frío. Jota (Bayona) quería que las reacciones fueran reales. Estuvieron seguros, claro, pero pasaron frío, eso está claro”, explica Bergés. “Pero lo importante es que la experiencia fuera 100% real, tanto para ellos como para el espectador”, añade.

La producción de 'La sociedad de la nieve' optó por utilizar nieve real, complementada por nieve artificial no plástica, para aportar autenticidad a las escenas (Netflix)

Una nueva adaptación

El argumento de La sociedad de la nieve puede resultar familiar, pues ya se ha hecho una película basada en la tragedia de los Andes. Se trata de ¡Viven! (1993), la cinta dirigida por Frank Marshall y que protagonizaron Ethan Hawke o John Malkovich. El filme estaba basado en la novela de Piers Paul Read, Alive: The Story of the Andes Survivors, mientras que la de Bayona toma como material de referencia La sociedad de la nieve de Pablo Vierci, escritor uruguayo que recogió durante años los testimonios de los supervivientes del desastre, formando un relato más fidedigno de los hechos.