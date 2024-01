La película de 1993 que retrata la tragedia aérea de los Andes en la que se basa ‘La sociedad de la nieve’

Una escena de la película '¡Viven!', con Ethan Hawke y John Malkovich

J.A. Bayona no es el primer director que ha buscado plasmar las vicisitudes que padecieron los 16 supervivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló el 13 de octubre de 1972 en la Cordillera de los Andes. El aéreo, con 45 pasajeros a bordo (19 de ellos miembros del equipo de rugby Old Christians Club), cayó en El valle de las lágrimas: un glaciar a 3.500 metros de altura que invita a la hostilidad más implacable.

La sociedad de la nieve, el regreso al cine en español del director de El Orfanato de la mano de Netflix, no ha sido la única película que ha mostrado la adaptación del ser humano a las necesidades vitales que fueron apareciendo a aquellos que consiguieron superar el primer impacto del accidente.

Se trata de ¡Viven! (1993), la cinta dirigida por Frank Marshall y que protagonizaron Ethan Hawke y John Malkovich. El filme estaba basado en la novela de Piers Paul Read, Alive: The Story of the Andes Survivors, mientras que la cinta de Bayona toma como material de referencia La sociedad de la nieve de Pablo Vierci, escritor uruguayo que recogió durante años los testimonios de los supervivientes del desastre, formando un relato más fidedigno de los hechos.

¡Viven! fue la adaptación de Hollywood de una historia que, durante años, fue paseándose por los despachos de las grandes productoras con un guion que no terminaba de convencer a causa del canibalismo. La película de Marshall recaudó casi 90 millones de dólares (poco más de 82 millones de euros). La secuencia del accidente aéreo tardó nueve días en rodarse y muchos de los actores del largometraje tuvieron que tomar de forma continuada pastillas contra el mareo, ya que pasaban mucho tiempo revolcándose en la nieve y en los distintos sets. La película se rodó en la estación de esquí de Panorama, en las Montañas Rocosas canadienses: todos los miembros del elenco, 150 personas entre actores y técnicos, llegaban hasta dicho enclave con una flota de cinco helicópteros.

Una secuencia de '¡Viven!'

“En fin, hay muchas cosas que están noveladas, para hacerlo algo más visible, algo muy típico de Hollywood, pero que deja bastante que desear”, comentó sobre la película de Marshall el superviviente Antonio Vizintín en una entrevista con Vanity Fair. “En general me gustó, aunque luego salí pensando que no es lo que de verdad esperaba ni lo que hubiéramos deseado que fuese”, indicó hace un par de años al mismo medio, mostrando su descontento con el largometraje. “La dramatizaron para darle un poco de emoción. En la montaña no había luces, por ejemplo. En la película se ve como quemaron cajones y guitarras cosas que no son ciertas…”, proseguía Vizintín.

Para los curiosos que quieran comparar, y comprobar, las diferencias entre ¡Viven! y La sociedad de la nieve, el largometraje de Marshall está disponible en España en SkyShowtime y Movistar Plus+. También se puede alquilar en Prime Video. Las dos anteriores no son las únicas películas que han retratado el accidente de los Andes, pues apenas cuatro años después del accidente real, el director mexicano René Cardona estrenó Supervivientes en los Andes.

Tratado emocional

En el caso de La sociedad de la nieve, Bayona ha querido centrarse, no tanto en la causa que originó el evento, sino en los 72 días posteriores hasta el rescate en los que los supervivientes tuvieron que lidiar con todo tipo de situaciones extremas. El rodaje de la cinta no fue nada sencillo, sobre todo porque el lugar en el que se desarrollaron los hechos no sólo es inaccesible, también presenta unas condiciones extremas que dificultan las grabaciones. J.A. Bayona lo tuvo muy claro desde el primer momento: podían crear digitalmente los paisajes de El valle de las lágrimas, pero el renombrado director prefería contar con fondos reales.

La película ha hecho historia al estar preseleccionada en los Oscars en cuatro categorías, en concreto, ‘Mejor Película Internacional’, ‘Mejor Maquillaje y Peluquería’, ‘Mejor Banda Sonora’ y ‘Mejores Efectos Especiales’. En los Premios Goya, la cinta de Bayona opta a 13 galardones. Este domingo (madrugada del lunes en España), la cinta, que ya se puede ver en Netflix, pelea por llevarse el Globo de Oro a ‘Mejor película de habla no inglesa’, una categoría en la que compite con otras favoritas de la temporada como Vidas pasadas, Fallen Leaves o Anatomía de una caída.